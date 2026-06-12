ट्रंप का बड़ा दावा: ईरान के साथ डील फाइनल, जल्द खुल सकता है होर्मुज स्ट्रेट

ट्रंप ने इस डील के जल्द होने की उम्मीद जताई और कहा कि इसके होते ही होर्मुज जलडमरूमध्य आधिकारिक तौर पर खोल दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यह बहुत जल्द, शायद यूरोप में वीकेंड के दौरान, हो सकता है। अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों को बताया कि समझौते के लिए दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। यह काम अगले कुछ दिनों में पूरा हो जाना चाहिए।

ईरान के पास नहीं होंगे परमाणु हथियार

ट्रंप ने इन दिग्गजों से की बात

अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने बताया कि उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ही कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात,बहरीन, कुवैत और अन्य देशों के नेताओं से भी बातचीत की है।

डील पर क्या बोला ईरान

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकेई ने कहा कि ईरान अभी तक समझौते को लेकर किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित समझौते के ज्यादातर हिस्सों पर सहमति बन चुकी है। उन्होंने बातचीत के दौरान वॉशिंगटन पर बहुत ज्यादा मांग रखने और नई मांगे जोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि ईरान दबाव में नहीं झुकेगा।

edited by : Nrapendra Gupta