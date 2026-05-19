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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : मंगलवार, 19 मई 2026 (22:05 IST)

मुंबई का गरीबी में आटा गीला, अंतिम 2 मैच से बाहर हुआ यह ओपनर और ऑलराउंडर

Mumbai Indians
मुंबई इंडियंस अपने बचे हुए दो मैचों में क्विंटन डी कॉक और राज अंगद बावा के बिना खेलेगी, क्योंकि वे पहले ही प्लेऑफ़ की रेस से बाहर हो चुके हैं। दक्षिण अफ़्रीका के विकेटकीपर-बल्लेबाज़ डी कॉक को सनराइज़र्स हैदराबाद के ख़िलाफ़ एमआई के मैच से पहले अपनी बाईं कलाई में टेंडन की चोट लग गई थी।

चंडीगढ़ के ऑलराउंडर राज अंगद बावा को पंजाब किंग्स के ख़िलाफ़ एमआई के पिछले मैच के दौरान अपने दाहिने अंगूठे में लिगामेंट टियर हो गया था। दोनों खिलाड़ी चोट से ठीक होने के लिए अपने-अपने घरों में हैं। मुंबई इंडियंस के एक बयान में कहा गया है कि वे आईपीएल गाइडलाइंस के हिसाब से रिप्लेसमेंट की घोषणा करेंगे।
डी कॉक ने आखिरी बार 23 अप्रैल को एमआई के लिए खेला था, जिसमें उन्होंने तीन इनिंग्स में 132 रन बनाए थे, जिसमें पंजाब किंग्स के खिलाफ उनकी नाबाद 112 रन की पारी भी शामिल है। 23 साल के पूर्व अंडर19 इंडिया ऑलराउंडर बावा ने इस साल टीम के लिए तीन गेम खेले, जबकि पिछले साल भी उन्होंने इतने ही मैच खेले थे।

एमआई अभी 12 मैचों में चार जीत और -0.504 के नेट रन-रेट के साथ पॉइंट्स टेबल में नौवें स्थान पर है। उनके दो मैच बाकी हैं: बुधवार (20 मई) को कोलकाता में केकेआर के खिलाफ और रविवार (24 मई) को मुंबई में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ।
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