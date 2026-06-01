कैच को लेकर मैच खत्म होने से पहले किंग और प्रिंस में हुई कहासुनी (Video)
गुजरात के खिलाफ फाइनल मुकाबले में विराट कोहली जब 37 गेंदों में 63 रन बना चुके थे तब अरशद खान की गेंद पर शुभमन गिल ने उनका कैच लपका। मैदानी अंपायर ने तो उन्हें आउट दे दिया लेकिन कोहली ने देख लिया था कि गिल ने गेंद ढंग से नहीं पकड़ी। तीसरे अंपायर पर नतीजा गया और मैदान में विराट कोहली और शुभमन गिल के बीच कुछ कहासुनी भी हुई। अंत में तीसरे अंपायर का फैसला विराट कोहली के पक्ष में गया और उन्हें नॉट आउट करार दिया गया।
विराट कोहली ने मैदान से ही तीसरे अंपायर पर दबाव बना दिया क्योंकि ऐसा ही एक निर्णय गुजरात की पारी के दौरान वॉशिंगटन सुंदर के पक्ष में गया था। कॉक्स भी वॉशिंगटन सुंदर के आसान कैच को घास पर रगड़ बैठे थे। ऐसे में तीसरे अंपायर को कोहली की ही बात माननी पड़ी।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद विराट कोहली (नाबाद 75 रन) के अर्धशतक से रविवार को इंडियंन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के फाइनल में गुजरात टाइटन्स को पांच विकेट से हराकर लगातार दूसरा खिताब अपने नाम कर खचाखच भरे नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में अपने दर्शकों को खुशियां मनाने का मौका दिया।
टॉस जीतकर गेंदबाजी करने वाली आरसीबी के गेंदबाजों ने धीमी पिच का पूरा फायदा उठाते हुए गुजरात टाइटन्स को आठ विकेट पर 155 रन ही बनाने दिए। छह दिन में तीसरे स्थल पर तीसरा मैच खेल रही गुजरात टाइटन्स पर थकान हावी दिखी।इसके बाद कोहली (42 गेंद, नौ चौके और तीन छक्के) और वेंकटेश अय्यर (32 रन) की अच्छी शुरूआत दिलाई जिससे आरसीबी 18 ओवर में पांच विकेट पर 161 रन बनाकर मुंबई इंडियंस (पांच ट्रॉफी) और चेन्नई सुपर किंग्स (पांच ट्रॉफी) के बाद लगातार खिताब जीतने वाली तीसरी टीम बन गई।
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