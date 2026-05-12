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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : मंगलवार, 12 मई 2026 (15:37 IST)

19 कैच छोड़े, फील्डिंग में पंजाब सबसे फिसड्डी, कप्तान ने लगाई लताड़

Shreyas Iyer
पंजाब किंग्स की लगातार चौथी हार के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि सोमवार को उनकी गेंदबाज़ी और फील्डिंग ने टीम को मैच हराया, क्योंकि बल्लेबाज़ी में उन्होंने 5 विकेट पर 210 रन बनाए थे। पंजाब के फील्डरों ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बल्लेबाज़ों के दो कैच छोड़े। वे इस सीज़न में अब तक कुल 19 कैच छोड़ चुके हैं, जो किसी भी टीम से सबसे ज़्यादा हैं।
अय्यर ने कहा, “मैं बात घुमाऊंगा नहीं। मैं यही कहूंगा कि फिर से फ़ील्डिंग और गेंदबाज़ी के कारण हम मैच में पीछे गए। इस विकेट पर, जहां गेंद सीम कर रही थी और उछाल अलग-अलग थी, हमने कम से कम 30 रन ज़्यादा बनाए थे।”

जब उनसे पूछा गया कि आईपीएल इतिहास के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ युज़वेंद्र चहल ने पंजाब की गेंदबाज़ी में एक भी गेंद क्यों नहीं डाली, तो अय्यर ने कहा: “उन्हें गेंद देने का बिल्कुल विचार था, लेकिन जिस तरह गेंद सीम कर रही थी और तेज़ गेंदबाज़ों को मदद मिल रही थी, तो हमें लगा कि अगर हम अपनी लाइन और लेंथ पा लें, तो विकेट निकाल सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम ऐसा नहीं कर पाए।”

उन्होंने कहा, ”मैं कोई बहाना नहीं देना चाहता इसलिए यह कहूंगा कि फ़ील्डिंग और गेंदबाज़ी एक बार फिर हार का कारण रही। स्कोर बहुत अच्छा था और मुझे लगा कि हमने 30 रन अधिक बनाए थे क्योंकि परिस्थितियां कठिन थी और गेंद सीम कर रही थी। चहल से गेंदबाज़ी कराना मन में था लेकिन जिस तरह से गेंद सीम कर रही थी और मूव कर रही थी उसे देखते हुए मैंने तेज़ गेंदबाज़ों से गेंदबाज़ी कराने का फ़ैसला किया लेकिन हम विकेट हासिल नहीं कर पाए।

दिल्ली कैपिटल्स के सामने 211 का लक्ष्य भी था। पावरप्ले में ही दिल्ली कैपिटल्स ने तीन विकेट गंवा दिए थे और ट्रिस्टन स्टब्स दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से रन आउट भी हो गए थे। दिल्ली कैपिटल्स पर दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था लेकिन यहां से अक्षर और मिलर ने पारी को संभाला। अक्षर अर्धशतक बनाकर आउट हो गए और इसके बाद आक्रमण की ज़िम्मेदारी मिलर ने संभाली। हालांकि मिलर भी अर्धशतक बनाकर आउट हो गए लेकिन आशुतोष शर्मा और माधव तिवारी ने दिल्ली कैपिटल्स को जीत दिला दी।
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दिल्ली ने पंजाब को 4 विकेट से हराकर लिया पिछली हार का बदला

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श्रेयस और प्रियांश के अर्धशतक ने पंजाब को दिल्ली के खिलाफ पहुंचाया 210 तक

श्रेयस और प्रियांश के अर्धशतक ने पंजाब को दिल्ली के खिलाफ पहुंचाया 210 तकDCvsPBKS कप्तान श्रेयस अय्यर और सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य के अर्धशतक से पंजाब किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में सोमवार को यहां दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पांच विकेट पर 210 रन बनाए। अय्यर ने 36 गेंद में तीन छक्कों और पांच चौकों से नाबाद 59 रन की पारी खेली जबकि प्रियांश ने 33 गेंद में छह छक्कों और दो चौकों से 56 रन बनाए।

दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजीDCvsPBKS दिल्ली कैपिटल्स ने सोमवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 55वें मुकाबले में टॉस जीतकर पंजाब किंग्स के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आज यहां दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने कहा टॉस जीतना ही सही है।

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