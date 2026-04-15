बुधवार, 15 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. आईपीएल 2026
  3. आईपीएल 2026 न्यूज़
  4. Pat Cummins to join Sunrisers Hyderabad dugout sooner than expected
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: बुधवार, 15 अप्रैल 2026 (15:00 IST)

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खुशखबरी,इस तारीख से जुड़ेंगें पैट कमिंस

Sunrisers Hyderabad
दो डेब्यू करने वाले भारतीय पेसरों की शानदार सफलता पर सवार सनराइजर्स हैदराबाद का बॉलिंग अटैक और मजबूत हो सकता है, क्योंकि पैट कमिंस की टीम से कुछ अच्छी खबर आई है। उनके चुने हुए कप्तान, जो दुनिया के सबसे अच्छे तेज गेंदबाजों में से एक हैं, जल्द ही उनके आने वाले मैचों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। अभी तक कोई गारंटी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से नई उम्मीद जगी है।

सूत्रों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कमिंस बुधवार को घर पर फिटनेस टेस्ट देंगे, और अगर वह इसे पास कर लेते हैं – जिसके बारे में फ्रेंचाइजी में उम्मीद की किरण है – तो उनके उनके लिए खेलना शुरू करने का चांस है। कमिंस के 17 अप्रैल को हैदराबाद वापस आने की उम्मीद है। एसआरएच अपना अगला मैच शुक्रवार (18 अप्रैल) को अपने घर पर खेलेगा।

सीजन शुरू होने से पहले, कमिंस ने कहा था कि अगर सब ठीक रहा तो वह आईपीएल का दूसरा हाफ़ खेलने की उम्मीद कर रहे हैं। कमिंस के हवाले से कहा गया, “मैं बॉलिंग पर वापस आ गया हूँ। मैं अभी लगभग हर तीसरे दिन बॉलिंग कर रहा हूँ। हमने टूर्नामेंट के बीच तक मुझे ठीक करने का प्लान बनाया है। इसलिए उम्मीद है, अगर कुछ गलत नहीं हुआ, तो मैं पिछला हाफ़ और फ़ाइनल खेलूँगा।” वह 27 मार्च को भारत आए, जो सनराइज़र्स हैदराबाद के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ख़िलाफ़ पहले मैच से एक दिन पहले था, और 2 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के ख़िलाफ़ अपने दूसरे गेम के बाद ऑस्ट्रेलिया लौट आए।
असल में, वह टीम के साथ कोलकाता गए थे और वहीं से घर से निकले थे। ताज़ा अपडेट यह है कि अगले 24 घंटों में उनका फ़िटनेस टेस्ट होगा। जब कमिंस के बारे में अपडेट के लिए संपर्क किया गया, तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के एक प्रवक्ता ने जवाब दिया, ‘कोई खबर नहीं’। हालांकि, एक जानकार सोर्स ने क्रिकबज को कन्फर्म किया, “उम्मीद है, वह टेस्ट पास कर लेंगे और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से एनओसी ले लेंगे।” कमिंस की गैरमौजूदगी में, ईशान किशन टीम की कप्तानी कर रहे हैं।

यह सब जानते हैं कि सीए अपने तेज गेंदबाजों को एनओसी देने में बहुत सख्ती बरतता है। मिचेल स्टार्क (दिल्ली कैपिटल्स) को अभी तक एनओसी नहीं मिला है, जबकि कैमरून ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए गेंदबाजी करने की देर से हरी झंडी मिली। आरसीबी के जोश हेजलवुड, जो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले थे, रविवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में आश्चर्यजनक रूप से अनुपस्थित थे और समझा जाता है कि उनके वर्कलोड को मैनेज किया जा रहा है।

सोमवार को, सनराइजर्स, जिन्हें उनकी गेंदबाजी कमजोर लग रही थी, को प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन के रूप में एक बहुत काबिल नई जोड़ी मिली, जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ डेब्यू मैच में चार-चार विकेट लिए। कमिंस और ईशान मलिंगा की वापसी की उम्मीद है, जो पहले से ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए वे एक ज़बरदस्त फास्ट-बॉलिंग अटैक उतार सकते हैं जो ट्रैविशेक की बैटिंग लाइन-अप को सपोर्ट कर सके।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
महेंद्र सिंह धोनी की सलाह से महंगे साबित हो रहे अहमद की गेंदबाजी में आया नूर

महेंद्र सिंह धोनी की सलाह से महंगे साबित हो रहे अहमद की गेंदबाजी में आया नूर

महेंद्र सिंह धोनी की सलाह से महंगे साबित हो रहे अहमद की गेंदबाजी में आया नूरमहेंद्र सिंह धोनी भले ही चोटिल होने के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के वर्तमान सत्र में अभी तक नहीं खेल पाए हैं लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के प्रदर्शन में उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है जिसकी एक बानगी स्पिनर नूर अहमद के कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ मैच विजेता प्रदर्शन में देखने को मिली।

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खुशखबरी,इस तारीख से जुड़ेंगें पैट कमिंस

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खुशखबरी,इस तारीख से जुड़ेंगें पैट कमिंसदो डेब्यू करने वाले भारतीय पेसरों की शानदार सफलता पर सवार सनराइजर्स हैदराबाद का बॉलिंग अटैक और मजबूत हो सकता है, क्योंकि पैट कमिंस की टीम से कुछ अच्छी खबर आई है। उनके चुने हुए कप्तान, जो दुनिया के सबसे अच्छे तेज गेंदबाजों में से एक हैं, जल्द ही उनके आने वाले मैचों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं।

रोहित शर्मा चोट के कारण हो सकते हैं अगले मैच से बाहर, जगह ले सकता है यह ऑलराउंडर

रोहित शर्मा चोट के कारण हो सकते हैं अगले मैच से बाहर, जगह ले सकता है यह ऑलराउंडरमुंबई इंडियंस ने मंगलवार शाम को लंबा अभ्यास सत्र किया, जिसमें रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी साफ दिखी। वह स्टेडियम नहीं गए, जिससे हर कोई उनकी फिटनेस और गुरुवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ टीम के आने वाले मैच के लिए उनकी उपलब्धता के बारे में अंदाज़ा लगा रहा है। जैसा कि पहले बताया गया था, रोहित हैमस्ट्रिंग में चोट से जूझ रहे हैं।

अनजान नाम, खतरनाक काम! हिंगे-साकिब ने डेब्यू में दिग्गजों को किया फेल, मां की कुर्बानी सुन भर आएंगी आंखें [VIDEO]

अनजान नाम, खतरनाक काम! हिंगे-साकिब ने डेब्यू में दिग्गजों को किया फेल, मां की कुर्बानी सुन भर आएंगी आंखें [VIDEO]Praful Hinge 3 wickets in 1 over, Sakib Hussain : आईपीएल के इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है, लेकिन इस बार Sunrisers Hyderabad के लिए दो अनकैप्ड गेंदबाज़ों ने मिलकर मैच का पूरा नक्शा बदल दिया। नागपुर के 24 वर्षीय तेज़ गेंदबाज़ Praful Hinge ने अपने डेब्यू मैच में इतिहास रच दिया, उन्होंने पहले ही ओवर में तीन विकेट झटककर वो कारनामा कर दिखाया, जो 2008 से लेकर अब तक कोई नहीं कर पाया था।

जीत की अस्पृश्यता को दूर करने के लिए कोलकाता भिड़ेगी चेन्नई से चेपॉक में

जीत की अस्पृश्यता को दूर करने के लिए कोलकाता भिड़ेगी चेन्नई से चेपॉक मेंIPL 2026 में अब तक जीत की अस्पृश्यता से जूझने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की टीम चेपॉक के मैदान पर चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ भिड़ेगी जिसने पिछले ही मैच में हार की हैट्रिक के बाद जीत का खाता खोला था। चेन्नई ने दिल्ली के खिलाफ खेल के हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन करके सत्र की अपनी पहली जीत दर्ज की।

और भी वीडियो देखें

T-20I WorldCup के मैन ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के मैन ऑफ द मैच के बीच छिड़ी एक दिलचस्प जंग

T-20I WorldCup के मैन ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के मैन ऑफ द मैच के बीच छिड़ी एक दिलचस्प जंगभारतीय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज कॉनर एस्टरहुइज़न को मार्च 2026 के लिए आईसीसी पुरुष 'प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। वहीं महिला वर्ग में न्यूजीलैंड की कप्तान अमेलिया केर, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज बेथ मूनी और दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज अयाबोंगा खाका इस दौड़ में शामिल हैं।

CSK की 7वीं लगातार हार, Thala For a Reason टीम को हुआ क्या?

CSK की 7वीं लगातार हार, Thala For a Reason टीम को हुआ क्या?चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी लागातार सातवीं हार झेलनी पड़ी। पिछले सत्र के 4 और इस सत्र चेन्नई लगातार 3 मैच हार चुकी है। ऐसे में पिछली बार की तरह इस बार भी चेन्नई के 10वें स्थान की तैयारी के लिए खिलाड़ियों ने मंच बिछा दिया है।

बिना हाथ पांव के पायल ने शीतल को हराकर उलटफेर करते हुए स्वर्ण जीता, भारत बैंकॉक पैरा तीरंदाजी में शीर्ष पर

बिना हाथ पांव के पायल ने शीतल को हराकर उलटफेर करते हुए स्वर्ण जीता, भारत बैंकॉक पैरा तीरंदाजी में शीर्ष परदोनों हाथ और दोनों पैर गंवा चुकी युवा तीरंदाज पायल नाग ने यहां विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में बड़ा उलटफेर करते हुए हमवतन और दुनिया की नंबर एक तीरंदाज शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक जीता और भारत के शानदार प्रदर्शन की अगुआई की जिसमें देश ने कुल सात स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया।

मुझसे जलते हैं, एजेंडा है : अंजिक्य रहाणे का जोरदार जवाब, आंकड़े देख सोच में पड़ जाएंगे आप भी

मुझसे जलते हैं, एजेंडा है : अंजिक्य रहाणे का जोरदार जवाब, आंकड़े देख सोच में पड़ जाएंगे आप भीअंजिक्य रहाणे का जवाब: आलोचकों को चेतावनी, रिकॉर्ड और स्ट्राइक रेट की कहानी

मरियम पर तंज कसना भारी पड़ा नसीम को, 72 हजार डॉलर का लगा जुर्माना

मरियम पर तंज कसना भारी पड़ा नसीम को, 72 हजार डॉलर का लगा जुर्मानापाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने सोमवार को तेज गेंदबाज नसीम शाह पर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए दो करोड़ पाकिस्तानी रुपये (72,000 डॉलर) का भारी जुर्माना लगाया लेकिन अब इस पोस्ट को हटा दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com