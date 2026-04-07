ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की हालत गंभीर, कहां चल रहा है इलाज?

रिपोर्ट के अनुसार, एक डिप्लोमैटिक मेमो में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के बारे में ये जानकारी दी गई है। यह मेमो अमेरिकी और इजराइली खुफिया एजेंसियों पर आधारित है। इसे खाड़ी देशों के सहयोगी देशों के साथ साझा किया गया है।





रिपोर्ट में कहा गया है कि मोजतबा खामेनेई किसी भी फैसले या युद्ध संचालन में शामिल होने की स्थिति में नहीं हैं। ईरान की ओर से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

पहले भी मीडिया खबरों में दावा किया गया था कि मोजतबा उसी अमेरिका-इजराइल एयर स्ट्राइक में घायल हुए थे, जिसमें उनके पिता और ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई थी। दावा किया गया था कि उन्हें युद्ध के बीच रूस ले जाया गया है और मॉस्को में उनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि बाद में रूस के राजदूत ने बताया था कि वे ईरान के अंदर ही हैं।

अमेरिकी हमले से कैसे बचे थे मोजतबा?

ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों से इसलिए बच गए थे क्योंकि मिसाइलों से उनके घर पर हमला होने से कुछ मिनट पहले ही वह अपने बगीचे में टहलने के लिए बाहर निकल गए थे। जिस अमेरिकी-इजरायली अटैक में उनके पिता अली खामेनेई और अन्य परिवार को मारा गया, उसी में मोजतबा खामेनेई को भी टारगेट किया गया था।

ट्रंप भी कर चुके हैं यह दावा

मोजतबा खामेनेई को लेकर डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार दावा कर चुके हैं कि वो या तो अमेरिकी हमलों में मारे जा चुके हैं या फिर बेहद जख्मी हालत में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो सार्वजनिक तौर पर दिखते नहीं, जिसकी वजह से ये संदेह और गहरा हो जाता है।

edited by : Nrapendra Gupta