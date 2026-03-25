बुधवार, 25 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. ईरान-इजरायल युद्ध
  3. ईरान-इजरायल युद्ध न्यूज
  4. Oil Game trump on off policy and timing of insider trading
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :वॉशिंगटन , बुधवार, 25 मार्च 2026 (15:08 IST)

तेल का खेल, ट्रंप की 'ऑन-ऑफ' नीति और इनसाइडर ट्रेडिंग की टाइमिंग पर उठे सवाल

ट्रंप और ईरान के तनाव के बीच वैश्विक शेयर बाज़ार और तेल की कीमतों का ग्राफ।
वैश्विक राजनीति और अर्थशास्त्र के चौराहे पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सीएनएन के प्रमुख विश्लेषकों—स्टीफन कोलिन्सन  और आरोन ब्लेक—ने ट्रंप प्रशासन की ईरान नीति पर ऐसे सवाल उठाए हैं जो केवल कूटनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वैश्विक  वित्तीय स्थिरता को भी कटघरे में खड़ा करते हैं।
 

युद्ध कोई टैरिफ नहीं: कोलिन्सन का कड़ा रुख 

स्टीफन कोलिन्सन का तर्क बेहद सीधा और गंभीर है। उनका कहना है कि "युद्ध कोई व्यक्तिगत मर्ज़ी का टैरिफ नहीं है" जिसे  राष्ट्रपति अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहें चालू या बंद कर सकें। ट्रंप ने ईरान के बिजलीघरों पर बमबारी की धमकी देकर  वैश्विक ऊर्जा बाज़ार को अस्थिरता के चरम पर पहुँचा दिया था, लेकिन सोमवार को अचानक पाँच दिनों के लिए हमले टालने का  फैसला सबको चौंका गया।
 

बाज़ार की टाइमिंग और ट्रंप का 'पैटर्न'

आरोन ब्लेक ने इस पूरे घटनाक्रम में एक चौंकाने वाला पैटर्न खोजा है। ब्लेक के अनुसार, ट्रंप की युद्ध संबंधी घोषणाएँ अक्सर  शेयर बाज़ार (Stock Market) के खुलने या बंद होने के समय से मेल खाती हैं:
 
सोमवार सुबह: बाज़ार खुलने से ठीक पहले ट्रंप ने हमलों को टाला, जिससे गिरते हुए वॉल स्ट्रीट को तत्काल सहारा मिला।
 
28 फरवरी: ईरान पर शुरुआती हमले की पुष्टि तब की गई जब अमेरिकी बाज़ार पूरी तरह बंद थे।
 
यह रणनीति स्पष्ट रूप से संकेत देती है कि ट्रंप के लिए युद्ध के रणनीतिक लक्ष्यों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण वैश्विक बाज़ारों और  ऊर्जा की कीमतों (Brent Crude) को नियंत्रित करना है।
 
market timing and trump pattern

अंदरूनी कारोबार (Insider Trading) का बड़ा संदेह

सबसे गंभीर आर्थिक सवाल ब्लूमबर्ग के डेटा से उठा है। ट्रंप के "ईरान युद्ध रोकने" वाले ट्वीट से मात्र 15 मिनट पहले, किसी  अज्ञात निवेशक ने तेल (Oil) पर 580 मिलियन डॉलर का विशाल ट्रेड किया।
 
"जब नीतिगत निर्णय बाज़ार की टाइमिंग के साथ इस तरह मेल खाते हैं, तो यह 'नीतिगत विश्वसनीयता' (Policy  Credibility) पर सीधा प्रहार है।"
 
इस एक ट्रेड ने किसी अंदरूनी व्यक्ति को अपार संपत्ति बनाने का मौका दिया, जो वैश्विक स्तर पर 'इनसाइडर ट्रेडिंग' के गंभीर  आरोप लगाता है।
 

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके 3 बड़े प्रभाव

सप्लाई चेन में अस्थिरता: तेल की कीमतों में अचानक उतार-चढ़ाव वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर रहा है।
 
'TACO' मोमेंट और रिस्क प्रीमियम: निवेशक अब ट्रंप के हर बयान को "TACO" (Trump Always  Chickens Out) मान रहे हैं। इसके कारण बाज़ार में 'रिस्क प्रीमियम' बढ़ गया है, जिससे निवेश असुरक्षित हो रहा है।
 
मुद्रास्फीति का खतरा: तेल की कीमतों में अनिश्चितता सीधे तौर पर वैश्विक विकास दर (Global GDP  Forecast) पर दबाव डाल रही है और मुद्रास्फीति (Inflation) की आशंका बढ़ा रही है।
ट्रंप की "ऑन-ऑफ" ईरान नीति अब केवल एक भू-राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गई है, बल्कि यह वैश्विक बाज़ार हेराफेरी का प्रतीक  बनती जा रही है। जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का नेतृत्व युद्ध जैसे गंभीर विषय को शेयर बाज़ार की टाइमिंग से  जोड़ता है, तो पूरा वैश्विक आर्थिक ढांचा खतरे में पड़ जाता है।
 
आने वाले कुछ दिन यह तय करेंगे कि यह बाज़ार को स्थिर करने की सोची-समझी रणनीति है या फिर एक और अविश्वसनीय  मोड़। लेकिन एक बात साफ है—बाज़ार अब खोखले शब्दों पर नहीं, बल्कि पारदर्शिता पर भरोसा करना चाहता है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

ईरान-अमेरिका में सुलह कराएगा पाकिस्तान? सऊदी अरब के रुख ने पलटी बाजी!

ईरान-अमेरिका में सुलह कराएगा पाकिस्तान? सऊदी अरब के रुख ने पलटी बाजी!जहां एक ओर पाकिस्तान शांति का दूत बनने की कोशिश कर रहा है, वहीं 'न्यूयॉर्क टाइम्स' की एक रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है। रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखने का आग्रह किया है।

मिडिल ईस्ट जंग के बीच PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बातचीत, Strait of Hormuz में फंसे जहाजों का वीडियो देख दुनिया हैरान!

मिडिल ईस्ट जंग के बीच PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बातचीत, Strait of Hormuz में फंसे जहाजों का वीडियो देख दुनिया हैरान!प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान से युद्ध के बीच पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने मिडिल-ईस्ट के हालात और होर्मुज पर ट्रंप से महत्वपूर्ण बातचीत की है। इससे पूर्व पीएम मोदी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात कर चुके हैं। वे सऊदी अरब से लेकर संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बहरीन समेत मिडिल-ईस्ट के अन्य सभी नेताओं से बारी-बारी से बातचीत कर चुके हैं।

धर्म बदलते ही SC का दर्जा खत्म, मुस्लिम या ईसाई बनने पर क्यों छिन जाता है पुराना स्टेटस, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

धर्म बदलते ही SC का दर्जा खत्म, मुस्लिम या ईसाई बनने पर क्यों छिन जाता है पुराना स्टेटस, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट नेसुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (24 मार्च, 2026) को आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले पर मुहर लगाते हुए स्पष्ट किया है कि केवल हिन्दू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति ही अनुसूचित जाति (SC) समुदाय के सदस्य होने का दावा कर सकते हैं।

क्या अमेरिका-इजराइल के खिलाफ ईरान के पास कोई सीक्रेट वार प्लान है?

क्या अमेरिका-इजराइल के खिलाफ ईरान के पास कोई सीक्रेट वार प्लान है?Iran Secret War Plan: ईरान और अमेरिका की जंग बड़े ही विचित्र मोड़ पर पहुंच गई है, एक तरफ ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है, वहीं ईरान ने इसे पूरी तरह फेक बताया है। ट्रंप ने 5 दिन के लिए ईरान के पॉवर प्लांट को निशाना नहीं बनाने की बात कही है, लेकिन इजराइल के हमले आज यानी मंगलवार को भी जारी रहे।

अमेरिका-ईरान युद्ध में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर कैसे बने मध्यस्थ, भारत की डिप्लोमेसी कहां चूकी?

अमेरिका-ईरान युद्ध में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर कैसे बने मध्यस्थ, भारत की डिप्लोमेसी कहां चूकी?US-Iran War Mediation: पश्चिम एशिया (मध्य पूर्व) में अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच छिड़े पूर्ण युद्ध में पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुद को प्रमुख मध्यस्थ (lead mediator) के रूप में स्थापित कर लिया है। कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थाओं की रिपोर्टों के अनुसार, मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर सीधी बात की और इस्लामाबाद को युद्धविराम वार्ता का केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखा।

और भी वीडियो देखें

MCX पर 11,313 रुपए बढ़े चांदी के दाम, सोना भी 1.44 लाख पार, ट्रंप के बयान से बहार

MCX पर 11,313 रुपए बढ़े चांदी के दाम, सोना भी 1.44 लाख पार, ट्रंप के बयान से बहारGold Silver Rates 25 March : क्रूड और शेयर बाजार की तरह ही वायदा बाजार (MCX) में भी बुधवार को सोने चांदी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई। चांदी के दाम 11,313 रुपए प्रति किलो बढ़े तो सोना भी 1.44 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पार हो गया।

Video: तेल अवीव के आसमान में हजारों कौवों का झुंड, क्या ये कयामत का संकेत है? जानिए सच

Video: तेल अवीव के आसमान में हजारों कौवों का झुंड, क्या ये कयामत का संकेत है? जानिए सचइज़राइल की राजधानी तेल अवीव के आसमान में झुंड बनाकर उड़ते हुए हज़ारों कौवों का फुटेज सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। इसके चलते शहर के ऊपर आसमान काला-सा हो गया है। वायरल वीडियो को लेकर लोगों में तरह-तरह के कयास और डर का माहौल देखा गया है। कुछ लोग इसे अजीबोगरीब प्राकृतिक घटना मान रहे हैं तो कुछ इसे किसी आने वाले संकट से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि यह वीडियो कब का है इसको लेकर संशय है। कीव में भी नजर आया था ऐसा नजारा: कहा जा रहा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में भी 2023 में इसी तरह से हजारों पक्षियों के झुंड का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद वहां पर रशिया के द्वारा भारी बमबारी की गई थी।

पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित देश, भारत 6वें नंबर पर; यूपी का लोनी बना सबसे गंदा शहर, दिल्ली चौथे स्थान पर

पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित देश, भारत 6वें नंबर पर; यूपी का लोनी बना सबसे गंदा शहर, दिल्ली चौथे स्थान परकल्पना कीजिए, आप सांस ले रहे हैं और वो हवा जो आपको ज़िंदा रखनी चाहिए, वो ही आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रही है। स्विट्जरलैंड की मशहूर कंपनी IQAir की ‘वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025’ ने यही हकीकत सामने रख दी है। सूक्ष्म कणों (PM2.5) के स्तर के आधार पर पाकिस्तान दुनिया का नंबर-1 सबसे प्रदूषित देश बन गया है।

क्या कुवैत में परमाणु अलर्ट जारी हुआ है? जानिए सिविल डिफेंस की चेतावनी का सच

क्या कुवैत में परमाणु अलर्ट जारी हुआ है? जानिए सिविल डिफेंस की चेतावनी का सचKuwait Nuclear Alert: मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके मुताबिक कुवैत के रक्षा मंत्रालय और सिविल डिफेंस ने आज अचानक परमाणु सुरक्षा मार्गदर्शन जारी कर पूरे देश को हाई अलर्ट पर रख दिया है। आधिकारिक चेतावनी में साफ-साफ कहा गया है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपने घर से बाहर न निकलें। सभी खिड़कियों और दरवाजों को पूरी तरह सील कर दें।

Ram Navami 2026: अयोध्या राम मंदिर में कब मनेगी रामनवमी? जानें सही तिथि, 26 या 27 मार्च

Ram Navami 2026: अयोध्या राम मंदिर में कब मनेगी रामनवमी? जानें सही तिथि, 26 या 27 मार्चRam Navami Date in Ayodhya: अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में इस वर्ष भी रामनवमी का पर्व अद्वितीय उत्साह के साथ मनाया जाएगा। श्रद्धालुओं के बीच तिथि को लेकर बनी जिज्ञासा को शांत करते हुए श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है कि जन्मोत्सव 27 मार्च को पूरे विधि-विधान के साथ संपन्न होगा। दूसरी ओर, प्रशासन 'मिशन मोड' में तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है।

Poco X8 Pro सीरीज भारत में लॉन्च: 9000mAh बैटरी और 'आयरन मैन' अवतार में मचाएगा धूम, जानें कीमत और फीचर्स

Poco X8 Pro सीरीज भारत में लॉन्च: 9000mAh बैटरी और 'आयरन मैन' अवतार में मचाएगा धूम, जानें कीमत और फीचर्सस्मार्टफोन ब्रांड Poco ने भारतीय बाजार में अपनी बहुप्रतीक्षित Poco X8 Pro सीरीज को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने तीन दमदार स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं— Poco X8 Pro Max, Poco X8 Pro और एक स्पेशल एडिशन Poco X8 Pro - Iron Man Edition।

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्च

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्चiQOO ने आज भारत में iQOO Z11x 5G को लॉन्च कर दिया है। यह पिछले साल अप्रैल में लॉन्च हुए iQOO Z10x की जगह लेगा। नया स्मार्टफोन बैटरी, चिपसेट और विशेष रूप से फ्रंट कैमरा में महत्वपूर्ण अपग्रेड के साथ आता है, जिसे 8-मेगापिक्सल से बढ़ाकर 32-मेगापिक्सल कर दिया गया है। Z11x तीन स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन और दो रंगों में उपलब्ध है।

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोन

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोनPOCO ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह अपनी बहुप्रतीक्षित X-सीरीज के स्मार्टफोन- Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max 5G को अगले हफ्ते भारत और वैश्विक बाजारों में लॉन्च करने जा रहा है। लंबे समय से चल रहे टीज़र्स और अफवाहों के बाद, अब इनकी लॉन्चिंग डेट 17 मार्च 2026 तय की गई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

चैत्र नवरात्रि

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com