कोलकाता ने गुजरात के खिलाफ ईडन में खड़ा किया रनों का पहाड़

GTvsKKR फिन एलेन (93), अंगकृष रघुवंशी (82) और कैमरन ग्रीन (52) के आतिशी अर्धशतकों से कोलकाता नाईट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ शनिवार को ईडन गार्डन्स में आईपीएल मुकाबले में दो विकेट पर 247 रन का विशाल स्कोर बना लिया।गुजरात ने जब टॉस जीतकर केकेआर को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, तब उन्हें शायद उम्मीद नहीं रही होगी कि केकेआर के बल्लेबाज उनके गेंदबाजों का यह हाल करेंगे। सिराज ने अपने स्पेल में 50 और राशिद ख़ान ने 57 रन दे दिए। रबाडा और होल्डर ने भी 10 की रन रेट से रन दिए। हालांकि इसमें गलती खुद जीटी की है, जिन्होंने तीन चार कैच ड्रॉप किए। होल्डर से ऐलन का मुश्किल कैच ड्रॉप हुआ था लेकिन सिराज ने तो बेहद आसान सा कैच ऐलन का ड्रॉप किया था। उस वक्त वो सिर्फ 33 रन पर थे। इसका फायदा उठाते हुए ऐलन ने 35 गेंद पर 93 रन बना दिए।ग्रीन और रघुवंशी ने उनके आउट होने के बाद रन गति कम नहीं होने दी। रघुवंशी ने 44 गेंद पर नाबाद 82 और ग्रीन ने 28 गेंद पर नाबाद 52 रन बनाए। केकेआर की पारी में कुल 22 छक्के लगे जो आईपीएल इतिहास में किसी पारी में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के हैं।यह एक बड़ा स्कोर है और केकेआर को यकीन होगा कि उनके पास टूर्नामेंट में खुद को बनाए रखने के लिए काफ़ी रन हैं। अजिंक्य रहाणे 14 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए, लेकिन फिर फिन एलन ने ज़बरदस्त पारी खेली; उन्हें दो बार कैच छोड़ने का जीवनदान मिला-14 और 33 रन पर-और फिर उन्होंने गुजरात टाइटन्स को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी।जैसे-जैसे गेंदबाज़ी कमज़ोर पड़ती गई, इस दाएं हाथ के बल्लेबाज़ ने सिर्फ़ छक्कों में ही बात की। टाइटन्स ने कैचिंग और फील्डिंग, दोनों में ही ढिलाई बरतकर अपनी मुश्किलें और बढ़ा लीं। फिन के आउट होने के बाद, रघुवंशी ने मोर्चा संभाला और कैमरन ग्रीन ने उनका बखूबी साथ निभाया, जिससे रनों का सिलसिला लगातार जारी रहा।इस युवा भारतीय बल्लेबाज़ ने पारी के आखिर में टाइटन्स पर ज़ोरदार हमला बोला और 44 गेंदों में 82* रन बनाकर अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया, जबकि ग्रीन ने भी 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। टाइटन्स की फील्डिंग बेहद खराब रही और उनकी गेंदबाज़ी भी औसत दर्जे की थी।एलेन ने 35 गेंदों में चार चौके और 10 छक्के उड़ाए, रघुवंशी ने 44 गेंदों में चार चौके और सात छक्के मारे जबकि ग्रीन ने 28 गेंदों में तीन चौके और चार छक्के उड़ाए।