सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खुशखबरी,इस तारीख से जुड़ेंगें पैट कमिंस

दो डेब्यू करने वाले भारतीय पेसरों की शानदार सफलता पर सवार सनराइजर्स हैदराबाद का बॉलिंग अटैक और मजबूत हो सकता है, क्योंकि पैट कमिंस की टीम से कुछ अच्छी खबर आई है। उनके चुने हुए कप्तान, जो दुनिया के सबसे अच्छे तेज गेंदबाजों में से एक हैं, जल्द ही उनके आने वाले मैचों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। अभी तक कोई गारंटी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से नई उम्मीद जगी है।
सूत्रों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कमिंस बुधवार को घर पर फिटनेस टेस्ट देंगे, और अगर वह इसे पास कर लेते हैं – जिसके बारे में फ्रेंचाइजी में उम्मीद की किरण है – तो उनके उनके लिए खेलना शुरू करने का चांस है। कमिंस के 17 अप्रैल को हैदराबाद वापस आने की उम्मीद है। एसआरएच अपना अगला मैच शुक्रवार (18 अप्रैल) को अपने घर पर खेलेगा।
सीजन शुरू होने से पहले, कमिंस ने कहा था कि अगर सब ठीक रहा तो वह आईपीएल का दूसरा हाफ़ खेलने की उम्मीद कर रहे हैं। कमिंस के हवाले से कहा गया, “मैं बॉलिंग पर वापस आ गया हूँ। मैं अभी लगभग हर तीसरे दिन बॉलिंग कर रहा हूँ। हमने टूर्नामेंट के बीच तक मुझे ठीक करने का प्लान बनाया है। इसलिए उम्मीद है, अगर कुछ गलत नहीं हुआ, तो मैं पिछला हाफ़ और फ़ाइनल खेलूँगा।” वह 27 मार्च को भारत आए, जो सनराइज़र्स हैदराबाद के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ख़िलाफ़ पहले मैच से एक दिन पहले था, और 2 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के ख़िलाफ़ अपने दूसरे गेम के बाद ऑस्ट्रेलिया लौट आए।
असल में, वह टीम के साथ कोलकाता गए थे और वहीं से घर से निकले थे। ताज़ा अपडेट यह है कि अगले 24 घंटों में उनका फ़िटनेस टेस्ट होगा। जब कमिंस के बारे में अपडेट के लिए संपर्क किया गया, तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के एक प्रवक्ता ने जवाब दिया, ‘कोई खबर नहीं’। हालांकि, एक जानकार सोर्स ने क्रिकबज को कन्फर्म किया, “उम्मीद है, वह टेस्ट पास कर लेंगे और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से एनओसी ले लेंगे।” कमिंस की गैरमौजूदगी में, ईशान किशन टीम की कप्तानी कर रहे हैं।
यह सब जानते हैं कि सीए अपने तेज गेंदबाजों को एनओसी देने में बहुत सख्ती बरतता है। मिचेल स्टार्क (दिल्ली कैपिटल्स) को अभी तक एनओसी नहीं मिला है, जबकि कैमरून ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए गेंदबाजी करने की देर से हरी झंडी मिली। आरसीबी के जोश हेजलवुड, जो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले थे, रविवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में आश्चर्यजनक रूप से अनुपस्थित थे और समझा जाता है कि उनके वर्कलोड को मैनेज किया जा रहा है।
सोमवार को, सनराइजर्स, जिन्हें उनकी गेंदबाजी कमजोर लग रही थी, को प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन के रूप में एक बहुत काबिल नई जोड़ी मिली, जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ डेब्यू मैच में चार-चार विकेट लिए। कमिंस और ईशान मलिंगा की वापसी की उम्मीद है, जो पहले से ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए वे एक ज़बरदस्त फास्ट-बॉलिंग अटैक उतार सकते हैं जो ट्रैविशेक की बैटिंग लाइन-अप को सपोर्ट कर सके।