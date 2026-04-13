ईरान के 'रहस्यमयी' सुप्रीम लीडर के बारे में बड़े खुलासे: एक पैर खोया और चेहरा बिगड़ा, फिर भी कैसे चला रहे हैं देश?

Mujtaba Khamenei Health Update: क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हफ्तों तक गायब रहे और कोई उसकी एक तस्वीर तक न देख पाए? ईरान में इस वक्त यही हो रहा है। 28 फरवरी के उस भयानक हवाई हमले ने न केवल ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता को छीन लिया, बल्कि उनके उत्तराधिकारी मुजतबा खामेनेई (Mujtaba Khamenei) को भी ऐसी चोटें दी हैं जो उनके भविष्य पर सवाल खड़े कर रही हैं।

28 फरवरी का वो हमला और मुजतबा की हालत

ईरान के गलियारों में इस वक्त सन्नाटा है, लेकिन चर्चाएं गरम हैं। 56 वर्षीय मुजतबा खामेनेई, जिन्हें 8 मार्च को अपने पिता की जगह ईरान का नया सर्वोच्च नेता (Supreme Leader) नियुक्त किया गया था, अभी भी गंभीर चोटों से जूझ रहे हैं।

रॉयटर्स की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, मध्य तेहरान में स्थित 'सुप्रीम लीडर कंपाउंड' पर हुए हवाई हमले में मुजतबा का चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि उन्होंने अपना एक या शायद दोनों पैर खो दिए हैं।



क्या मुजतबा अभी भी 'एक्टिव' हैं?

भले ही मुजतबा जनता के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि वे Mentally Sharp हैं।

ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग : वे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऑडियो कॉल के जरिए जुड़ रहे हैं।

वे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऑडियो कॉल के जरिए जुड़ रहे हैं। अहम फैसले : वाशिंगटन के साथ बातचीत और युद्ध की रणनीति पर मुजतबा खुद फैसले ले रहे हैं।

वाशिंगटन के साथ बातचीत और युद्ध की रणनीति पर मुजतबा खुद फैसले ले रहे हैं। प्रोफाइल : वे एक 'लो-प्रोफाइल' तरीके से सरकार चला रहे हैं ताकि दुश्मनों (इजराइल और अमेरिका) की नजरों से बचे रहें।

अमेरिकी इंटेलिजेंस और 'जांबाज' शब्द का रहस्य

मुजतबा का गायब होना केवल चोट नहीं, बल्कि एक सोची-समझी सुरक्षा रणनीति (Security Protocol) भी हो सकती है। ईरान सरकार ने आधिकारिक तौर पर मुजतबा की चोटों पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन संकेतों (Hints) को समझना जरूरी है:

सरकारी टीवी का बयान : ईरान के सरकारी मीडिया ने उन्हें 'जांबाज' कहा है। ईरान में यह शब्द उन योद्धाओं के लिए उपयोग किया जाता है जो युद्ध में गंभीर रूप से घायल या अपंग हो जाते हैं।

ईरान के सरकारी मीडिया ने उन्हें 'जांबाज' कहा है। ईरान में यह शब्द उन योद्धाओं के लिए उपयोग किया जाता है जो युद्ध में गंभीर रूप से घायल या अपंग हो जाते हैं। अमेरिकी रक्षा सचिव का दावा : पीट हेगसेथ ने भी पुष्टि की है कि खामेनेई का चेहरा बिगड़ चुका है।

पीट हेगसेथ ने भी पुष्टि की है कि खामेनेई का चेहरा बिगड़ चुका है। खुफिया आकलन : सूत्रों का मानना है कि हमले की तीव्रता इतनी अधिक थी कि मुजतबा का बचना ही एक चमत्कार था।

सत्ता की चुनौती : क्या मुजतबा बन पाएंगे अपने पिता जैसे शक्तिशाली?

मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के एलेक्स वतनका के अनुसार, मुजतबा के पास अनुभव की कमी है। उनके पिता अली खामेनेई के पास दशकों का 'स्वतः अधिकार' (Automatic Authority) था। मुजतबा के लिए चुनौती यह है कि एक घायल नेता के तौर पर वे रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) और जनता के बीच अपनी धाक कैसे जमाएंगे।

मुजतबा के सामने 3 बड़ी चुनौतियां:

Credibility : बिना दिखे शासन करना लंबे समय तक मुमकिन नहीं है।

बिना दिखे शासन करना लंबे समय तक मुमकिन नहीं है। Grip on Power : क्या वे सिर्फ एक चेहरा बनकर रह जाएंगे या सच में फैसले लेंगे?

क्या वे सिर्फ एक चेहरा बनकर रह जाएंगे या सच में फैसले लेंगे? Public Image : सोशल मीडिया पर 'मुजतबा कहां हैं?' जैसे मीम्स उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

सोशल मीडिया पर 'कॉन्सपिरेसी थ्योरीज' का बाजार

ईरानी इंटरनेट पर इस वक्त अफवाहों का सैलाब है। लोग एक खाली कुर्सी की फोटो शेयर कर रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि देश पर्दे के पीछे से कोई और चला रहा है। हालांकि, बासिज मिलिशिया के समर्थक इसे सुरक्षा का हिस्सा मान रहे हैं। उनका तर्क है— 'उन्हें बाहर क्यों आना चाहिए? क्या अपराधियों (इजराइल) का निशाना बनने के लिए?'

अगले 60 दिन ईरान के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं?

करीबी सूत्रों का कहना है कि मुजतबा की पहली फोटो या वीडियो अगले 1-2 महीनों में जारी की जा सकती है। यह तभी होगा जब उनका घाव भरने लगेगा और सुरक्षा एजेंसियां उन्हें 'Safe' घोषित करेंगी।

मुजतबा खामेनेई का शासन एक ऐसी नींव पर खड़ा है जो शारीरिक रूप से कमजोर लेकिन मानसिक रूप से सक्रिय होने का दावा करती है। क्या एक 'जांबाज' नेता ईरान को इस सबसे बड़े संकट से बाहर निकाल पाएगा? यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें तेहरान की उस 'खाली कुर्सी' पर टिकी हैं।