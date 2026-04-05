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Written By WD Sports Desk
Last Updated : रविवार, 5 अप्रैल 2026 (19:25 IST)

लखनऊ ने हैदराबाद के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी (Video)

Travis Head Abhishek Sharma
SRHvsLSG लखनऊ सुपर जाएंट्स ने हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। 
लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस के बाद पंत ने कहा उनकी मुख्य ताकत बल्लेबाजी है, उन्हें पहले बल्लेबाजी करने दें। हम दूसरी पारी में दबाव बनाएंगे। पिच अच्छी लग रही है। पावरप्ले के बाद गेंद थोड़ा रुक कर आ सकती है।

टीम में एक बदलाव है एनरिक नॉर्टजे की जगह एम सिद्धार्थ टीम में आए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन ने कहा होमग्राउंड आकर बहुत खु़शी हो रही है। हमारी टीम दो बदलाव किए हैं। लिविंगस्टन और हर्षल टीम में आए हैं। हर्षल बाएं हाथ के बल्लेबाजो के खिलाफ अपनी ऑफ कटर का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं।

दोनों टीमें इस प्रकार है:-

लखनऊ सुपर जायंट्स (एकादश): मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (कप्तान, विकेटकीपर), एडन मारक्रम, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, एम सिद्धार्थ, प्रिंस यादव और मोहसिन खान।

सनराइजर्स हैदराबाद (एकादश): अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, इशान किशन, हेनरिक क्लासेन, लियम लिविंगस्टन, अनिकेत वर्मा, नीतीश रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल और जयदेव उनादक।
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