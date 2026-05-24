बिना किसी अर्धशतक के राजस्थान मुंबई के खिलाफ पहुंची 200 पार

MIvsRR राजस्थान रॉयल्स ने लगातार अंतराल पर विकेट गिरने के बावजूद प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने करो या मरो वाले आईपीएल टी20 मैच में रविवार को यहां मुंबई इंडियंस के खिलाफ आठ विकेट पर 205 रन बनाए।इस मैच में जीत से राजस्थान का प्लेऑफ में स्थान पक्का हो जाएगा, जबकि हार से उनका अभियान लीग चरण में ही खत्म हो जाएगा।पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर टीम लगातार अंतराल पर विकेट गंवाती रही, लेकिन ध्रुव जुरेल ने 26 गेंद में 38, जोफ्रा आर्चर ने 15 गेंद में 32, दासुन शनाका ने 15 गेंद में 29 और यशस्वी जायसवाल ने 17 गेंद में 27 रन का अहम योगदान दिया।टीम पूरी पारी के दौरान बड़ी साझेदारी करने में नाकाम रहने के बावजूद 200 रन का आंकड़ा पार करने में सफल रही।रविंद्र जडेजा (नाबाद 19) और नांद्रे बर्गर (नाबाद 10) ने आखिरी ओवरों में 13 गेंद में 30 रन की साझेदारी कर टीम को प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाया।मुंबई इंडियन्स के लिए दीपक चाहर ने 4 और शारदुल ठाकुर ने 41 रन देकर दो-दो विकेट लिये।विल जैक्स, अल्लाह गजानफर और कोर्बिन बॉश को एक-एक सफलता मिली।: रायन रिकलटन (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, एएम गजनफर और रघु शर्मा।यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डॉनोवन फ़रेरा, शुभम दुबे, दसून शानका, जोफ़्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, यश राज पुंजा और बृजेश शर्मा।