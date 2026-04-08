ईरान ने फिर बंद किया Strait of Hormuz, लेबनान में 254 मौत के बाद भड़का तनाव, समझौता तोड़ने की धमकी

ईरान ने बुधवार को स्पष्ट कहा कि इजराइल अगर लेबनान पर हमले जारी रखता है और सीजफायर का उल्लंघन करता है तो वह इस समझौते से बाहर हो जाएगा। Tasnim न्यूज एजेंसी के अनुसार इजरायली हमलों के बाद ईरान ने Strait of Hormuz से तेल टैंकरों की आवाजाही भी रोक दी है। हालांकि इससे पहले अमेरिका की मध्यस्थता वाले सीजफायर के बाद दो टैंकर सुरक्षित गुजर चुके थे। ईरानी मीडिया और Al Jazeera की रिपोर्ट के अनुसार लेबनान पर इजरायल की बमबारी को लेकर ईरान का सख्त रुख है।





इजराइल का कहना है कि लेबनान इस सीजफायर का हिस्सा नहीं है। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने बुधवार को लेबनान में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इस बीच दक्षिण अफ्रीका में ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इजराइल को सीजफायर उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया। पोस्ट में अमेरिका पर भी तीखा हमला किया गया। इसमें लिखा गया, 'ट्रंप, अगर आप इजराइल जैसे ‘बेकाबू कुत्ते’ को नहीं रोक सकते, तो क्या हम आपके लिए इन्हें पट्टा पहनाएं?



