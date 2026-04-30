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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: गुरुवार, 30 अप्रैल 2026 (15:30 IST)

25 लाख की पड़ गई एक सिगरेट, BCCI ने लगाया रियान पराग पर जुर्माना

Riyan Parag
रियान पराग पर उनके ‘Vaping’ के लिए मैच फीस का 25 परसेंट जुर्माना लगाया गया है, जिससे खेल की बदनामी हुई। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान को भेजे गए नोटिस में, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने उन पर आचार संहिता के आर्टिकल 2.1 के तहत लेवल 1 का अपराध लगाया, जो खिलाड़ियों और अधिकारियों द्वारा आम, बिना बताए उल्लंघन से संबंधित है। पराग हाल ही में एक आईपीएल मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम के अंदर स्मोकिंग करते हुए कैमरे में पकड़े गए थे।

सत्र के लिए उनके 14 करोड़ रुपये के अनुबंध को देखते हुए, उनकी हर मैच की फीस लगभग 1 करोड़ रुपये होती है, जिसका मतलब है कि 25 % जुर्माना लगभग 25 लाख रुपये होगा। यह देखते हुए कि इसे पहली बार का अपराध माना गया था, 25 लाख रुपये एक भारी जुर्माना है।

ड्रेसिंग रूम में धूम्रपान के लिए कोई मिसाल या नियम न होने पर, बीसीसीआई ने आर्टिकल 2.21 लागू किया है जो उन अपराधों पर कार्यवाही करता है जिनका सीओसी में खास तौर पर ज़िक्र नहीं है।

रिकॉर्ड के लिए, “आर्टिकल 2.21 का मकसद उन सभी तरह के व्यवहार को कवर करना है जो खेल को बदनाम करते हैं और जो सीओसी में बताए गए खास अपराधों में खास तौर पर या ठीक से कवर नहीं होते हैं।”

यह आर्टिकल पब्लिक जगहों पर गलत कामों को भी कवर करता है। “उदाहरण के लिए, आर्टिकल 2.21 (ब्रीच की गंभीरता और कॉन्टेक्स्ट के आधार पर) बिना किसी लिमिट के, इन चीज़ों पर रोक लगा सकता है: (ए ) पब्लिक में गलत काम; (बी) गलत पब्लिक बिहेवियर; और (सी) गलत कमेंट्स जो गेम के हितों के लिए नुकसानदायक हैं।”

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