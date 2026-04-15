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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :वॉशिंगटन , बुधवार, 15 अप्रैल 2026 (08:52 IST)

हार्मुज में तनाव: अमेरिकी नाकेबंदी के बीच कैसे निकले 20 जहाज? चीनी टैंकर ने उड़ाई अमेरिका की नींद

strait of hormuz
Hormuz Blockade : स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी को लेकर विरोधाभासी दावे सामने आ रहे हैं। जहां अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि 24 घंटे में 20 जहाज वहां से गुजरे, वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि नाकाबंदी के पहले 24 घंटों में कोई भी जहाज इसे पार नहीं कर पाया। ALSO READ: हॉर्मुज की हत्यारी माइन्स, जानिए समुद्री Mines कैसे काम करती हैं और क्यों हैं ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा?
 
अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में चीनी टैंकर रिच स्टार्री वापस लौटा दिया था हालांकि छह घंटे तक वह पर्शियन गल्फ में खड़े रहने के बाद ईरान के अप्रूव्ड रूट के रास्ते से हार्मुज पार कर चीन निकल गया। इसके बाद अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद 24 घंटे में 20 व्यावसायिक जहाज हार्मुज स्ट्रेट से गुजरे हैं।
 
समुद्री ट्रैकिंग फर्म केपलर ने भी दावा किया कि अमेरिकी नाकाबंदी लागू होने के कुछ ही घंटों के अंदर कम से कम 2 जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर गए। रात में तीसरा जहाज भी हार्मुज को पार कर गया।
 
हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान के बंदरगाहों और तटीय इलाकों पर लगाई गई उसकी नाकाबंदी के पहले 24 घंटों में कोई भी जहाज इसे पार नहीं कर पाया। 6 मालवाहक जहाज वापस लौट गए। यह नाकाबंदी केवल उन जहाजों पर लागू होती है जो ईरानी बंदरगाहों में आ-जा रहे हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने तो यह भी दावा कर दिया कि ईरान से चीन को तेल नहीं लेने देंगे। 
 
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी नौसेना ने सोमवार को होर्मुज पर नाकाबंदी कर दी थी। पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत फेल होने के बाद नाकेबंदी का फैसला किया गया था। अमेरिका ने साफ कहा था कि अगर हॉर्मुज से किसी जहाज ने निकलने की कोशिश की तो उसे पार करने नहीं दिया जाएगा और उस पर अटैक होगा।
edited by : Nrapendra Gupta 
 
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