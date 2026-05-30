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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : शनिवार, 30 मई 2026 (22:06 IST)

कौन दूसरी बार जीतेगा IPL खिताब, गत विजेता बैंगलूर या मेजबान गुजरात?

GTvsRCB
GTvsRCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की टीम इंडियन प्रीमियर लीग में लगातार दूसरी बार खिताब जीतने के सपने को पूरा करने के लिए रविवार को मैदान में उतरेगी तो उसके सामने गुजरात टाइटंस की कड़ी चुनौती होगी, जिससे इस मुकाबले में दो अलग-अलग खेल शैलियों की टक्कर देखने को मिलेगी। आरसीबी ने अपने आक्रामक और बेखौफ अंदाज से टूर्नामेंट में दबदबा कायम किया है, तो वहीं टाइटंस ने धैर्य और संयमित खेल से प्रभावित करते हुए पांच वर्षों में तीसरी बार फाइनल का टिकट पक्का किया है। 

कागजों पर मौजूदा चैंपियन आरसीबी को 2022 की विजेता टाइटंस के खिलाफ मजबूत दावेदार माना जा रहा है, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में उनका बेखौफ और जोखिम भरा खेल बेहद प्रभावशाली रहा है। यह आक्रामक रणनीति कभी-कभी टीम को मुश्किल में भी डालती रही है, लेकिन विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, टिम डेविड, कप्तान रजत पाटीदार, उपलब्ध रहने पर फिल साल्ट और वेंकटेश अय्यर ने लगातार आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की है। पहले क्वालीफायर में आरसीबी ने इसी बेखौफ अंदाज से टाइटंस को शिकस्त दी थी।

पिच की स्थिति या विरोधी गेंदबाजी रणनीति का भी उनके इस आक्रामक रवैये पर बहुत कम असर पड़ा है, और इस सत्र में कोई अन्य टीम उतनी बार 200 से अधिक रन नहीं बना सकी है जितनी बार आरसीबी ने बनाए हैं। कप्तान रजत पाटीदार की शांत और संतुलित नेतृत्व शैली ने भी पिछले दो सत्रों में टीम को स्थिरता दी है। वह पूर्व कप्तानों विराट कोहली या फाफ डु प्लेसिस जितने भावनात्मक रूप से मुखर नहीं हैं, लेकिन उनके फैसलों में आत्मविश्वास झलकता है, जिससे टीम के अनुभवी और युवा खिलाड़ी दोनों सहज महसूस करते हैं। 

आरसीबी की गेंदबाजी इकाई भी इस बार किफायती और प्रभावी रही है, जिसने पावरप्ले में ही विरोधी बल्लेबाजों पर दबाव बनाया है। भुवनेश्वर कुमार की अगुवाई वाली इस गेंदबाजी को गुजरात टाइटंस के शानदार लय में चल रहे शीर्ष क्रम के खिलाफ अपने सर्वोच्च स्तर पर प्रदर्शन करना होगा।

दूसरी ओर, इस टूर्नामेंट में जहां अधिकांश टीमें पावरप्ले में 11-12 रन प्रति ओवर की रफ्तार से खेल रही हैं, वहीं गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने अपेक्षाकृत संयमित रफ्तार अपनाई है, जो नौ रन प्रति ओवर से थोड़ा अधिक रही है। यह पारंपरिक रणनीति इसलिए भी है क्योंकि गुजरात का मध्यक्रम अपेक्षाकृत कमजोर है और टीम की बल्लेबाजी का अधिकांश भार शीर्ष तीन बल्लेबाजों (गिल, सुदर्शन और जोस बटलर) पर ही रहता है। इसके बावजूद इन तीनों ने लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन किया है।

गिल ने 722 रन (स्ट्राइक रेट 163), सुदर्शन ने 710 रन (स्ट्राइक रेट 159) और बटलर ने 507 रन (स्ट्राइक रेट 157) बनाए हैं। अब उन्हें एक बार फिर उसी अहम मुकाबले में जिम्मेदारी निभानी होगी। इस सत्र में गुजरात का घरेलू रिकॉर्ड (सात में से पांच जीत) टीम को थोड़ा आत्मविश्वास जरूर देता है। यह चुनौती हालांकि आसान नहीं होगी, क्योंकि आरसीबी की गेंदबाजी बेहद विविध और धारदार है।

भुवनेश्वर कुमार 26 विकेट के साथ पर्पल कैप सूची में दूसरे स्थान पर हैं, जबकि जोश हेज़लवुड (13 विकेट), रसिख सलाम (16 विकेट) और कृणाल पंड्या (13 विकेट) ने मिलकर एक मजबूत आक्रमण तैयार किया है। कृणाल बल्ले से भी उपयोगी योगदान देते रहे हैं। 

गेंदबाजी के मामले में गुजरात टाइटंस को हल्की बढ़त हासिल है, लेकिन आरसीबी की बल्लेबाजी गहराई और हर क्रम में मौजूद आक्रामक बल्लेबाज उन्हें स्पष्ट बढ़त देते हैं। हालांकि गुजरात की गेंदबाजी इस आक्रामकता को रोकने की क्षमता रखती है, खासकर अगर अहमदाबाद की पिच में गेंदबाजों को मदद मिलती है। 

कागिसो रबाडा इस समय 28 विकेट के साथ पर्पल कैप की दौड़ में सबसे आगे हैं। मोहम्मद सिराज, राशिद खान, जेसन होल्डर और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे गेंदबाजों ने मिलकर मजबूत आक्रमण तैयार किया है। रबाडा और सिराज ने इस सीजन में मिलकर 165 और 162 डॉट गेंदें डाली हैं, जो इस बात का संकेत है कि वे सपाट पिचों पर भी बल्लेबाजों पर नियंत्रण बनाए रखने में सफल रहे हैं। दोनों ने हार्ड लेंथ गेंदबाजी का बेहतरीन उपयोग करते हुए बड़े शॉट खेलने वाले बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है। सिराज की फिटनेस पर भी नजर रखी जाएगी। 

उन्हें शुक्रवार को मुल्लांपुर में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ क्वालीफायर दो के दौरान कंधे में कुछ परेशानी हुई थी। उन्होंने अपने चार ओवरों का कोटा पूरा किया, लेकिन मैदान पर असहज नजर आए। गुजरात टाइटंस उम्मीद करेगा कि यह समस्या गंभीर न हो। कागजों पर आरसीबी इस मुकाबले की प्रबल दावेदार है और कई लोगों की नजर में यह फाइनल उनके हाथ से जाने वाला नहीं, बल्कि उनके पक्ष में जाता हुआ मुकाबला माना जा रहा है। 

आरसीबी की नजर अब चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बाद लगातार दो आईपीएल खिताब जीतने वाली टीम बनने पर है, जो उनके लिए पूरी तरह संभव लक्ष्य है। गुजरात टाइटंस भले ही संयमित टीम रही हो, लेकिन इस बार वह आरसीबी की आक्रामकता को रोकने के लिए किसी मौके की हाथ से नहीं जाने देगी। ऐसे में यह फाइनल एक बेहद रोमांचक मुकाबला बनने की पूरी संभावना रखता है। 

टीमें:

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, टिम डेविड, जैकब बेथेल, रोमारियो शेफर्ड, जोश हेज़लवुड, नुवान तुषारा, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, कृणाल पंड्या, रसिख डार, भुवनेश्वर कुमार, जॉर्डन कॉक्स, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, स्वप्निल सिंह, जैकब डफी, कनिष्क चौहान, अभिनंदन सिंह, मंगेश यादव, फिल साल्ट, सात्विक देसवाल, विकी ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा। 

गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), शाहरुख खान, अनुज रावत, जोस बटलर, कुमार कुशाग्र, टॉम बैंटन, ग्लेन फिलिप्स, जेसन होल्डर, निशांत सिंधू, राहुल तेवतिया, वॉशिंगटन सुंदर, साई किशोर, जयंत यादव, अरशद खान, शाहरुख खान, मानव सुथार, राशिद खान, मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, इशांत शर्मा, गुरनूर बराड़, अशोक शर्मा, ल्यूक वुड, पृथ्वी राज यारा।

मैच शाम 07:30 बजे से खेला जायेगा।
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