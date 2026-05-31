रविवार, 31 मई 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. आईपीएल 2026
  3. आईपीएल 2026 न्यूज़
  4. Washington Sundar makes the most of stroke of luck in the finals
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : रविवार, 31 मई 2026 (21:54 IST)

वॉशिंगटन सुंदर की कैच पर हुआ विवाद, जीवनदान का फायदा उठा कर जड़ा अर्धशतक (Video)

Royal Challengers Bengaluru
GTvsRCB वॉशिंगटन सुंदर को दसवें ओवर में जैकब डफी की गेंद पर एक जीवनदान मिला जिसका फायदा उठाकर उन्होंने अर्धशतक जड़ा। डफी की गेंद को पुल करने के चक्कर में वह फील्डर कॉक्स को कैच थमा कर पवैलियन रवाना हो गए थे। लेकिन अंपायर ने उन्हें रोका और कैच की जांच के बाद पता चला की एक भी उंगली गेंद के नीचे नहीं है। ऐसे में सुंदर ने जीवनदान का फायदा उठाकर खिताबी मैच में अर्धशतक जड़ा।
वॉशिंगटन सुंदर (नाबाद 50), निशांत सिंधु (20) और जॉस बटलर (19) की जूझारू पारियों के दम पर गुजरात टाइटंस ने रविवार को खिताबी मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ आठ विकेट पर 155 रनों का स्कोर बनाया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस के लिए कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी पहले विकेट के लिए 22 रन जोड़े। तीसरे ओवर में जॉश हेजलवुड ने शुभमन गिल (10) को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। अगले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने साई सुदर्शन (12) का शिकार कर लिया।
इसके बाद आरसीबी के गेंदबाजी आक्रमण के आगे गुजरात के बल्लेबाजी टिककर नहीं खेल सके और बड़े शॉट खेलने के चक्कर में अपने विकेट गंवाते रहे। निशांत सिंधु 18 गेंदों में (20), जॉस बटलर (19), और राहुल तेवतिया (सात) रन बनाकर आउट हुये। अशरद खान ने 15 रनों की अपनी पारी में दो छक्के लगाये। 19वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने जेसन होल्डर (सात) रन को आउटकर अपना दूसरा विकेट लिया।

राशिद खान (सात) रन बनाकर आठवें विकेट के रूप में आउट हुये। गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट पर 155 रनों का सम्मानजनक स्कोर बनाया। वॉशिंगटन सुंदर ने 37 गेंदों में पांच चौकों की मदद से (नाबाद 50) रनों की पारी खेली। आरसीबी के लिए रसिख सलाम को दो विकेट मिले। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड ने दो-दो विकेट लिये। क्रुणाल पांड्या ने एक बल्लेबाज को आउट किया। 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

155 रनों तक थमी गुजरात की पारी, बैंगलूरू के गेंदबाजों ने नहीं लेने दी सांस

155 रनों तक थमी गुजरात की पारी, बैंगलूरू के गेंदबाजों ने नहीं लेने दी सांसGTvsRCB रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू के गेंदबाजों ने गुजरात टाइटंस को अंत तक सांस नहीं लेने दी और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मेजबान टीम को 8 विकेटों के नुकसान पर 155 रनों तक समेट दिया। गुजरात के लिए सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर ही अर्धशतक लगा पाए और बैंगलूरू की ओर से सर्वाधिक 3 विकेट रसिख डार ने लिए।

100 रनों से पहले ही गुजरात की आधी टीम आउट, बैंगलूरू ने कसा शिकंजा

100 रनों से पहले ही गुजरात की आधी टीम आउट, बैंगलूरू ने कसा शिकंजाGTvsRCB अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू मेजबान गुजरात टाइटंस पर इस कदर हावी रही कि टीम के गेंदबाजों ने ईकाई के तौर पर प्रदर्शन कर गुजरात के 5 विकेट 100 रनों से पहले ही गिरा दिए। ताजा जानकारी तक गुजरात 14.1 ओवरों तक 5 विकेट सिर्फ 99 रनों परदे चुकी थी। पहले पॉवरप्ले में शुभमन गिल और सांई सुदर्शन का विकेट गंवाने वाली गुजरात के लिए कोई बल्लेबाज टिक के नही खेल पाया।

पहले पॉवरप्ले में बैंगलूरू ने छुटकारा पाया शुभमन सुदर्शन की जोड़ी से (Video)

पहले पॉवरप्ले में बैंगलूरू ने छुटकारा पाया शुभमन सुदर्शन की जोड़ी से (Video)GTvsRCB रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू ने पहले ही पॉवरप्ले में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडयम में मेजबान टीम गुजरात टाइटंस पर शिकंजा कस लिया। बैंगलूरू ने दोनों सलामी बल्लेबाज और टूर्नामेंट के दो सबसे सफल बल्लेबाज को 4 ओवरों के भीतर ही पवैलियन रवाना कर दिया।

IPL Final में बैंगलूरू ने टॉस जीतकर गुजरात के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)

IPL Final में बैंगलूरू ने टॉस जीतकर गुजरात के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)GTvsRCB रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू के कप्तान रजत पाटीदार ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूर ने प्लेऑफ में गुजरात टाइटंस को प्लेऑफ में हरा दिया था। इसके बाद गुजरात ने दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी।

IPL 2026 Final: अहमदाबाद में क्रिकेट प्रेमियों के लिए दौड़ेगी AMTS-BRTS की अतिरिक्त बसें, देखें पूरा रूट प्लानिंग

IPL 2026 Final: अहमदाबाद में क्रिकेट प्रेमियों के लिए दौड़ेगी AMTS-BRTS की अतिरिक्त बसें, देखें पूरा रूट प्लानिंगअहमदाबाद में कल आईपीएल का हाई-वोल्टेज फाइनल मैच खेला जाने वाला है। इस महामुकाबले को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है, जिसे ध्यान में रखते हुए दर्शक स्टेडियम तक आसानी से और बिना किसी रुकावट के पहुंच सकें, इसके लिए AMTS-BRTS बस सेवाओं में भारी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है।

और भी वीडियो देखें

कोलकाता से मैच धुला के पंजाब किंग्स हुई बाहर, 7 जीत के बाद 6 हार

कोलकाता से मैच धुला के पंजाब किंग्स हुई बाहर, 7 जीत के बाद 6 हारपंजाब किंग्स का इंडियन प्रीमियर लीग अभियान 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले 7 मैच में पंजाब किंग्स अविजित रही अगले 6 मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा इसके बाद अंतिम मैच वह जरूर जीती लेकिन तब तक उसकी किस्मत लखनऊ के हाथ लिखी गई थी।

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने फिर दोहराया, 'मेरे लिए देश पहले IPL बाद में'

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने फिर दोहराया, 'मेरे लिए देश पहले IPL बाद में'IPL में सनराईजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने स्पष्ट कहा है कि कम से कम अगले कुछ वर्षों तक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट उनकी पहली प्राथमिकता होगी। यह बयान उस चर्चा के बीच आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ बड़े खिलाड़ी IPL से आगे बढ़कर अन्य फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने के लिए राष्ट्रीय टीम से दूरी बना सकते हैं।

वैभव सूर्यवंशी अब तोड़ेंगें यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के छक्कों का रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी अब तोड़ेंगें यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के छक्कों का रिकॉर्डयुवा बल्लेबाजी सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अब तक 53 छक्के लगाए हैं, जो किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा किसी भी टी 20 टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा 59 छक्के क्रिस गेल ने आईपीएल 2012 में लगाए थे। सूर्यवंशी की नज़रें अब गेल के रिकॉर्ड पर होंगी।

Madhya Pradesh League में शिरकत करेंगे माधव तिवारी, शामिल हुए उज्जैन की टीम में

Madhya Pradesh League में शिरकत करेंगे माधव तिवारी, शामिल हुए उज्जैन की टीम मेंइंदौर में होने वाली मध्य प्रदेश लीग (एमपीएल) टी20 सिंधिया कप 2026 के लिए उज्जैन फाल्कन्स ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें युवा ऑलराउंडर माधव तिवारी सबसे बड़े आकर्षण के रूप में उभरकर सामने आए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे माधव तिवारी इस समय मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित युवा क्रिकेटरों में से एक हैं।

78 रनों से पाकिस्तान को दूसरा टेस्ट हराकर बांग्लादेश ने 2-0 से किया क्लीन स्वीप

78 रनों से पाकिस्तान को दूसरा टेस्ट हराकर बांग्लादेश ने 2-0 से किया क्लीन स्वीपBANvsPAK ताइजुल इस्लाम के छह विकेट की मदद से बांग्लादेश ने बुधवार को यहां दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को 78 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 से क्लीन स्वीप किया।पाकिस्तान की टीम 437 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 358 रन पर आउट हो गई। बांग्लादेश ने पहला टेस्ट मैच 104 रन से जीता था।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com