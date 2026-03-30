सोमवार, 30 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. ईरान-इजरायल युद्ध
  3. ईरान-इजरायल युद्ध न्यूज
  4. pentagon iran ground war plans us military escalation history lessons
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :वॉशिंगटन/तेहरान , सोमवार, 30 मार्च 2026 (16:13 IST)

ईरान में 'ग्राउंड वॉर' की तैयारी में अमेरिका? पेंटागन का खतरनाक प्लान लीक, वियतनाम और इराक जैसी तबाही की आशंका!

US Iran War News
28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी और इजराइली हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे 'त्वरित और निर्णायक' कार्रवाई बताया था, लेकिन एक महीने बाद भी स्थिति इसके विपरीत है। ट्रंप का दावा है कि तेहरान के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन ईरानी अधिकारी किसी भी उच्च स्तरीय बैठक से इनकार कर रहे हैं और अमेरिकी इरादों को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं।
 
एक्सपर्ट्‍स का मानना है कि ईरान में 'स्पेशल फोर्सेज' की तैनाती इराक जैसी एक और अंतहीन जंग की शुरुआत हो सकती है। पेंटागन ईरान में कई हफ्तों तक चलने वाले 'सीमित जमीनी सैन्य अभियानों' की रूपरेखा तैयार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, इन योजनाओं में खार्ग द्वीप और होर्मुज जलडमरूमध्य के तटीय क्षेत्रों पर छापेमारी शामिल हो सकती है। हालांकि इजराइल ने ईरान में जमीनी सेना भेजने से इंकार किया है।
 
अमेरिकी सेना की 82वीं एयरबोर्न यूनिट के 1,500 सैनिकों की तैनाती के बाद अब मध्य पूर्व में 10,000 अतिरिक्त सैनिकों को भेजने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति ने कोई अंतिम निर्णय ले लिया है। फिलहाल यह अनिश्चित है कि डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक बातचीत का रास्ता चुनेंगे या सैन्य तनाव को और बढ़ाएंगे।

अमेरिका का जमीनी हस्तक्षेप का काला इतिहास, भयानक रहे हैं परिणाम

इतिहास गवाह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका ने जब भी जमीनी हस्तक्षेप किया है, परिणाम भयावह रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों और पूर्व युद्ध क्षेत्रों में रहे लोगों ने इस संभावित कदम पर चिंता जताई है। ईरान में जमीनी सेना उतारने से जोखिम कई गुना बढ़ जाएगा, जिससे भारी जनहानि और विफलता की संभावना है।
 

पिछले युद्ध में अमेरिका के दावे हुए विफल, गई लाखों लोगों की जान

खाड़ी युद्ध 
कुवैत को तो मुक्त कराया गया, लेकिन सऊदी अरब में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों ने ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ने का बहाना दिया, जो अंततः 9/11 का कारण बना।

इराक में विनाश के हथियारों का दावा, परिणाम इस्लामिक स्टेट का उदय

सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) का दावा, जो कभी नहीं मिले।  4,492 अमेरिकी सैनिक और लगभग 2,00,000 इराकी नागरिक मारे गए। इराक युद्ध पर सीधे तौर पर 728 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हुए।  इराकी सेना को भंग करने से 'इस्लामिक स्टेट' (ISIS) का उदय हुआ। 2023 तक भी 11 लाख से अधिक इराकी बेघर हैं। अबू गरीब जेल में प्रताड़ना की तस्वीरों ने अमेरिकी नैतिकता पर गहरा दाग लगाया।

अफगानिस्तान में 50000 नागरिकों की मौत और तालिबान की वापसी 

अफगानिस्तान में भी अमेरिका ने ऐसा ही किया। 2,459 अमेरिकी सैनिक और लगभग 50,000 अफगान नागरिक मारे गए। खरबों डॉलर खर्च हुए। 2021 में अमेरिकी वापसी के कुछ ही दिनों भीतर तालिबान फिर से सत्ता में लौट आया।

विएतनाम में सबसे बड़ी सैन्य विफलता

विएतनाम में 58,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक और लगभग 30 लाख वियतनामी मारे गए।अमेरिका को बिना जीत के लौटना पड़ा। 'एजेंट ऑरेंज' जैसे जहरीले रसायनों के इस्तेमाल से आज भी वहां कैंसर और जन्मजात विकलांगता जैसी समस्याएं बनी हुई हैं।
 
सोमालिया : 'ब्लैक हॉक डाउन' की घटना के बाद अमेरिका पीछे हटा। इसके बाद सोमालिया दो दशकों तक गृहयुद्ध में झुलसा।
 
कोसोवो : बिना संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बमबारी की गई। आज भी कई देश कोसोवो को मान्यता नहीं देते। Edited by : Sudhir Sharma 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com