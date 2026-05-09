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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: दुबई , शनिवार, 9 मई 2026 (10:33 IST)

होर्मुज स्ट्रेट में गोलाबारी, भारत का मालवाहक जहाज डूबा, एक खलासी की मौत

indian ship sink strait of hormuz
ईरान अमेरिका के बीच भारी फायरिंग की चपेट में आने के कारण एक भारतीय मालवाहक जहाज क्षतिग्रस्त होकर डूब गया। यह कार्गो दुबई से यमन जा रहा था। हादसे में एक खलासी अल्ताफ केर की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य को सुरक्षित बचा लिया गया। दुबई स्थित भारत के वाणिज्य दूतावास ने घटना की पुष्टि करते हुए इस पर दुख जताया है।
 
बताया जा रहा है कि रात करीब एक बजे जहाज जब होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहा था, तभी ईरानी और अमेरिकी नौसेना के बीच अचानक भारी फायरिंग शुरू हो गई। गोलीबारी में जहाज को भारी नुकसान पहुंचा और वह डूबने लगा। हमले के समय अल्ताफ केर जहाज के इंजन रूम के पास थे। बचाए गए खलासी शुक्रवार शाम दुबई पोर्ट पहुंचे और वहां उन्होंने हादसे से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया।
 
दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा, 'समुद्र में हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ, जिसके कारण जहाज के एक भारतीय क्रू की दुखद मौत हो गई। वाणिज्य दूतावास जहाज के मालिक के संपर्क में है और आगे की जानकारी जुटा रहा है। वाणिज्य दूतावास इस मामले में प्राथमिकता के आधार हर संभव सहायता प्रदान करेगा।'
मृतक अल्ताफ केर द्वारका के जाम सलाया कस्बे का रहने वाला था और वह बुधवार को दुबई से जहाज पर सवार हुआ था। उसके शव को भारत लाया जाएगा।
edited by : Nrapendra Gupta
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