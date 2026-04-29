मुंबई ने हैदराबाद के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी (Video)

MIvsSRH मुम्बई इंडियंस ने बुधवार ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के 41वें मुकाबले में टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आज यहां मुम्बई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।टॉस के बाद हार्दिक ने कहा आज डेली के मुक़ाबले मौसम थोड़ा ठंडा है। मुझे नहीं लगता है कि ओस की भूमिका ज्यादा रहेगी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम पहले बल्लेबाजी करके देखना चाहते हैं कि कितना स्कोर बना सकते हैं। हमने कुछ अच्छे सेशन किए हैं। जरूरी है कि सभी खिलाड़ी खुद को रीसेट करें। रिस्ट इंजरी की वजह से डी कॉक आज का मैच नहीं खेल रहे हैं।रोहित को वापसी में अभी थोड़ा और समय लगेगा। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं बेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूं। मैं यह जानता हूं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने कहा कि हम टॉस जीतते तो गेंदबाजी ही करते है। यह ट्रिकी पिच लग रही है। आपको अपनी उम्मीदों को रीसेट करना होगा। पिच आपसे कुछ अलग डिमांड कर सकती है। इस स्टेज पर केवल एक ही बदलाव हुआ है। शिवांग की जगह हर्ष दुबे आए हैं। उम्मीद है कि टीम उस पर विश्वास करेगी, जो मैं कहता हूं।रयान रिकलटन, विल जैक्स, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), रॉबिन मिन्ज, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, अल्लाह गजनफर और अश्विनी कुमार।अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, इशान किशन, हाइनरिक क्लासेन, सलील अरोड़ा (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), हर्ष दुबे, साकिब हुसैन, प्रफुल हिंगे और इशान मलिंगा।