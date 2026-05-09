होर्मुज स्ट्रेट में गोलाबारी, भारत का मालवाहक जहाज डूबा, एक खलासी की मौत
ईरान अमेरिका के बीच भारी फायरिंग की चपेट में आने के कारण एक भारतीय मालवाहक जहाज क्षतिग्रस्त होकर डूब गया। यह कार्गो दुबई से यमन जा रहा था। हादसे में एक खलासी अल्ताफ केर की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य को सुरक्षित बचा लिया गया। दुबई स्थित भारत के वाणिज्य दूतावास ने घटना की पुष्टि करते हुए इस पर दुख जताया है।
बताया जा रहा है कि रात करीब एक बजे जहाज जब होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहा था, तभी ईरानी और अमेरिकी नौसेना के बीच अचानक भारी फायरिंग शुरू हो गई। गोलीबारी में जहाज को भारी नुकसान पहुंचा और वह डूबने लगा। हमले के समय अल्ताफ केर जहाज के इंजन रूम के पास थे। बचाए गए खलासी शुक्रवार शाम दुबई पोर्ट पहुंचे और वहां उन्होंने हादसे से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया।
दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा, 'समुद्र में हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ, जिसके कारण जहाज के एक भारतीय क्रू की दुखद मौत हो गई। वाणिज्य दूतावास जहाज के मालिक के संपर्क में है और आगे की जानकारी जुटा रहा है। वाणिज्य दूतावास इस मामले में प्राथमिकता के आधार हर संभव सहायता प्रदान करेगा।'
मृतक अल्ताफ केर द्वारका के जाम सलाया कस्बे का रहने वाला था और वह बुधवार को दुबई से जहाज पर सवार हुआ था। उसके शव को भारत लाया जाएगा।
edited by : Nrapendra Gupta
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें