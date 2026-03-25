तेल का खेल, ट्रंप की 'ऑन-ऑफ' नीति और इनसाइडर ट्रेडिंग की टाइमिंग पर उठे सवाल

वैश्विक राजनीति और अर्थशास्त्र के चौराहे पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सीएनएन के प्रमुख विश्लेषकों—स्टीफन कोलिन्सन और आरोन ब्लेक—ने ट्रंप प्रशासन की ईरान नीति पर ऐसे सवाल उठाए हैं जो केवल कूटनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता को भी कटघरे में खड़ा करते हैं।

युद्ध कोई टैरिफ नहीं: कोलिन्सन का कड़ा रुख

स्टीफन कोलिन्सन का तर्क बेहद सीधा और गंभीर है। उनका कहना है कि "युद्ध कोई व्यक्तिगत मर्ज़ी का टैरिफ नहीं है" जिसे राष्ट्रपति अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहें चालू या बंद कर सकें। ट्रंप ने ईरान के बिजलीघरों पर बमबारी की धमकी देकर वैश्विक ऊर्जा बाज़ार को अस्थिरता के चरम पर पहुँचा दिया था, लेकिन सोमवार को अचानक पाँच दिनों के लिए हमले टालने का फैसला सबको चौंका गया।

Insider trading just escalated.



It wasn’t only oil.



There was also a massive, unexplained bet on the S&P 500 placed about 15 minutes before Donald Trump’s Iran tweet, generating hundreds of millions in minutes.



Hmmm... who could it be? https://t.co/z1nSqOeIeh pic.twitter.com/fULvs7MtPc — Russian Market (@runews) March 25, 2026

बाज़ार की टाइमिंग और ट्रंप का 'पैटर्न'

आरोन ब्लेक ने इस पूरे घटनाक्रम में एक चौंकाने वाला पैटर्न खोजा है। ब्लेक के अनुसार, ट्रंप की युद्ध संबंधी घोषणाएँ अक्सर शेयर बाज़ार (Stock Market) के खुलने या बंद होने के समय से मेल खाती हैं:

सोमवार सुबह: बाज़ार खुलने से ठीक पहले ट्रंप ने हमलों को टाला, जिससे गिरते हुए वॉल स्ट्रीट को तत्काल सहारा मिला।

28 फरवरी: ईरान पर शुरुआती हमले की पुष्टि तब की गई जब अमेरिकी बाज़ार पूरी तरह बंद थे।

यह रणनीति स्पष्ट रूप से संकेत देती है कि ट्रंप के लिए युद्ध के रणनीतिक लक्ष्यों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण वैश्विक बाज़ारों और ऊर्जा की कीमतों (Brent Crude) को नियंत्रित करना है।

अंदरूनी कारोबार (Insider Trading) का बड़ा संदेह

सबसे गंभीर आर्थिक सवाल ब्लूमबर्ग के डेटा से उठा है। ट्रंप के "ईरान युद्ध रोकने" वाले ट्वीट से मात्र 15 मिनट पहले, किसी अज्ञात निवेशक ने तेल (Oil) पर 580 मिलियन डॉलर का विशाल ट्रेड किया।

"जब नीतिगत निर्णय बाज़ार की टाइमिंग के साथ इस तरह मेल खाते हैं, तो यह 'नीतिगत विश्वसनीयता' (Policy Credibility) पर सीधा प्रहार है।"

इस एक ट्रेड ने किसी अंदरूनी व्यक्ति को अपार संपत्ति बनाने का मौका दिया, जो वैश्विक स्तर पर 'इनसाइडर ट्रेडिंग' के गंभीर आरोप लगाता है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके 3 बड़े प्रभाव

सप्लाई चेन में अस्थिरता: तेल की कीमतों में अचानक उतार-चढ़ाव वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर रहा है।

'TACO' मोमेंट और रिस्क प्रीमियम: निवेशक अब ट्रंप के हर बयान को "TACO" (Trump Always Chickens Out) मान रहे हैं। इसके कारण बाज़ार में 'रिस्क प्रीमियम' बढ़ गया है, जिससे निवेश असुरक्षित हो रहा है।

मुद्रास्फीति का खतरा: तेल की कीमतों में अनिश्चितता सीधे तौर पर वैश्विक विकास दर (Global GDP Forecast) पर दबाव डाल रही है और मुद्रास्फीति (Inflation) की आशंका बढ़ा रही है।

ट्रंप की "ऑन-ऑफ" ईरान नीति अब केवल एक भू-राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गई है, बल्कि यह वैश्विक बाज़ार हेराफेरी का प्रतीक बनती जा रही है। जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का नेतृत्व युद्ध जैसे गंभीर विषय को शेयर बाज़ार की टाइमिंग से जोड़ता है, तो पूरा वैश्विक आर्थिक ढांचा खतरे में पड़ जाता है।

आने वाले कुछ दिन यह तय करेंगे कि यह बाज़ार को स्थिर करने की सोची-समझी रणनीति है या फिर एक और अविश्वसनीय मोड़। लेकिन एक बात साफ है—बाज़ार अब खोखले शब्दों पर नहीं, बल्कि पारदर्शिता पर भरोसा करना चाहता है।