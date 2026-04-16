गुरुवार, 16 अप्रैल 2026
  4. Virat Kohli scored forty nine amid knee injury recovery
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : गुरुवार, 16 अप्रैल 2026 (15:37 IST)

घुटने का दर्द सहकर 49 रन बना गए विराट कोहली, पाई ऑरेंज कैप

Virat Kohli
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने इंडियन प्रीमियर लीग में बुधवार को लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाफ पांच विकेट की जीत में बल्ले से अहम भूमिका निभाने के बाद कहा कि अब भी उनका घुटना पूरी तरह से ठीक नहीं है।

सुपर जाइंट्स के 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोहली की 34 गेंद में छह चौकों और एक छक्के से 49 रन की पारी की बदौलत 29 गेंद शेष रहते पांच विकेट पर 149 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की। कोहली ने देवदत्त पडिक्कल (10) के साथ दूसरे विकेट के लिए 57 रन भी जोड़े।उन्होंने इसी के साथ ही 228 रन बनाकर इस सत्र में अपने सिर पर ऑरेंज कैप सजा ली है।
इससे पहले रसिख सलाम (24 रन पर चार विकेट) और भुवनेश्वर कुमार (27 रन पर तीन विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने सुपर जाइंट्स की टीम पारी की अंतिम गेंद पर 146 रन पर सिमट गई। कृणाल पंड्या ने भी 38 रन देकर दो विकेट हासिल किए।

कोहली से जब मैच के बाद उनके घुटने की चोट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘‘पिछले मैच से काफी बेहतर है लेकिन फिर भी शत प्रतिशत फिट नहीं हूं। पिछले मैच में घुटने में सूजन थी। यहां तक कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी पिछले चार-पांच दिन से मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा था। अपने जज्बे से खुश हूं। मुझे मैच खत्म करना चाहिए था।’
पिच से गेंदबाजों को सहायता मिल रही थी और जब कोहली से पिच को लेकर उनके विचार पूछे गए तो उन्होंने कहा, ‘‘पिच पर घास अधिक नहीं थी, यह सामान्य से धीमी थी। पिछले कुछ दिन काफी गर्म रहे हैं। पिच थोड़ी अलग थी। मेरा इरादा पावरप्ले में ही विरोधी टीम से मैच छीन लेना था। आज अपने खेलने के तरीके से मैं खुश हूं।’’
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें
पैट कमिंस को अपना आदर्श मानते हैं युवा सनराईजर्स गेंदबाज प्रफ़ुल हिंगेराजस्थान रॉयल्स (आरआर) के ख़िलाफ़ आईपीएल 2026 में डेब्यू करते हुए विदर्भ के दाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ प्रफ़ुल हिंगे ने सनराइज़र्स हैदराबाद (एसआरएच) को धमाकेदार शुरुआत दिलाते हुए अपने पहले ही ओवर में तीन विकेट निकाल लिए। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी के अलावा ध्रुव जुरेल और लुआन-ड्रे प्रीटोरियस को पवेलियन चलता कर दिया।

झटकों पर झटका! खलील अहमद हुए बाहर, CSK की प्लानिंग पर पड़ा बड़ा असरChennai Super Kings को IPL 2026 के बीच बड़ा झटका लगा है। टीम के तेज़ गेंदबाज़ Khaleel Ahmed क्वाड्रिसेप्स इंजरी के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। यह चोट उन्हें 14 अप्रैल को Kolkata Knight Riders के खिलाफ मैच के दौरान लगी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक खलील को ग्रेड-2 टीयर (मसल फटने) की चोट लगी है, जिसके ठीक होने में करीब 10 से 12 हफ्ते लगेंगे। ऐसे में उनका इस सीजन में वापसी करना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है।

कोहली 50 चूके लेकिन बैंगलूरू ने लखनऊ को आसानी से 5 विकेटों से हरायाRCBvsLSG रसिख सलाम (चार विकेट) और भुवनेश्वर कुमार (तीन विकेट) के बाद इम्पैक्ट प्लेयर विराट कोहली (49) रन के शानदार प्रदर्शन की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 23वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को 29 गेंदें शेष रहते पांच विकेट से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही आरसीबी अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। यह टूर्नामेंट में उनकी चौथी जीत है।

बैंगलूरू ने लखनऊ के एक भी बल्लेबाज की नहीं होने दी फिफ्टी, 146 रनों पर समेटाRCBvsLSG रसिख सलाम (चार विकेट) और भुवनेश्वर कुमार (तीन विकेट) की बेहतर गेंदबाजी आक्रमण के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 23वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को 146 रन के स्कोर पर समेट दिया।

IPL 2026 में मुंबई के सामने पंजाब का विजय रथ रोकने की चुनौतीIPL 2026 में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स गुरुवार को एक-दूसरे के आमने-सामने होंगे। दोनों टीमों के बीच टक्कर हमेशा कांटे की रही है। 34 मुकाबलों में दोनों टीमें बराबरी पर हैं, जबकि वानखेड़े में भी हिसाब 5-5 का है। 2025 सीजन में पंजाब किंग्स ने दोनों मैच अपने नाम किए थे। ऐसे में गुरुवार को वानखेड़े में होने वाला यह मुकाबला संतुलन बदलने का बड़ा मौक़ा लेकर आ रहा है।

T-20I WorldCup के मैन ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के मैन ऑफ द मैच के बीच छिड़ी एक दिलचस्प जंगभारतीय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज कॉनर एस्टरहुइज़न को मार्च 2026 के लिए आईसीसी पुरुष 'प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। वहीं महिला वर्ग में न्यूजीलैंड की कप्तान अमेलिया केर, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज बेथ मूनी और दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज अयाबोंगा खाका इस दौड़ में शामिल हैं।

CSK की 7वीं लगातार हार, Thala For a Reason टीम को हुआ क्या?चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी लागातार सातवीं हार झेलनी पड़ी। पिछले सत्र के 4 और इस सत्र चेन्नई लगातार 3 मैच हार चुकी है। ऐसे में पिछली बार की तरह इस बार भी चेन्नई के 10वें स्थान की तैयारी के लिए खिलाड़ियों ने मंच बिछा दिया है।

बिना हाथ पांव के पायल ने शीतल को हराकर उलटफेर करते हुए स्वर्ण जीता, भारत बैंकॉक पैरा तीरंदाजी में शीर्ष परदोनों हाथ और दोनों पैर गंवा चुकी युवा तीरंदाज पायल नाग ने यहां विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में बड़ा उलटफेर करते हुए हमवतन और दुनिया की नंबर एक तीरंदाज शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक जीता और भारत के शानदार प्रदर्शन की अगुआई की जिसमें देश ने कुल सात स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया।

मुझसे जलते हैं, एजेंडा है : अंजिक्य रहाणे का जोरदार जवाब, आंकड़े देख सोच में पड़ जाएंगे आप भीअंजिक्य रहाणे का जवाब: आलोचकों को चेतावनी, रिकॉर्ड और स्ट्राइक रेट की कहानी

मरियम पर तंज कसना भारी पड़ा नसीम को, 72 हजार डॉलर का लगा जुर्मानापाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने सोमवार को तेज गेंदबाज नसीम शाह पर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए दो करोड़ पाकिस्तानी रुपये (72,000 डॉलर) का भारी जुर्माना लगाया लेकिन अब इस पोस्ट को हटा दिया गया है।
