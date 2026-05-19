आखिरी वक्त में रुका ईरान पर अमेरिकी हमला! ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताई अंदर की कहानी

राष्‍ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में कहा कि मुझे कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान द्वारा ईरान इस्लामी गणराज्य पर हमारे नियोजित सैन्य हमले को रोकने के लिए कहा गया है, जो कल के लिए निर्धारित था, क्योंकि अब गंभीर बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि उनकी राय में महान नेताओं और सहयोगियों के रूप में, एक ऐसा समझौता होगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ-साथ मध्य पूर्व और उससे आगे के सभी देशों के लिए बेहद स्वीकार्य होगा।

अमरिकी राष्‍ट्रपति ने कहा कि इस समझौते में, महत्वपूर्ण रूप से, ईरान के लिए कोई परमाणु हथियार नहीं होना शामिल होगा। उपरोक्त नेताओं के प्रति मेरे सम्मान के आधार पर, मैंने सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेथ, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैनियल केन और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना को निर्देश दिया है कि हम कल ईरान पर निर्धारित हमला नहीं करेंगे।

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I have been asked by the Emir of Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, the Crown Prince of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman Al Saud, and the President of the United Arab Emirates, Mohamed bin… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 18, 2026

हमला करने के लिए तैयार रहें

ट्रंप के दावे पर क्या बोला ईरान?

अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप के दावे पर हैदराबाद स्थित ईरानी मिशन ने आधिकारिक X अकाउंट से पोस्ट में लिखा गया, इसे चेकमेट कहते हैं। ईरान के सशस्त्र बल एक ऐसा तत्काल और करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार थे, जो दोनों देशों के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था।

This is called "checkmate".



At the same time, Iran’s armed forces were fully prepared to deliver an immediate and crushing response "tomorrow" that was never seen before in the history of the two countries.



Why should anyone believe you are not a loser? You are now being… pic.twitter.com/7GWMlZEe4t — Iran In Hyderabad (@IraninHyderabad) May 18, 2026

आखिर कोई इस बात पर क्यों विश्वास करे कि आप एक हारे हुए व्यक्ति नहीं हैं? आपको अब व्हाइट हाउस में एक विजेता के रूप में देखा जा रहा है।

होर्मुज मुद्दे पर आज UNSC की इमरजेंसी बैठक संभव

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) मंगलवार को हरीन के अनुरोध पर होर्मुज स्ट्रेट को लेकर इमरजेंसी बैठक कर सकती है। अमेरिका और बहरीन ने UNSC में एक प्रस्ताव पेश किया है। इसमें होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की मांग की गई है। इस प्रस्ताव को अब तक 129 से ज्यादा देशों का समर्थन मिल चुका है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए नई अथॉरिटी बना दी है।

edited by : Nrapendra Gupta