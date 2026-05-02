शनिवार, 2 मई 2026
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: शनिवार, 2 मई 2026 (19:09 IST)

मुंबई ने चेपॉक में टॉस जीतकर चेन्नई के खिलाफ चुनी बल्लेबाजी (Video)

CSKvsMI मुंबई इंडियन्स ने चेपॉक में टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बल्लेबाजी चुनी। दोनों ही टीम अंतिम 4 आने में संघर्ष कर रही है इस कारण यह मैच काफी महत्वपूर्ण होने वाला है।
चेन्नई सुपर किंग्स: रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), एमएस धोनी (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), कार्तिक शर्मा (विकेटकीपर), डेवाल्ड ब्रेविस, सरफराज खान, उर्विल पटेल (विकेटकीपर), अमन खान, शिवम दुबे, जैक फॉल्क्स, रामकृष्ण घोष, अंशुल कंबोज, जेमी ओवरटन, मैथ्यू शॉर्ट, प्रशांत वीर, राहुल चाहर, श्रेयस गोपाल, गुरजापनीत सिंह, मैट हेनरी, अकील हुसैन, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, नूर अहमद।

मुंबई इंडियंस: हार्दिक पंड्या (कप्तान), क्विंटन डीकॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), रॉबिन मिंज (विकेटकीपर), दानिश मालेवार, शेरफेन रदरफोर्ड, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, विल जैक, मयंक रावत, नमन धीर, शार्दुल ठाकुर, अश्विनी कुमार, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, कृष भगत, एएम गजनफर, केशव महाराज, मयंक मारकंडे, मोहम्मद इज़हार, रघु शर्मा।
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है।
7 विकेट से राजस्थान को हराकर दिल्ली ने किया अपने इतिहास का सबसे बड़ा चेस

7 विकेट से राजस्थान को हराकर दिल्ली ने किया अपने इतिहास का सबसे बड़ा चेसDCvsRR केएल राहुल (75), पथुम निसंका (62) और नीतीश कुमार राणा (33) की विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 43वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) को पांच गेंद शेष रहते सात विकेट से हराकर अपनी चौथी जीत दर्ज करते हुए आईपीएल इतिहास का अपना सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया।

5 ट्रॉफी का इतिहास भूल जीत रूपी तिनके का सहारा पाने भिडेंगी चेन्नई और मुंबई

5 ट्रॉफी का इतिहास भूल जीत रूपी तिनके का सहारा पाने भिडेंगी चेन्नई और मुंबईIPL 2026 के 44वें मैच में एक बार फिर दो पुराने प्रतिद्वंदी आमने-सामने होंगे। चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) अपने घर में मुंबई इंडियंस (MI) का सामना करेगी और सीजन में दूसरी बार उन्हें हराने की कोशिश भी करेगी। इस सीजन आठ में से छह मैच गंवा चुकी मुंबई भी कोशिश करेगी कि अपने घर में मिली करारी हार का बदला चेपक में ले पाए। हालांकि, उनके लिए यह आसान नहीं होने वाला है। सबसे पहले दोनों टीमों को 5 ट्रॉफी जीतने के इतिहास को पीछे छोड़ वर्तमान में रहना होगा।

रियान पराग ने कप्तानी पारी खेलकर राजस्थान को दिल्ली के खिलाफ पहुंचाया 225 रनों पर

रियान पराग ने कप्तानी पारी खेलकर राजस्थान को दिल्ली के खिलाफ पहुंचाया 225 रनों परDCvsRR कप्तान रियान पराग (90), डॉनोवन फरेरा (नाबाद 47) और ध्रुव जुरेल (42) की शानदार बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान रॉयल्स (आरआर) ने शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 43वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 225 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया।

राजस्थान ने दिल्ली के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी (Video)

राजस्थान ने दिल्ली के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी (Video)DCvsRR जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडेयिम में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है।टॉस के बाद पराग ने कहा कि यह जयपुर की आम पिच नहीं लग रही है और थोड़ी सूखी और पैची दिख रही है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने कहा कि हमारी टीम में आज कई बदलाव हुए हैं।

होल्डर ने कैच नहीं किया था होल्ड, रजत थे नॉट आउट माना इयान बिशप ने

होल्डर ने कैच नहीं किया था होल्ड, रजत थे नॉट आउट माना इयान बिशप नेपूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर इयान बिशप का मानना है कि गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू के बीच गुरुवार की रात खेले गए मैच में जेसन होल्डर द्वारा रजत पाटीदार का पकड़ा गया कैच पूरी तरह वैध नहीं था। इयान बिशप ने अभिनव मुकुंद के साथ होल्डर के इस कैच पर चर्चा की।

T-20I WorldCup के मैन ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के मैन ऑफ द मैच के बीच छिड़ी एक दिलचस्प जंग

T-20I WorldCup के मैन ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के मैन ऑफ द मैच के बीच छिड़ी एक दिलचस्प जंगभारतीय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज कॉनर एस्टरहुइज़न को मार्च 2026 के लिए आईसीसी पुरुष 'प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। वहीं महिला वर्ग में न्यूजीलैंड की कप्तान अमेलिया केर, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज बेथ मूनी और दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज अयाबोंगा खाका इस दौड़ में शामिल हैं।

CSK की 7वीं लगातार हार, Thala For a Reason टीम को हुआ क्या?

CSK की 7वीं लगातार हार, Thala For a Reason टीम को हुआ क्या?चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी लागातार सातवीं हार झेलनी पड़ी। पिछले सत्र के 4 और इस सत्र चेन्नई लगातार 3 मैच हार चुकी है। ऐसे में पिछली बार की तरह इस बार भी चेन्नई के 10वें स्थान की तैयारी के लिए खिलाड़ियों ने मंच बिछा दिया है।

बिना हाथ पांव के पायल ने शीतल को हराकर उलटफेर करते हुए स्वर्ण जीता, भारत बैंकॉक पैरा तीरंदाजी में शीर्ष पर

बिना हाथ पांव के पायल ने शीतल को हराकर उलटफेर करते हुए स्वर्ण जीता, भारत बैंकॉक पैरा तीरंदाजी में शीर्ष परदोनों हाथ और दोनों पैर गंवा चुकी युवा तीरंदाज पायल नाग ने यहां विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में बड़ा उलटफेर करते हुए हमवतन और दुनिया की नंबर एक तीरंदाज शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक जीता और भारत के शानदार प्रदर्शन की अगुआई की जिसमें देश ने कुल सात स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया।

मुझसे जलते हैं, एजेंडा है : अंजिक्य रहाणे का जोरदार जवाब, आंकड़े देख सोच में पड़ जाएंगे आप भी

मुझसे जलते हैं, एजेंडा है : अंजिक्य रहाणे का जोरदार जवाब, आंकड़े देख सोच में पड़ जाएंगे आप भीअंजिक्य रहाणे का जवाब: आलोचकों को चेतावनी, रिकॉर्ड और स्ट्राइक रेट की कहानी

मरियम पर तंज कसना भारी पड़ा नसीम को, 72 हजार डॉलर का लगा जुर्माना

मरियम पर तंज कसना भारी पड़ा नसीम को, 72 हजार डॉलर का लगा जुर्मानापाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने सोमवार को तेज गेंदबाज नसीम शाह पर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए दो करोड़ पाकिस्तानी रुपये (72,000 डॉलर) का भारी जुर्माना लगाया लेकिन अब इस पोस्ट को हटा दिया गया है।
