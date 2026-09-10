ईरान युद्ध से क्रूड में लगी आग, Brent 101 डॉलर पार; ट्रंप बोले- जंग खत्म होते ही घटेंगे तेल के दाम

अमेरिका ईरान युद्ध ने तेल बाजार की चिंता और बढ़ा दी है। ब्रेंट क्रूड 101 डॉलर के पार पहुंच गया है। अमेरिका समेत दुनियाभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ रही है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी संकेत दिए कि तेल के दाम युद्ध खत्म होने के बाद ही घटेंगे।

क्रूड पर महंगाई की मार

जंग जीतने पर घटेंगे दाम

मेक्सिको का नाम न्यू अमेरिका

ट्रंप ने कहा कि लेक ओंटारियो को अब हम लेक अमेरिका कहेंगे। कनाडा बहुत ज्यादा डील करना चाहता है। वे डील करने के लिए बेताब हैं। लेकिन इसे लेक अमेरिका कहा जाएगा। आपका एक पड़ोसी राज्य है, न्यू मेक्सिको। हमें लगता है कि इसे न्यू अमेरिका कहा जाना चाहिए।

यूक्रेन युद्ध पर क्या बोले ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर हुई बातचीत को ‘बहुत अच्छी’ बताया है। उन्होंने दावा किया कि पुतिन यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए समझौता करना चाहते हैं। अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी डील के लिए तैयार हैं तो यह अच्छी बात होगी। ट्रंप ने पुतिन और जेलेंस्की के बीच दुश्मनी को युद्ध की बातचीत में अड़चन बताया है।