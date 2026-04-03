अबू धाबी में गिरा मलबे का टुकड़ा, 5 भारतीय सहित 12 लोग घायल, एयर डिफेंस ने नाकाम किया हमला

संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में शुक्रवार को एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा एक प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट किए जाने के बाद उसका मलबा गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में 5 भारतीय नागरिकों सहित कुल 12 लोग घायल हो गए।

अबू धाबी मीडिया ऑफिस के अनुसार, शहर के अज्बान इलाके में इंटरसेप्शन के बाद मलबा गिरा, जिससे यह दुर्घटना हुई। सभी पांच भारतीय नागरिकों को मामूली चोटें आई हैं और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में घायल बाकी सभी लोग नेपाली नागरिक हैं। इनमें से 6 नेपाली नागरिकों को हल्की से मध्यम चोटें आई हैं, जबकि एक नेपाली नागरिक गंभीर रूप से घायल हुआ है।

यह घटना उसी क्षेत्र में गैस सुविधा केंद्र में लगी आग के कुछ घंटों बाद सामने आई, जिसे भी इंटरसेप्शन के मलबे के कारण बताया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा सफलतापूर्वक प्रोजेक्टाइल को रोकने के बाद उसका मलबा नीचे गिरा, जिससे यह नुकसान हुआ। प्रशासन ने कहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और घायलों को आवश्यक चिकित्सा सहायता दी जा रही है। Edited by : Sudhir Sharma (प्रतीकात्मक चित्र)