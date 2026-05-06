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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: बुधवार, 6 मई 2026 (18:15 IST)

IPL में मुल्लनपुर को मिला लगातार दूसरा प्लेऑफ मैच, पंजाब को होगा फायदा

Mullanpur
मुल्लनपुर में स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एक बार फिर ज़ोरदार क्रिकेट एक्शन का गवाह बनने के लिए तैयार है, क्योंकि इसे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के प्लेऑफ़ मैचों की मेज़बानी के लिए चुना गया है।

यह लगातार दूसरा साल है जब न्यू चंडीगढ़ में स्थित इस आधुनिक सुविधा को इन अहम मैचों की मेज़बानी के अधिकार दिए गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, यह स्टेडियम बेहद अहम एलिमिनेटर और क्वालिफ़ायर-2 मैचों के लिए स्थल के रूप में काम करेगा।

पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (PCS) के अध्यक्ष अमरजीत मेहता ने आने वाले आयोजनों को लेकर अपना भरोसा जताते हुए कहा कि एसोसिएशन इस ज़िम्मेदारी को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि पिछले साल इस स्टेडियम में प्लेऑफ़ मैचों के सफल आयोजन ने बीसीसीआई के एक बार फिर पीसीए पर भरोसा करने के फ़ैसले में अहम भूमिका निभाई। मेहता ने ज़ोर देकर कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा कि ये मैच प्रशंसकों और खिलाड़ियों, दोनों के लिए यादगार बनें।

एलिमिनेटर मैच में पॉइंट्स टेबल में तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमें आमने-सामने होंगी, जबकि क्वालिफ़ायर-2 में क्वालिफ़ायर-1 में हारने वाली टीम का मुकाबला एलिमिनेटर के विजेता से होगा। जहां एक ओर न्यू चंडीगढ़ को ये अहम मैच मिले हैं, वहीं आईपीएल 2026 का फ़ाइनल, जो मूल रूप से बेंगलुरु में होना तय था, लॉजिस्टिक्स से जुड़ी वजहों से अब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शिफ़्ट कर दिया गया है।
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