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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मास्को , गुरुवार, 9 अप्रैल 2026 (11:49 IST)

ईरान ने कर लिया न्यूक्लियर टेस्ट, रूसी नेता मेदवेदेव के बयान से हड़कंप

Dmitri Medvedev
Strait of Hormuz : रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ईरान-अमेरिका के बीच सीजफायर पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईरान ने अपने परमाणु हथियार का परीक्षण पहले ही कर लिया है। इसका नाम होर्मुज जलडमरूमध्य है। ALSO READ: मिडिल ईस्ट में फिर बढ़ा तनाव, सीजफायर की शर्तों पर क्या पाकिस्तान ने किया गुमराह?
 
मेदवेदेव ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच हुआ संघर्ष-विराम किस तरह आगे बढ़ेगा। लेकिन एक बात निश्चित है — ईरान ने अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर लिया है। इसे 'होर्मुज जलडमरूमध्य' कहा जाता है। इसकी क्षमता असीमित है।
 
होर्मुज को ईरान का सीक्रेट हथियार बताते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका के खिलाफ इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। ईरान ने अपनी अपनी ताकत दिखा दी है। ALSO READ: व्हाइट हाउस का बड़ा बयान, ट्रंप ने कूड़ेदान में फेंका ईरान का 10 बिंदुओं का प्रस्ताव
गौरतलब है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है। यहां से करीब 20% वैश्विक तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है। अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया था। इससे वैश्विक तेल सप्लाई और अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित हुई थी। इसे खुलवाने के लिए ही अमेरिका और इजराइल युद्ध विराम के लिए राजी हुए। हालांकि शाम होते ही ईरान ने हार्मुज स्ट्रेट को फिर बंद कर दिया।
 
लेबनान पर इजराइल के हमले की वजह से दोनों पक्षों तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिका और इजराइल का कहना है कि सीजफायर में लेबनान शामिल नहीं है। वहीं ईरान ने भी कह दिया है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो वह सीजफायर से अलग हो जाएगा।
edited by : Nrapendra Gupta
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