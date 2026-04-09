अमेरिका-ईरान वार्ता पर संशय, इस्लामाबाद में 2 दिन की छुट्टी, क्या-क्या होगा बंद

लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपनी गतिविधियों की योजना इसी हिसाब से बनाएं। सवाल उठता है कि इतनी बड़ी तैयारी क्यों की जा रही है। दरअसल, पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली अहम शांति वार्ता की मेजबानी करने जा रहा है। यह बातचीत ऐसे समय हो रही है जब दोनों देशों के बीच हाल ही में दो हफ्ते का सीजफायर हुआ है। Edited by : Sudhir Sharma