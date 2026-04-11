शनिवार, 11 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. आईपीएल 2026
  3. आईपीएल 2026 न्यूज़
  4. Sanju Samson smashes first century of IPL season 2026
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : शनिवार, 11 अप्रैल 2026 (22:11 IST)

संजू सैमसन के शानदार शतक की बदौलत चेन्नई पहुंची दिल्ली के खिलाफ 210 पार

Sanju Samson
संजू सैमसन ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मौजूदा सत्र में अपनी निराशाजनक शुरुआत को पीछे छोड़ते हुए शनिवार को यहां शानदार नाबाद शतकीय पारी खेली, जिससे चेन्नई सुपरकिंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर दो विकेट पर 212 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया।

सैमसन ने 56 गेंदों की नाबाद पारी में 15 चौकों और चार छक्कों की मदद से 115 रन बनाए। उन्हें दूसरे छोर से आयुष महात्रे का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने रिटायर आउट होने से पहले 36 गेंदों में तीन चौकों और चार छक्कों की मदद से 59 रन बनाए।सैमसन के आईपीएल करियर का यह चौथा शतक और सुपरकिंग्स के लिए पहला शतक है।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सुपरकिंग्स के लिए सैमसन ने आयुष महात्रे के साथ दूसरे विकेट के लिए 113 रनों की शानदार साझेदारी की। सैमसन की आक्रामक बल्लेबाजी के विपरीत कप्तान रुतुराज गायकवाड़ अपेक्षित तेजी नहीं दिखा सके और पहले विकेट के लिए 62 रन की साझेदारी में उनका योगदान 18 गेंदों में 15 रन का ही रहा।सैमसन ने पारी के दौरान कई आकर्षक शॉट लगाए, जिसमें कुलदीप यादव की गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जड़ा गया छक्का खास रहा। उन्हें 55 रन पर जीवनदान भी मिला, जब अक्षर पटेल की गेंद पर पथुम निसंका ने उनका आसान कैच टपका दिया।

महात्रे ने भी दूसरे छोर से प्रभावशाली बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जड़ा और चेन्नई की पारी को मजबूती प्रदान की, जिससे टीम बड़े स्कोर तक पहुंचने में सफल रही।सैमसन ने 26 गेंदों में अपना अर्धशतक, जबकि 52 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वहीं महात्रे ने 27 गेंदों में अपना पचासा पूरा किया।

सुपरकिंग्स के प्रबंधन ने हालांकि रनगति को और तेज करने के लिए महात्रे को रिटायर्ड आउट करने का फैसला किया और उनकी जगह क्रीज पर आए शिवम दुबे ने 10 गेंदों में दो चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 20 रन बनाए।कैपिटल्स के लिए एकमात्र सफलता अक्षर पटेल को मिली। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अय्यर और आर्या के विस्फोट से उड़ा हैदराबाद, पंजाब की 6 विकेट से जीत

अय्यर और आर्या के विस्फोट से उड़ा हैदराबाद, पंजाब की 6 विकेट से जीतPBKSvsSRH कप्तान श्रेयस अय्यर ( नाबाद 69 ), प्रियांश आर्य (57) और प्रभसिमरन सिंह (51) की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत पंजाब किंग्स ने सात गेंदें शेष रहते सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल मुकाबले में शनिवार को छह विकेट से हराकर टूर्नामेंट में अपनी तीसरी जीत दर्ज की।

दिल्ली ने चेपॉक पर टॉस जीतकर चेन्नई के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)

दिल्ली ने चेपॉक पर टॉस जीतकर चेन्नई के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)CSKvsDC दिल्ली कैपिटल्स ने चेपॉक के मैदान पर टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली की टीम गुजरात से हारकर आ रही है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को जीत का खाता खोलना है।

अभिषेक ट्रेविस के धमाल से हैदराबाद पंजाब के खिलाफ बना पाई 219 रन

अभिषेक ट्रेविस के धमाल से हैदराबाद पंजाब के खिलाफ बना पाई 219 रनPBKSvsSRH अभिषेक शर्मा के विस्फोटक 76 रनों की पारी के साथ ट्रेविस हेड के साथ 110 रनों की सलामी साझेदारी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने मुल्लनपुर ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 4 विकेट के नुकसान पर 220 रन पार कर लिए हैं।

हारा हुआ मैच जीतने वाली गुजरात और लखनऊ के बीच हो सकता है कांटे का मुकाबला

हारा हुआ मैच जीतने वाली गुजरात और लखनऊ के बीच हो सकता है कांटे का मुकाबलाGTvsLSG आखिरी ओवर के तनाव से लेकर उभरते सितारों तक, लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) रविवार को अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2026 के 19वें मैच में गुजरात टाइटन्स (GT) के खिलाफ एक बड़े दांव वाले दिन के मैच में, पिछले मैच के रोमांचक अंत की लहर पर सवार होकर उतरेगी।

पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)

पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)PBKSvsSRH पंजाब किंग्स ने न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पंजाब किंग्स अभी तक इस टूर्नामेंट में अविजित है और हैदराबाद को सिर्फ कोलकाता के खिलाफ ही जीत मिली है।

और भी वीडियो देखें

T-20I WorldCup के मैन ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के मैन ऑफ द मैच के बीच छिड़ी एक दिलचस्प जंग

T-20I WorldCup के मैन ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के मैन ऑफ द मैच के बीच छिड़ी एक दिलचस्प जंगभारतीय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज कॉनर एस्टरहुइज़न को मार्च 2026 के लिए आईसीसी पुरुष 'प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। वहीं महिला वर्ग में न्यूजीलैंड की कप्तान अमेलिया केर, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज बेथ मूनी और दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज अयाबोंगा खाका इस दौड़ में शामिल हैं।

CSK की 7वीं लगातार हार, Thala For a Reason टीम को हुआ क्या?

CSK की 7वीं लगातार हार, Thala For a Reason टीम को हुआ क्या?चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी लागातार सातवीं हार झेलनी पड़ी। पिछले सत्र के 4 और इस सत्र चेन्नई लगातार 3 मैच हार चुकी है। ऐसे में पिछली बार की तरह इस बार भी चेन्नई के 10वें स्थान की तैयारी के लिए खिलाड़ियों ने मंच बिछा दिया है।

बिना हाथ पांव के पायल ने शीतल को हराकर उलटफेर करते हुए स्वर्ण जीता, भारत बैंकॉक पैरा तीरंदाजी में शीर्ष पर

बिना हाथ पांव के पायल ने शीतल को हराकर उलटफेर करते हुए स्वर्ण जीता, भारत बैंकॉक पैरा तीरंदाजी में शीर्ष परदोनों हाथ और दोनों पैर गंवा चुकी युवा तीरंदाज पायल नाग ने यहां विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में बड़ा उलटफेर करते हुए हमवतन और दुनिया की नंबर एक तीरंदाज शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक जीता और भारत के शानदार प्रदर्शन की अगुआई की जिसमें देश ने कुल सात स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया।

मुझसे जलते हैं, एजेंडा है : अंजिक्य रहाणे का जोरदार जवाब, आंकड़े देख सोच में पड़ जाएंगे आप भी

मुझसे जलते हैं, एजेंडा है : अंजिक्य रहाणे का जोरदार जवाब, आंकड़े देख सोच में पड़ जाएंगे आप भीअंजिक्य रहाणे का जवाब: आलोचकों को चेतावनी, रिकॉर्ड और स्ट्राइक रेट की कहानी

मरियम पर तंज कसना भारी पड़ा नसीम को, 72 हजार डॉलर का लगा जुर्माना

मरियम पर तंज कसना भारी पड़ा नसीम को, 72 हजार डॉलर का लगा जुर्मानापाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने सोमवार को तेज गेंदबाज नसीम शाह पर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए दो करोड़ पाकिस्तानी रुपये (72,000 डॉलर) का भारी जुर्माना लगाया लेकिन अब इस पोस्ट को हटा दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com