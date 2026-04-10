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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :इस्लामाबाद , शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026 (11:29 IST)

रक्षा मंत्री ने कराई पाकिस्तान की किरकिरी, इजराइल की वॉर्निंग के बाद एक्स से हटाई पोस्ट

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अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर वार्ता से पहले पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के इजराइल पर बयान से पाकिस्तान की किरकिरी हो गई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की धमकी के बाद ख्वाजा आसिफ को सोशल मीडिया साइट एक्स से अपनी विवादास्पद पोस्ट  डिलीट करने पड़े। पाकिस्तान अमेरिका ईरान वार्ता में मध्यस्थता कर रहा है। ALSO READ: सीजफायर वार्ता से पहले ट्रंप vs खामेनेई, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर किसकी चलेगी?
 

इजराइल पर ख्वाजा आसिफ का हमला?

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में इजराइल पर बड़ा हमला किया था। उन्होंने लिखा था कि 'जब इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है, तब लेबनान में नरसंहार किया जा रहा है। इजराइल बेगुनाह लोगों की हत्या कर रहा है। पहले गाजा, फिर ईरान और अब लेबनान- बिना किसी रोक-टोक के खून-खराबा जारी है।
 
इस पोस्ट में ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि जिन लोगों ने यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए फिलिस्तीनी जमीन पर इस कैंसर जैसे देश को बनाया, वे नरक में जलें।
 

नेतन्याहू का पलटवार

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इन टिप्पणियों बेहद आपत्तिजनक बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की। नेतन्याहू के कार्यालय ने बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का इजरायल को मिटाने का आह्वान बेहद आपत्तिजनक है। यह ऐसा बयान नहीं है जिसे किसी भी सरकार से बर्दाश्त किया जा सके। यह ऐसा बयान नहीं है जिसे किसी भी सरकार से बर्दाश्त किया जा सके। खासकर ऐसी सरकार से तो बिल्कुल नहीं, जो खुद को शांति के लिए एक निष्पक्ष मध्यस्थ होने का दावा करती हो।
 
बहरहाल नेतन्याहू के बयान से अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता में पाकिस्तान की मध्यस्थता पर सवाल उठने लगे। इजलाइल ने लेबनान पर भी पाकिस्तान की बयानबाजी पर आपत्ति ली। इजराइल के पलटवार से पाकिस्तान स्तब्ध रह गया और ख्वाजा आसिफ को अपनी पोस्ट डिलिट करना पड़ी।
edited by : Nrapendra Gupta
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