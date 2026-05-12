क्या फिर शुरू होगा अमेरिका-ईरान युद्ध? ट्रंप और बघेर गालिबाफ के बीच तीखी जुबानी जंग, सीजफायर 'लाइफ सपोर्ट' पर

US Iran Ceasefire : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर लाइफ सपोर्ट पर है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बघेर गालिबाफ ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारी आर्म्ड फोर्स किसी भी आक्रमण का सबक सिखाने वाला जवाब देने के लिए तैयार हैं। गलत रणनीति और गलत फैसलों का नतीजा हमेशा गलत ही होता है, यह बात दुनिया पहले ही समझ चुकी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है, जब ईरान ने अमेरिका के समझौते के प्रस्ताव को ठुकराते हुए अपनी शर्तें रखी हैं। ट्रंप ने ईरान की इन शर्तों को खारिज कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच सीजफायर टूटने का खतरा मंडरा रहा है।

ट्रंप ने अमेरिकी समझौते पर ईरान की प्रतिक्रिया को 'कचरे का टुकड़ा' बताते हुए कहा कि ईरान ने हमें जो कचरे का टुकड़ा भेजा, मैंने उसे पूरा पढ़ा भी नहीं है। मैं कहूंगा कि ईरान के साथ सीजफायर अपनी सबसे कमजोर हालत में है और फिलहाल जबरदस्त लाइफ सपोर्ट पर है। उन्होंने कहा कि ने ईरान ने शुरू में अपने एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को सौंपने पर सहमति जताई थी। हालांकि अब तेहरान ने इस मुद्दे पर अपना रुख बदल लिया।

क्या बोले गालिबाफ?

ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, 'हमारी सेना किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। गलत रणनीति और गलत फैसले हमेशा गलत नतीजों की ओर ले जाते हैं और हैं और पूरी दुनिया यह बात समझ चुकी है। हम हर विकल्प के लिए तैयार हैं और वो (अमेरिका और इजरायल) हैरान रह जाएंगे।'

نیروهای مسلح ما آمادهٔ پاسخگویی درس‌آموز به هر تجاوزی هستند؛ استراتژی اشتباه و تصمیم‌های اشتباه، همیشه نتیجهٔ اشتباه خواهد داشت، همهٔ دنیا قبلاً این را فهمیده‌اند.

ما برای تمام گزینه‌ها آماده هستیم؛ شگفت‌زده خواهند شد. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 11, 2026

गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी से 8 अप्रैल तक भीषण युद्ध हुआ। इसमें दोनों ओर से जमकर गोलाबारी की गई। अमेरिका ने ईरान के शहरों को अपना निशाना बनाया जबकि ईरान ने भी इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर जमकर बमबारी की। पाकिस्तान की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच सीजफायरल चल रहा है।

edited by : Nrapendra Gupta