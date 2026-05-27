4 IPL सत्र लगातार 600 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने विराट कोहली

इसके अलावा एक सत्र में कुल 600 रन बनाने वाले भी वह इकलौते बल्लेबाज हैं। यह कारनामा उन्होंने कुल 6 बार किया है। उनके बाद सिर्फ केएल राहुल ही है जिन्होंने यह कारनामा 4 बार किया है।
634 runs in IPL 2013.— Johns. (@CricCrazyJohns) May 26, 2026
973 runs in IPL 2016.
639 runs in IPL 2023.
741 runs in IPL 2024.
657 runs in IPL 2025.
600* runs in IPL 2026.
ONE & ONLY GOAT VIRAT KOHLI pic.twitter.com/JY3U6BrtxX
साल 2025 में उनकी औसत 54 की हुई और 144 उनकी स्ट्राइक रेट रही। इस सत्र में उन्होंने 657 रन बनाए। इस सत्र में अब तक वह 600 रन बना चुके हैं और उनको फाइनल खेलना अभी बाकी है।
VIRAT KOHLI - First batter in IPL history to score 600+ runs in 4 consecutive seasons— Johns. (@CricCrazyJohns) May 27, 2026
IPL 2023: 53.25 AVG & 139.82 SR
IPL 2024: 61.75 AVG & 154.70 SR
IPL 2025: 54.75 AVG & 144.71 SR
IPL 2026: 50.00 AVG & 164.38 SR
King is re-writing the history books at the age of 37. pic.twitter.com/kJcyIyrCiy