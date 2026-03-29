Welcome To Hell : अमेरिका के सैनिक भेजने पर ईरान ने कहा- नरक में आपका स्वागत है, अब शुरू होगा जमीनी युद्‍ध

अमेरिका ईरान पर जमीनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इस बीच ईरान के अंग्रेजी अखबार Tehran Times के फ्रंट पेज पर आज अमेरिका के लिए सख्त चेतावनी दी गई है। Welcome To Hell शीर्षक के साथ प्रकाशित इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कोई भी अमेरिकी सैनिक ईरानी जमीन पर कदम रखता है, तो वह “सिर्फ ताबूत में ही वापस जाएगा।”

यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि United States मध्य पूर्व में 10,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात करने पर विचार कर रहा है। इस संभावित तैनाती ने अटकलों को और तेज कर दिया है कि वाशिंगटन, ईरान के भीतर जमीनी सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा है। यह कदम क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी को काफी बढ़ा सकता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump लगातार यह कहते रहे हैं कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच शांति वार्ता चल रही है।

The Wall Street Journal की रिपोर्ट के अनुसार, अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती का उद्देश्य ट्रंप को सैन्य विकल्पों की अधिक व्यापक रेंज देना है। मध्य पूर्व में 28 फरवरी से जारी संघर्ष, जो अमेरिका-इजराइल के हमलों के बाद शुरू हुआ, लगातार गहराता जा रहा है।

ये अतिरिक्त सैनिक पहले से तैनात हजारों पैराट्रूपर्स और मरीन सैनिकों के साथ जुड़ेंगे। वहीं, एक ईरानी अधिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने जमीनी हमला किया, तो ईरान यमन में अपने सहयोगी Houthi movement को सक्रिय कर देगा। इसके तहत लाल सागर में जहाजों पर हमले फिर शुरू किए जा सकते हैं, जिससे युद्ध का एक नया मोर्चा खुल जाएगा।

हालांकि, ट्रंप ने बार-बार कहा है कि उनका ईरान के खिलाफ जमीनी युद्ध में सैनिक भेजने का कोई इरादा नहीं है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि अतिरिक्त अमेरिकी सैनिकों को कहां तैनात किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, इन्हें ईरान और उसके प्रमुख तेल निर्यात टर्मिनल Kharg Island के करीब तैनात किया जा सकता है। Edited by : Sudhir Sharma