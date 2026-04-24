इजराइल-लेबनान के बीच शांति की नई उम्मीद: ट्रंप ने सीजफायर बढ़ाने का किया ऐलान
Israel Lebanon Ceasefire : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और लेबनान के बीच जारी सीजफायर को 3 और हफ्तों के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद ट्रंप ने लेबनान को हिज्बुल्लाह के खिलाफ सुरक्षा का भरोसा दिया है, जिसके बाद दोनों देशों ने अमेरिका का आभार व्यक्त किया है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैन्स, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो, इजराइल में एम्बेसडर माइक हकाबी, और लेबनान में एम्बेसडर मिशेल इस्सा, आज ओवल ऑफिस में इजराइल और लेबनान के उच्च पदस्थ प्रतिनिधियों से मिले। बैठक बहुत अच्छी रही!
उन्होंने इस पोस्ट में कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स लेबनान के साथ काम करने जा रहा है ताकि उसे हिज्बुल्लाह से खुद को बचाने में मदद मिल सके। इजराइल और लेबनान के बीच सीजफायर तीन हफ्ते के लिए बढ़ाया जाएगा। मैं जल्द ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन की मेजबानी करने का इंतजार कर रहा हूं।
सीजफायर बढ़ाने की घोषणा के बाद इजराइल और लेबनान ने भी अमेरिका को धन्यवाद दिया। इजराइल और लेबनान के बीच 17 अप्रैल को 10 दिन का सीजफायर लागू हुआ था, जो रविवार 27 अप्रैल को खत्म होने वाला था।
गौरतलब है कि इजराइली सेना ने 2 मार्च को लेबनान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था। लेबनानी अधिकारियों के अनुसार, इजराइल के हमले शुरू होने के बाद से लेबनान में अब तक करीब 2500 लोग मारे गए हैं।
edited by : Nrapendra Gupta
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