गुरुवार, 26 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. ईरान-इजरायल युद्ध
  3. ईरान-इजरायल युद्ध न्यूज
  4. iran threat bab al mandeb strait oil market impact 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :तेहरान/वॉशिंगटन , गुरुवार, 26 मार्च 2026 (19:19 IST)

Bab al-Mandeb को बंद करने की ईरान ने दी चेतावनी, हूती विद्रोही भी देंगे साथ

अमेरिका-इजराइल की जमीनी कार्रवाई से मच सकता है कोहराम, हाईअलर्ट पर हूती विद्रोही

Bab al Mandeb Strait threat
Iran Warns of Bab al-Mandeb Closure Global Oil Supply at Risk : ईरान-अमेरिका-इजराइल महायुद्ध 27वें दिन में प्रवेश कर चुका है। अमेरिका के 15 शांति प्रस्ताव की जगह ईरान ने 5 शर्तें रख दीं और झुकने से इंकार कर दिया। इस बीच ईरान एक और बड़ी धमकी दी है। इससे दुनियाभर में ऊर्जा संकट फैल सकता है। बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य (Bab al-Mandeb Strait) को बंद करने की धमकी दी है। आज के समय में भी यह दुनिया के सबसे संवेदनशील और रणनीतिक जलमार्गों में से एक है। यमन और जिबूती के बीच स्थित यह संकरा रास्ता वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। 
न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका और इज़राइल उसकी जमीन पर जमीनी हमला करने की कोशिश करते हैं,जिसमें रणनीतिक रूप से अहम खार्ग द्वीप (Kharg Island) भी शामिल है तो वह बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य को खतरे में डाल सकता है।  एक्सपर्ट्‍स का मानना है कि अगर स्थिति और बिगड़ती है तो अंतरराष्ट्रीय तेल व्यापार पर गंभीर आर्थिक असर पड़ सकता है। 
 
पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका-इज़रायल और ईरान के बीच सैन्य टकराव बढ़ा है, जिससे खाड़ी और लाल सागर में शिपिंग प्रभावित हुई है। इसके चलते वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है और कई देशों ने तनाव कम करने की अपील की है। 

समुद्री डकैतों से घिरा 'आंसुओं का दरवाजा'  

ईरान का कहना है कि यमन का हूती संगठन (अंसारुल्लाह) उसके इशारे पर बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य पर कब्जा कर सकते हैं। अगर यह कदम उठाया जाता है, तो पूरी दुनिया की ऑइल और गैस सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। इससे कई देशों के सामने ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है। ईरान पहले से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर प्रभावी नियंत्रण रखता है, जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है।

ऐसे में एक और समुद्री मोर्चा खोलने से मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष का आर्थिक असर और गंभीर हो सकता है। बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य, जिसका अरबी में अर्थ 'आंसुओं का दरवाजा' है, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और वैश्विक व्यापार के लिए बेहद अहम मार्ग माना जाता है। लेकिन यहां होने वाली राजनीतिक अस्थिरता और समुद्री डकैती इसे आज भी तनावपूर्ण क्षेत्र बनाए रखती है।

लागत पर पड़ेगा असर तो बढ़ेगी महंगाई 

दुनिया का लगभग 10% से 12% समुद्री व्यापार इसी संकरे रास्ते से होता है। अगर यह रास्ता बंद होता है, तो खाड़ी देशों से यूरोप और अमेरिका जाने वाला कच्चा तेल (Crude Oil) रुक जाएगा। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी होगी, जिससे दुनियाभर में पेट्रोल-डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं। लंबे समय तक रास्ता बंद रहने से वैश्विक व्यापार में रुकावट आएगी, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को मंदी की ओर धकेल सकता है। मालवाहक जहाजों को पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर (Cape of Good Hope होकर) जाना पड़ेगा। इससे शिपिंग का समय और खर्च बढ़ जाएगा। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, अनाज और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी। 
 

हूती विद्रोही हुए शामिल तो बढ़ेगा युद्ध का दायरा

ईरान की अर्ध-सरकारी Fars न्यूज एजेंसी के अनुसार, यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोही भी इस संघर्ष में शामिल हो सकते हैं। ये समूह पहले भी लाल सागर में जहाजों को निशाना बना चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हूती लड़ाके इसमें शामिल होते हैं, तो संघर्ष का दायरा फारस की खाड़ी से कहीं आगे बढ़ जाएगा।
 
 ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यमन का हूती संगठन युद्ध शुरू होने के बाद से ही हाईअलर्ट पर है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि यह संगठन किसी भी समय युद्ध में उतरने के लिए तैयार है और बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य पर नियंत्रण बनाकर अमेरिका और इजराइल पर दबाव बना सकता है। 
 

खार्ग द्वीप पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर 

खार्ग द्वीप, जो ईरान के तेल निर्यात का प्रमुख केंद्र है, इस पूरे तनाव का अहम बिंदु बना हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका इस क्षेत्र को सुरक्षित करने और हॉर्मुज पर दबाव बनाने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। ईरान की यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब मध्य पूर्व में संघर्ष तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है और समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

हॉर्मुज जलडमरूमध्य पहले ही वैश्विक तनाव का केंद्र बना हुआ है। यहां ईरान द्वारा जहाजों की आवाजाही में बाधा डालने या देरी करने की घटनाएं सामने आई हैं। इससे वैश्विक तेल कीमतों में उछाल आया है और ऊर्जा बाजार पर ईरान की पकड़ स्पष्ट हुई है।
 

नए मोर्चों पर देंगे चुनौती 

बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने गुरुवार को बड़ी चेतावनी दी है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के सूत्रों ने Tasnim न्यूज एजेंसी को बताया कि अगर दुश्मन ईरानी द्वीपों या हमारी जमीन पर जमीनी कार्रवाई करता है या फारस की खाड़ी और ओमान सागर में नौसैनिक गतिविधियों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश करता है, तो हम उनके लिए नए मोर्चे खोलेंगे, जिससे उनकी लागत दोगुनी हो जाएगी और उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Israel US Iran War में PAK की मध्यस्थता के सवाल पर बोले जयशंकर- हम दलाल देश नहीं हो सकते

Israel US Iran War में PAK की मध्यस्थता के सवाल पर बोले जयशंकर- हम दलाल देश नहीं हो सकतेमिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच भारत ने वैश्विक कूटनीति में मध्यस्थता को लेकर पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। भारत ने सख्त लहजे में स्पष्ट किया है कि वे अंतरराष्ट्रीय मामलों में इस्लामाबाद की तरह 'बिचौलिए' की भूमिका नहीं निभाएगा। सर्वदलीय बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के पुराने रवैए पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान की तरह कोई दलाल देश (Broker Country)' के रूप में काम नहीं करेगा।

पहले राम फिर राजनीति, राम मंदिर को लेकर बोले मनिंदरजीत सिंह बिट्टा

पहले राम फिर राजनीति, राम मंदिर को लेकर बोले मनिंदरजीत सिंह बिट्टाअखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा (AIATF) के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने अयोध्या धाम पहुंचकर राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी।

LPG : अब रसोई से हटेगा लाल सिलेंडर! सरकार का नया फरमान, 3 महीने में करना होगा यह काम

LPG : अब रसोई से हटेगा लाल सिलेंडर! सरकार का नया फरमान, 3 महीने में करना होगा यह कामअगर आप भी खाना पकाने के लिए अब तक लाल एलपीजी (LPG) सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके बाद आपकी रसोई का पूरा सिस्टम बदलने वाला है। अब उन इलाकों में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी जाएगी जहां पीएनजी (PNG - पाइप वाली गैस) की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है।

Israel Iran War video : USS अब्राहम लिंकन पर ईरान ने दागी Qader मिसाइल, इजराइल ने तेहरान के सबमरीन सेंटर को किया तबाह, ट्रंप का बड़ा फैसला- 2,000 सैनिक रवाना

Israel Iran War video : USS अब्राहम लिंकन पर ईरान ने दागी Qader मिसाइल, इजराइल ने तेहरान के सबमरीन सेंटर को किया तबाह, ट्रंप का बड़ा फैसला- 2,000 सैनिक रवानामिडिल ईस्ट में युद्ध को करीब 26 दिन हो चुके हैं और शांति के प्रस्ताव की खबरों के बीच यह आग भीषण रूप लेती जा रही है। एक ओर ईरान ने अमेरिकी नौसेना के बेड़े पर हमले का दावा किया है तो दूसरी ओर इजराइल ने ईरान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पनडुब्बी विकास केंद्र को निशाना बनाया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य विकल्पों को खुला रखते हुए हजारों अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती के आदेश दिए हैं।

डोनाल्ड ट्रंप के 15 प्वाइंट वाले प्रस्ताव टेंशन में इजराइल, क्या पाकिस्तान के 'शांति दूत' वाला प्लान हुआ फेल

डोनाल्ड ट्रंप के 15 प्वाइंट वाले प्रस्ताव टेंशन में इजराइल, क्या पाकिस्तान के 'शांति दूत' वाला प्लान हुआ फेलक्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को मनाने में जुटे हुए हैं। ईरान को अमेरिका की तरफ से 15 पॉइंट वाला सीजफायर प्रस्ताव मिल गया है। पाकिस्तान के अधिकारियों से यह खबर सामने आई है। पाकिस्तान के अधिकारियों के मुताबिक, इस प्लान में कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग से पीछे हटते और किसी कीमत पर ईरान के साथ सीजफायर की कोशिश करते दिख रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

कोरोना वायरस महामारी से भी बदतर होंगे ईरान-अमेरिका युद्‍ध के परिणाम, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी में क्या कहा

कोरोना वायरस महामारी से भी बदतर होंगे ईरान-अमेरिका युद्‍ध के परिणाम, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी में क्या कहारूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के परिणामों की भविष्यवाणी करना कठिन है। पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान-युद्ध की वर्तमान स्थिति को काफी विशेषज्ञ कोरोना वायरस महामारी से भी बदतर मान रहे हैं। हालात यह हैं कि ईरानी संघर्ष के प्रतिभागी भी अगले घटनाक्रम की भविष्यवाणी नहीं कर सकते।

योगी सरकार के विजन को लखीमपुर के अब्दुल ने किया साकार

योगी सरकार के विजन को लखीमपुर के अब्दुल ने किया साकारAbdul Mabood Lakhimpur Kheri: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा चलाई जा रहीं महत्वकांक्षी योजनाएं आज युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बन चुकीं हैं। सरकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को न केवल आर्थिक सहायता मिल रही है, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी मिल रही है।

विद्युत सखी बनीं राजश्री, लिख रहीं बदलाव की नई कहानी

विद्युत सखी बनीं राजश्री, लिख रहीं बदलाव की नई कहानीRajshree Shukla Vidyut Sakhi: बाराबंकी की राजश्री शुक्ला आज उस बदलाव की मिसाल हैं, जो सरकारी योजनाओं और व्यक्तिगत मेहनत के संगम से संभव हुआ है। कभी सीमित संसाधनों के साथ जीवनयापन करने वाली राजश्री आज 'विद्युत सखी' के रूप में अलग पहचान बना चुकी हैं।

जेवर एयरपोर्ट बनेगा UP की अर्थव्यवस्था का गेमचेंजर: 1 ट्रिलियन डॉलर लक्ष्य को देगा रफ्तार, रोजगार और निवेश में बड़ा उछाल

जेवर एयरपोर्ट बनेगा UP की अर्थव्यवस्था का गेमचेंजर: 1 ट्रिलियन डॉलर लक्ष्य को देगा रफ्तार, रोजगार और निवेश में बड़ा उछालनोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होने जा रहा है। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसके शुभारंभ के साथ ही यह मेगा प्रोजेक्ट केवल एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक मजबूत स्ट्रैटेजिक इंजन के रूप में सामने आएगा।

UP में गो-आश्रय स्थलों की हाईटेक निगरानी: 5446 केंद्रों पर 7592 CCTV कैमरे, 56 जिलों में कंट्रोल रूम एक्टिव

UP में गो-आश्रय स्थलों की हाईटेक निगरानी: 5446 केंद्रों पर 7592 CCTV कैमरे, 56 जिलों में कंट्रोल रूम एक्टिवउत्तर प्रदेश में गोवंश संरक्षण को तकनीक से जोड़ते हुए एक बड़ा और प्रभावी कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश भर के जनपदों में संचालित 5446 गो-आश्रय स्थलों को सीसीटीवी निगरानी से जोड़ दिया गया है, जहां अब तक कुल 7592 कैमरे स्थापित किए जा चुके हैं। यह पहल न केवल पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि गोवंश की सुरक्षा और बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने का भी मजबूत माध्यम बन रही है।

Poco X8 Pro सीरीज भारत में लॉन्च: 9000mAh बैटरी और 'आयरन मैन' अवतार में मचाएगा धूम, जानें कीमत और फीचर्स

Poco X8 Pro सीरीज भारत में लॉन्च: 9000mAh बैटरी और 'आयरन मैन' अवतार में मचाएगा धूम, जानें कीमत और फीचर्सस्मार्टफोन ब्रांड Poco ने भारतीय बाजार में अपनी बहुप्रतीक्षित Poco X8 Pro सीरीज को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने तीन दमदार स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं— Poco X8 Pro Max, Poco X8 Pro और एक स्पेशल एडिशन Poco X8 Pro - Iron Man Edition।

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्च

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्चiQOO ने आज भारत में iQOO Z11x 5G को लॉन्च कर दिया है। यह पिछले साल अप्रैल में लॉन्च हुए iQOO Z10x की जगह लेगा। नया स्मार्टफोन बैटरी, चिपसेट और विशेष रूप से फ्रंट कैमरा में महत्वपूर्ण अपग्रेड के साथ आता है, जिसे 8-मेगापिक्सल से बढ़ाकर 32-मेगापिक्सल कर दिया गया है। Z11x तीन स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन और दो रंगों में उपलब्ध है।

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोन

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोनPOCO ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह अपनी बहुप्रतीक्षित X-सीरीज के स्मार्टफोन- Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max 5G को अगले हफ्ते भारत और वैश्विक बाजारों में लॉन्च करने जा रहा है। लंबे समय से चल रहे टीज़र्स और अफवाहों के बाद, अब इनकी लॉन्चिंग डेट 17 मार्च 2026 तय की गई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

चैत्र नवरात्रि

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com