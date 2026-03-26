Bab al-Mandeb को बंद करने की ईरान ने दी चेतावनी, हूती विद्रोही भी देंगे साथ अमेरिका-इजराइल की जमीनी कार्रवाई से मच सकता है कोहराम, हाईअलर्ट पर हूती विद्रोही

Iran Warns of Bab al-Mandeb Closure Global Oil Supply at Risk : ईरान-अमेरिका-इजराइल महायुद्ध 27वें दिन में प्रवेश कर चुका है। अमेरिका के 15 शांति प्रस्ताव की जगह ईरान ने 5 शर्तें रख दीं और झुकने से इंकार कर दिया। इस बीच ईरान एक और बड़ी धमकी दी है। इससे दुनियाभर में ऊर्जा संकट फैल सकता है। बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य (Bab al-Mandeb Strait) को बंद करने की धमकी दी है। आज के समय में भी यह दुनिया के सबसे संवेदनशील और रणनीतिक जलमार्गों में से एक है। यमन और जिबूती के बीच स्थित यह संकरा रास्ता वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है।

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका और इज़राइल उसकी जमीन पर जमीनी हमला करने की कोशिश करते हैं,जिसमें रणनीतिक रूप से अहम खार्ग द्वीप (Kharg Island) भी शामिल है तो वह बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य को खतरे में डाल सकता है। एक्सपर्ट्‍स का मानना है कि अगर स्थिति और बिगड़ती है तो अंतरराष्ट्रीय तेल व्यापार पर गंभीर आर्थिक असर पड़ सकता है।

पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका-इज़रायल और ईरान के बीच सैन्य टकराव बढ़ा है, जिससे खाड़ी और लाल सागर में शिपिंग प्रभावित हुई है। इसके चलते वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है और कई देशों ने तनाव कम करने की अपील की है।

समुद्री डकैतों से घिरा 'आंसुओं का दरवाजा'

ईरान का कहना है कि यमन का हूती संगठन (अंसारुल्लाह) उसके इशारे पर बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य पर कब्जा कर सकते हैं। अगर यह कदम उठाया जाता है, तो पूरी दुनिया की ऑइल और गैस सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। इससे कई देशों के सामने ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है। ईरान पहले से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर प्रभावी नियंत्रण रखता है, जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है।





ऐसे में एक और समुद्री मोर्चा खोलने से मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष का आर्थिक असर और गंभीर हो सकता है। बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य, जिसका अरबी में अर्थ 'आंसुओं का दरवाजा' है, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और वैश्विक व्यापार के लिए बेहद अहम मार्ग माना जाता है। लेकिन यहां होने वाली राजनीतिक अस्थिरता और समुद्री डकैती इसे आज भी तनावपूर्ण क्षेत्र बनाए रखती है।





लागत पर पड़ेगा असर तो बढ़ेगी महंगाई दुनिया का लगभग 10% से 12% समुद्री व्यापार इसी संकरे रास्ते से होता है। अगर यह रास्ता बंद होता है, तो खाड़ी देशों से यूरोप और अमेरिका जाने वाला कच्चा तेल (Crude Oil) रुक जाएगा। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी होगी, जिससे दुनियाभर में पेट्रोल-डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं। लंबे समय तक रास्ता बंद रहने से वैश्विक व्यापार में रुकावट आएगी, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को मंदी की ओर धकेल सकता है। मालवाहक जहाजों को पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर (Cape of Good Hope होकर) जाना पड़ेगा। इससे शिपिंग का समय और खर्च बढ़ जाएगा। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, अनाज और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी।

हूती विद्रोही हुए शामिल तो बढ़ेगा युद्ध का दायरा

ईरान की अर्ध-सरकारी Fars न्यूज एजेंसी के अनुसार, यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोही भी इस संघर्ष में शामिल हो सकते हैं। ये समूह पहले भी लाल सागर में जहाजों को निशाना बना चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हूती लड़ाके इसमें शामिल होते हैं, तो संघर्ष का दायरा फारस की खाड़ी से कहीं आगे बढ़ जाएगा।

ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यमन का हूती संगठन युद्ध शुरू होने के बाद से ही हाईअलर्ट पर है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि यह संगठन किसी भी समय युद्ध में उतरने के लिए तैयार है और बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य पर नियंत्रण बनाकर अमेरिका और इजराइल पर दबाव बना सकता है।

खार्ग द्वीप पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर

खार्ग द्वीप, जो ईरान के तेल निर्यात का प्रमुख केंद्र है, इस पूरे तनाव का अहम बिंदु बना हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका इस क्षेत्र को सुरक्षित करने और हॉर्मुज पर दबाव बनाने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। ईरान की यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब मध्य पूर्व में संघर्ष तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है और समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।





हॉर्मुज जलडमरूमध्य पहले ही वैश्विक तनाव का केंद्र बना हुआ है। यहां ईरान द्वारा जहाजों की आवाजाही में बाधा डालने या देरी करने की घटनाएं सामने आई हैं। इससे वैश्विक तेल कीमतों में उछाल आया है और ऊर्जा बाजार पर ईरान की पकड़ स्पष्ट हुई है।

नए मोर्चों पर देंगे चुनौती

बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने गुरुवार को बड़ी चेतावनी दी है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के सूत्रों ने Tasnim न्यूज एजेंसी को बताया कि अगर दुश्मन ईरानी द्वीपों या हमारी जमीन पर जमीनी कार्रवाई करता है या फारस की खाड़ी और ओमान सागर में नौसैनिक गतिविधियों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश करता है, तो हम उनके लिए नए मोर्चे खोलेंगे, जिससे उनकी लागत दोगुनी हो जाएगी और उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। Edited by : Sudhir Sharma