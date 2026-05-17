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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : रविवार, 17 मई 2026 (12:23 IST)

चोटिल और धारहीन गेंदबाजों के बावजूद भी कोलकाता गुजरात के खिलाफ 247 रनों को बचाने में कामयाब

Varun Chakraborty
GTvsKKR न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने शुरूआत में मिले दो जीवनदान का फायदा उठाते हुए 35 गेंद में 93 रन की विस्फोटकीय पारी खेली जिसकी बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने शनिवार को  इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मैच में गुजरात टाइटन्स के खराब क्षेत्ररक्षण का फायदा उठाते हुए 29 रन से जीत हासिल कर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीद जीवंत रखा।

इस हार से गुजरात टाइटन्स का लगातार पांच मैचों में जीत का सिलसिला भी टूट गया जो 16 अंक से तालिका में दूसरे स्थान पर बरकरार है।एलन के गेंदबाजों की धुनाई करने के बाद अंगकृष रघुवंशी (नाबाद 82 रन) और कैमरन ग्रीन (नाबाद 52 रन) के नाबाद अर्धशतकों तथा दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए महज 53 गेंद में 108 रन की शतकीय साझेदारी से टीम ‘करो या मरो’ के मुकाबले में दो विकेट पर 247 रन के विशाल स्कोर तक पहुंची। यह इस सत्र में उसका सबसे बड़ा स्कोर है। 

लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटन्स फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन (नाबाद 53 रन) के 23 रन पर रिटायर्ड हर्ट होने के बाद कप्तान शुभमन गिल (49 गेंद में 85 रन) और जोस बटलर (35 गेंद में 57 रन) के बीच 73 गेंद में 128 रन की साझेदारी के बावजूद चार विकेट पर 218 रन ही बना सकी। केकेआर ने पारी के दौरान 22 छक्के लगाए जबकि गुजरात की टीम 12 छक्के ही लगा पाई। केकेआर इस जीत से 11 अंक से सातवें स्थान पर है।

गिल और बटलर ने भले ही अर्धशतक जड़े हों लेकिन वे पारी के दौरान जीत दिलाने के लिए लय हासिल नहीं कर सके जिससे टीम के लिए लक्ष्य पहाड़ जैसा बन गया।गिल के आउट होने के बाद सुदर्शन खेलने आए, उन्होंने 28 गेंद में नाबाद 53 रन बनाए लेकिन टीम को जीत तक नहीं ले जा सके।

आखिरी चार ओवर में गुजरात टाइटन्स को जीत के लिए 71 रन की दरकार थी। लेकिन क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज वैसी धमाकेदार बल्लेबाजी नहीं कर सकी जैसी केकेआर के लिए एलन ने की थी।गिल की शानदार पारी का अंत सुनील नारायण (29 रन देकर दो विकेट) ने किया जिनकी गेंद पर फाइन लेग पर खड़े अनुकूल रॉय ने एक बेहतरीन कैच लपका।
एलन की जगह ‘इम्पैक्ट सब’ के तौर पर केकेआर लिए अपना पदार्पण करने आए मथीशा पाथिराना को अपने दूसरे ओवर के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई थी।इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती ने भी लंगड़ाकर अपना 4 ओवर का स्पैल पूरा किया जिसमें उन्होंने बिना विकेट लिए 47 रन दिए।

सुदर्शन जब दोबारा बल्लेबाजी करने आए तो उन्होंने कार्तिक त्यागी के एक ओवर में 21 रन बनाकर उम्मीदें जगा दीं। बटलर ने भी इस तेज गेंदबाज़ के खिलाफ एक चौका और एक छक्का लगाकर शानदार अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा किया।लेकिन 19वें ओवर में बटलर के आउट होते ही जीत की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं इससे केकेआर ने अपने घरेलू मैदान पर वापसी करते हुए एक अहम जीत हासिल की।


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