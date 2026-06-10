ओमान तट पर वाणिज्यिक पोत पर हमला, 3 भारतीय लापता, भारत ने की कड़ी निंदा

ओमान के तट के पास वाणिज्यिक पोत ‘सेटेबेलो’ (Settebello) पर हुए हमले के बाद जहाज पर सवार 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों में से तीन भारतीय अब भी लापता हैं। भारत सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए।

विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को बताया कि जहाज पर मौजूद 24 भारतीयों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि तीन भारतीयों की तलाश जारी है। उन्होंने कहा कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है और खोज एवं बचाव अभियान की निगरानी कर रहा है।

विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत ‘सेटेबेलो’ पर हुए हमले की भारत कड़ी निंदा करता है। मंत्रालय के अनुसार, क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं और यह पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का प्रत्यक्ष परिणाम हैं। भारत ने सभी पक्षों से तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की है। मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही वार्ताओं को जल्द पूरा किया जाना चाहिए।

भारत ने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही नागरिक बुनियादी ढांचे और व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। भारत ने स्पष्ट किया है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत समुद्री व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता को हर हाल में सुरक्षित रखा जाना चाहिए। Edited by : Sudhir Sharma