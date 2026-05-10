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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: रविवार, 10 मई 2026 (17:45 IST)

लखनऊ के जोश के आगे चेन्नई के उड़े होश, 200 पार हुई पंत की टीम

Chennai Super Kings
CSKvsLSG लखनऊ सुपरजायंट्स (एलएसजी) ने इंडियन प्रीमियर लीग टी20 मैच में रविवार को यहां चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) के खिलाफ बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर आठ विकेट पर 203 रन बनाए।

जोश इंग्लिस ने 33 गेंद में 10 चौकों और छह छक्कों की मदद से 85 रन की पारी खेलकर सुपरजायंट्स को आक्रामक शुरुआत दिलाई, लेकिन जैमी ओवरटन ने 36 रन देकर तीन विकेट लेकर सुपरकिंग्स की अच्छी वापसी कराई।नूर अहमद ने भी चार ओवर में 24 रन देकर एक विकेट लिया।

चेन्नई सुपर किंग्स (एकादश): संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवर्टन, अकील हुसैन, अंशुल कम्बोज, नूर अहमद और मुकेश चौधरी।

लखनऊ सुपर जायंट्स (एकादश): मिचेल मार्श, जॉश इंग्लिस, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, एडन मारक्रम, अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, शाहबाज़ अहमद, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव और दिग्वेश राठी।
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पीठ की सर्जरी के बाद वापसी में जल्दी दिखाकर गलती कर बैठे राशिद खान

पीठ की सर्जरी के बाद वापसी में जल्दी दिखाकर गलती कर बैठे राशिद खानगुजरात टाइटंस के लेग स्पिनर राशिद ख़ान ने माना कि पिछले साल पीठ की सर्जरी के बाद जल्द वापसी करना उनकी "बहुत बड़ी ग़लती" थी, लेकिन IPL 2026 में उन्होंने फिर से अपनी लय हासिल कर ली है। वह दोबारा गुजरात टाइटंस (GT) के लिए मैच जिताने लगे हैं, और इसका ताज़ा उदाहरण चार विकेट वाला यह प्रदर्शन है, जो उन्होंने राजस्थान रॉयल्स (RR) के ख़िलाफ़ किया।

चेन्नई ने लखनऊ के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी (Video)

चेन्नई ने लखनऊ के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी (Video)CSKvsLSGचेन्नई सुपर किंग्स ने रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 53वें मुकाबले में टॉस जीतकर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आज यहां चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा कि पिच काफी समय तक कवर के नीचे रही है और हल्की बारिश भी हुई है तो पहले गेंदबाजी करेंगे।

गुजरात राजस्थान को 77 रनों से रौंदकर दूसरे स्थान पर पहुंची

गुजरात राजस्थान को 77 रनों से रौंदकर दूसरे स्थान पर पहुंचीGTvsRR कप्तान शुभमन गिल की 84 रन की विस्फोटक पारी और साई सुदर्शन के शानदार अर्धशतक के बाद राशिद खान (33 रन पर चार विकेट) की अगुवाई में गेंदबाजों के कमाल से गुजरात टाइटंस ने इंडियन प्रीमियर लीग टी20 के अहम मुकाबले में शनिवार को यहां राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से शिकस्त देकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी संभावनाओं को मजबूत किया।

सुदर्शन और गिल की शानदार पारियों से गुजरात ने राजस्थान के खिलाफ बनाए 229 रन

सुदर्शन और गिल की शानदार पारियों से गुजरात ने राजस्थान के खिलाफ बनाए 229 रनGTvsRR कप्तान शुभमन गिल (84) और साई सुदर्शन (55) शानदार अर्धशतकीय पारियों के दम पर गुजरात टाइटंस ने शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 52वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ चार विकेट पर 229 रनों का स्कोर खड़ा किया। बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस के लिए शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी ने आतिशी शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 118 रन जोड़े।

राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया

राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला कियाराजस्थान रॉयल्स ने शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 52वें मुकाबले में टॉस जीतकर गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आज यहां राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के कार्यवाहक कप्तान यशस्वी जायसवाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

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