ईरान-अमेरिका युद्ध में रूस की 'लॉटरी' : 1 महीने में $9 बिलियन का मुनाफा, जानिए पुतिन को कैसे मिला जैकपॉट

Russia oil revenue 2026: फरवरी के अंत में अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हवाई हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य को प्रभावी रूप से बंद कर दिया। ये वो जगह है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल और LNG गुजरता है। नतीजा? ब्रेंट क्रूड की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार निकल गईं। और सबसे मोटा फायदा रूस को हुआ।





समझते हैं स्टेप बाय स्टेप : हॉर्मुज स्ट्रेट का ब्लॉकेज

ईरान ने हमलों के जवाब में इस महत्वपूर्ण रूट को बंद कर दिया। ट्रेडर्स कह रहे हैं कि ये हाल के इतिहास का सबसे बड़ा एनर्जी संकट है।

तेल की कीमतों में उछाल : ब्रेंट क्रूड $100+ पर पहुंच गया। रूस का Urals क्रूड मार्च में औसतन $77 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था – जो फरवरी के $44.59 से 73% ज्यादा और बजट अनुमान ($59) से भी ऊपर।

ब्रेंट क्रूड $100+ पर पहुंच गया। रूस का Urals क्रूड मार्च में औसतन $77 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था – जो फरवरी के $44.59 से 73% ज्यादा और बजट अनुमान ($59) से भी ऊपर। रूस का टैक्स सिस्टम : 2024 से एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म हो चुकी है, अब मुख्य रेवेन्यू प्रोडक्शन-बेस्ड मिनरल एक्सट्रैक्शन टैक्स से आता है। प्रीलिमिनरी प्रोडक्शन डेटा और हाई प्राइस के चलते अप्रैल में ये टैक्स जबरदस्त बढ़ गया।

Pro-Tip (एक्सपर्ट एडवाइस)

अगर आप इन्वेस्टर हैं या स्टॉक मार्केट फॉलो करते हैं, तो ऐसे जियो-पॉलिटिकल क्राइसिस में ऑयल & गैस सेक्टर पर नजर रखें। लेकिन याद रखें – हाई प्राइस हमेशा लंबे समय तक नहीं रहती। Reuters रिपोर्ट्स के अनुसार, रूस का ये मुनाफा पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि ईरान संकट कितने समय तक चलेगा। शॉर्ट-टर्म गेन तो है, लेकिन लंबे समय में सप्लाई चेन ठीक होने पर प्राइस गिर भी सकती है।

ईरान-अमेरिका झगड़े से रूस को कितना फायदा? 5 मुख्य पॉइंट्स

टैक्स रेवेन्यू डबल : अप्रैल में 700 बिलियन रूबल (9 बिलियन USD) – पिछले साल अप्रैल से 10% ज्यादा।

अप्रैल में 700 बिलियन रूबल (9 बिलियन USD) – पिछले साल अप्रैल से 10% ज्यादा। Urals क्रूड प्राइस स्पाइक : मार्च में $77/बैरल – अक्टूबर 2023 के बाद हाईएस्ट।

मार्च में $77/बैरल – अक्टूबर 2023 के बाद हाईएस्ट। बजट टारगेट : पूरे 2026 के लिए रूस ने MET से 7.9 ट्रिलियन रूबल का बजट रखा है। ये एक्स्ट्रा इनकम बजट प्रेशर कम करेगी।

पूरे 2026 के लिए रूस ने MET से 7.9 ट्रिलियन रूबल का बजट रखा है। ये एक्स्ट्रा इनकम बजट प्रेशर कम करेगी। नए ट्रेड अपॉर्चुनिटी : रूसी पीएम ने कहा कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस से रूस को फूड, फर्टिलाइजर और एनर्जी एक्सपोर्ट में नए चांस मिल रहे हैं।

रूसी पीएम ने कहा कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस से रूस को फूड, फर्टिलाइजर और एनर्जी एक्सपोर्ट में नए चांस मिल रहे हैं। लंबे समय का रिस्क : अगर युद्ध लंबा चला तो ग्लोबल रिसेशन का डर बढ़ेगा, जो आखिरकार रूस की भी एक्सपोर्ट्स को प्रभावित कर सकता है।

क्या होगा आगे? रूस का मुनाफा कब तक चलेगा?

अभी तो रूस खुश है। लेकिन ये मुनाफा टेम्पररी है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खुल गया या ceasefire हुआ (जैसा कि हाल की कुछ रिपोर्ट्स में चर्चा है), तो तेल की कीमतें गिर सकती हैं। रूस की इकोनॉमी पहले से ही यूक्रेन युद्ध और सैंक्शंस से जूझ रही है। ये एक्स्ट्रा 9 बिलियन डॉलर उन्हें ब्रेथिंग स्पेस देगा – खर्च बढ़ाने, रिजर्व बनाने या फिस्कल टाइटनिंग टालने में मदद करेगा।

लेकिन जरा ठहरिए, ग्लोबल तेल क्राइसिस का फायदा उठाने वाले देशों को बाद में backlash भी झेलना पड़ सकता है। दुनिया में एनर्जी प्राइस बढ़ने से आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ेगा – पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट और हर चीज महंगी। भारत जैसे इंपोर्टिंग देशों को सबसे ज्यादा नुकसान।