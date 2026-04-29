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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : बुधवार, 29 अप्रैल 2026 (16:31 IST)

पंजाब किंग्स की पहली हार पर श्रेयस अय्यर ने फोड़ा गेंदबाजों के सिर पर ठीकरा

Punjab Kings
पंजाब किंग्स ने इस सीजन में पहली बार एक अलग प्लेइंग XII उतारी और तुरंत ही अपने अभियान की पहली हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान रॉयल्स ने न्यू चंडीगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर चेज करते हुए, टेबल-टॉपर्स के सात मैचों के अजेय क्रम को तोड़ दिया।

पंजाब की बॉलिंग इस सीज़न में कभी अच्छी तो कभी खराब रही है, खासकर इसलिए क्योंकि उन्हें ज़्यादातर बैटिंग के लिए मददगार पिचें मिली हैं। कप्तान श्रेयस अय्यर ने माना कि टीम का एग्ज़ीक्यूशन औसत से नीचे रहा, जबकि उन्हें लगा कि विकेट अभी भी “धीमा और चिपचिपा” था।

मैच के बाद अय्यर ने कहा, “मुझे लगता है कि बॉलिंग के मामले में, एग्ज़ीक्यूशन में हम थोड़े पीछे रह गए। हमने बहुत सारी धीमी गेंदें, गति में बदलाव और यॉर्कर डालने की योजना बनाई थी। मुझे लगता है कि हम उस मामले में थोड़े पीछे रह गए। और साथ ही, बीच के ओवरों में उनकी साझेदारी ज़बरदस्त रही, खासकर फ़रेरा और शुभम दुबे ने आकर आखिर में वे अहम रन बनाए।”
हालांकि, अय्यर ने अपने बॉलर्स का समर्थन किया, खासकर ऐसे फ़ॉर्मेट में जहाँ गलतियों की गुंजाइश लगातार कम होती जा रही है। “देखिए, यह ऐसा फ़ॉर्मेट है जहाँ मुझे लगता है कि बहुत से खिलाड़ियों ने अपना खेल बदल लिया है, और जब वे आते हैं, तो पहली ही गेंद से ज़ोरदार शॉट लगाने लगते हैं। इसलिए बॉलर्स के लिए एक तय योजना के साथ आना एक मुश्किल काम है। लेकिन आखिर में, मुझे लगता है कि यह सब एग्ज़ीक्यूशन पर निर्भर करता है। अगर आपके पास कोई तय योजना है, और आप उसे अच्छे से एग्ज़ीक्यूट करते हैं, तो आप जीत हासिल करते हैं। और आज बस हमारा दिन नहीं था।”

पंजाब के बॉलिंग कोच जेम्स होप्स ने इस हार को एक “रियलिटी चेक” बताया, लेकिन ज़ोर देकर कहा कि सिर्फ़ एक हार के बाद घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। होप्स ने कहा, “यह एक रियलिटी चेक है, और यह बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, हम ज़बरदस्त खेल रहे हैं। हम लगातार मैच जीत रहे हैं, और यह बहुत बढ़िया है; हर कोई खुश है, और टीम का माहौल भी बहुत अच्छा है। एक हार से कुछ नहीं होता; आप पूरे आईपीएल में बिना कोई मैच हारे आगे नहीं बढ़ सकते। अब बात यह है कि जीटी के खिलाफ खेलने से पहले हमारे पास खुद को फिर से तैयार करने के लिए कुछ दिन हैं। हमें बस एक-दो दिन में ट्रेनिंग पर वापस लौटना है, अपनी कुछ कमियों को दूर करने की कोशिश करनी है, और अगले कुछ मैचों में मिलने वाली परिस्थितियों और विरोधी टीम के हिसाब से सबसे बेहतरीन टीम कॉम्बिनेशन बनाने पर काम करना है।”

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