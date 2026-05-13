पंजाब किंग्स के खिलाफ अहम मुकाबले से बाहर हार्दिक पांड्या

So Hardik was unofficially sacked from MI team also. pic.twitter.com/oAuyKOMJQ9 — Dedicated_Pics (@SeemsOver) May 13, 2026

पीठ की ऐंठन से जूझ रहे मुंबई के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स के खिलाफ होने वाला अहम मैच नहीं खेलेंगे। गौरतलब है कि मुंबई इंडियन्स आईपीएल प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है लेकिन मुंबई कुछ सांत्वना लेकर टूर्नामेंट से जाना चाहती है ऐसे में हार्दिक का ना होना टीम के लिए बड़ा झटका है।कप्तान और खिलाड़ी के तौर पर पंड्या के लिए आईपीएल 2026 भुला देने वाला रहा है क्योंकि पिछले साल ग्रुप चरण में चौथे स्थान पर रहने के बाद मुंबई इंडियन्स अब टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। उनकी कप्तानी में मुंबई ने अपने 10 मैच में से 3 जीते हैं और सात गंवाए हैं।इस सीजन में मुम्बई इंडियंस के नतीजों में हार्दिक पांड्या के प्रदर्शन का असर दिखा है। उन्होंने आठ मैचों में 136.45 के मामूली स्ट्राइक रेट से 146 रन बनाए हैं।उनकी गेंदबाजी भी कुछ खास नहीं रही है – 8 मैचों में सिर्फ 4 विकेट। कुल मिलाकर, मुम्बई के कप्तान के तौर पर 37 मैचों और तीन सीजन में उनका जीत प्रतिशत 37.83 है, जिसमें 14 जीत और 23 हार शामिल हैं।उनकी अनुपस्थिति में सूर्या ने दिल्ली के खिलाफ विजय जरूर दिलाई लेकिन बैंगलूरू के खिलाफ टीम मात खा गई।उनकी फिटनेस के बीच उनकी इंस्टा स्टोरी के भी चर्चे हैं जिसमें वह अभ्यास सत्र में व्यस्त है और एक एनिमेटेड बाज को उन्होंने स्टोरी में दिखा रखा है।