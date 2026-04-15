रोहित शर्मा चोट के कारण हो सकते हैं अगले मैच से बाहर, जगह ले सकता है यह ऑलराउंडर
मुंबई इंडियंस ने मंगलवार शाम को लंबा अभ्यास सत्र किया, जिसमें रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी साफ दिखी। वह स्टेडियम नहीं गए, जिससे हर कोई उनकी फिटनेस और गुरुवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ टीम के आने वाले मैच के लिए उनकी उपलब्धता के बारे में अंदाज़ा लगा रहा है। जैसा कि पहले बताया गया था, रोहित हैमस्ट्रिंग में चोट से जूझ रहे हैं। असल में, कोई भी हैमस्ट्रिंग चोट गंभीर होती है, लेकिन इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि कोई गंभीर चोट है जिससे रोहित को बहुत सारे आईपीएल मैचों से बाहर रहना पड़ सकता है।
रोहित रविवार को आरसीबी के खिलाफ मुंबई इंडियंस के मैच के छठे ओवर में रिटायर्ड हर्ट हो गए थे, उन्होंने 13 गेंदों में 19 रन बनाए थे। रोहित का स्कैन हुआ और पता चला है कि चोट का कोई सबूत नहीं है, यह बात मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट के लिए राहत की बात होगी।
मुंबई गुरुवार को रोहित को खिलाकर कोई जोखिम लेगा या नहीं, यह बहस का मुद्दा है। हो सकता है कि मैनेजमेंट, रोहित की टीम में मौजूदगी को देखते हुए, चोट के बढ़ने के जोखिम से बचने के लिए सावधानी बरते। हालांकि, यह भी हो सकता है कि आखिरी फैसला खुद रोहित पर छोड़ दिया जाए। उनके अनुभव को देखते हुए, वही यह अहम फैसला लेने के लिए सबसे सही हैं।
इस बीच, पता चला है कि विल जैक्स जल्द ही टीम में शामिल होंगे, अगर वह पहले से नहीं आए हैं। कुछ संकेत थे कि इंग्लिश ऑलराउंडर मंगलवार को टीम को रिपोर्ट करेंगे। जैक्स के आने से मुंबई के मिडिल ऑर्डर के साथ-साथ उनकी स्पिन बॉलिंग भी मज़बूत होगी – एक ऐसा एरिया जिसमें टीम ने इस सीजन में कुछ खास अच्छा नहीं किया है। जैक्स को हाल ही में हुए वर्ल्ड कप में चार बार प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया था, उन्होंने अपनी हरफनमौला प्रतिभा से सबको प्रभावित किया था।