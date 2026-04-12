रविवार, 12 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. आईपीएल 2026
  3. आईपीएल 2026 न्यूज़
  4. Gujarat Titans wins the toss and puts Lucknow Super Giants into bat
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : रविवार, 12 अप्रैल 2026 (15:23 IST)

गुजरात ने लखनऊ के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी (Video)

GTvsLSG गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने लखनऊ सुपर जाएंट्स के कप्तान ऋषभ पंत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोनों ही टीमों को पिछले मैच में अविश्वसनीय जीत मिली थी और दोनों टीमें वही लय लेकर मैदान पर उतरी है। 
दोनों टीमों की एकादश और इम्पैक्ट प्लेयर विकल्प

लखनऊ सुपर जायंट्स: ऋषभ पंत (कप्तान), मिचेल मार्श, एडन मार्क्रम, हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, शाहबाज़ अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, आयुष बडोनी, मोहम्मद शमी, अवेश खान, एम सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, एनरिक नोर्किया, नमन तिवारी, मयंक यादव, मोहसिन खान।

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), अनुज रावत, जोस बटलर, कुमार कुशाग्र, शाहरुख खान, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, मानव सुथार, निशांत सिंधु, राहुल तेवतिया, वॉशिंगटन सुंदर, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कैगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, जयंत यादव, ईशांत शर्मा, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, पृथ्वी राज येरा, ल्यूक वुड, साई सुदर्शन, अरशद खान।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

GTvsLSG गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने लखनऊ सुपर जाएंट्स के कप्तान ऋषभ पंत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोनों ही टीमों को पिछले मैच में अविश्वसनीय जीत मिली थी और दोनों टीमें वही लय लेकर मैदान पर उतरी है।

IPL 2026: चेन्नई को मिली पहली जीत, दिल्ली को 23 रनों से हरायाCSKvsDC चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2026 की पहली जीत मिली जब उसने चेपॉक के मैदान पर दिल्ली कैपिटल्स को 23 रनो से हरा दिया। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी कर 212 रन बनाए थे। जिसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स 189 रन ही बना सकी। दिल्ली की ओर से ट्रिस्टन स्टब्स ने अर्धशतक जड़ा लेकिन जेमी ओवर्टन के 4 विकेटों ने टीम की हालत खस्ता कर दी।

संजू सैमसन के शानदार शतक की बदौलत चेन्नई पहुंची दिल्ली के खिलाफ 210 पारसंजू सैमसन ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मौजूदा सत्र में अपनी निराशाजनक शुरुआत को पीछे छोड़ते हुए शनिवार को यहां शानदार नाबाद शतकीय पारी खेली, जिससे चेन्नई सुपरकिंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर दो विकेट पर 212 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया।

अय्यर और आर्या के विस्फोट से उड़ा हैदराबाद, पंजाब की 6 विकेट से जीतPBKSvsSRH कप्तान श्रेयस अय्यर ( नाबाद 69 ), प्रियांश आर्य (57) और प्रभसिमरन सिंह (51) की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत पंजाब किंग्स ने सात गेंदें शेष रहते सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल मुकाबले में शनिवार को छह विकेट से हराकर टूर्नामेंट में अपनी तीसरी जीत दर्ज की।

दिल्ली ने चेपॉक पर टॉस जीतकर चेन्नई के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)CSKvsDC दिल्ली कैपिटल्स ने चेपॉक के मैदान पर टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली की टीम गुजरात से हारकर आ रही है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को जीत का खाता खोलना है।

और भी वीडियो देखें

T-20I WorldCup के मैन ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के मैन ऑफ द मैच के बीच छिड़ी एक दिलचस्प जंग

T-20I WorldCup के मैन ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के मैन ऑफ द मैच के बीच छिड़ी एक दिलचस्प जंगभारतीय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज कॉनर एस्टरहुइज़न को मार्च 2026 के लिए आईसीसी पुरुष 'प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। वहीं महिला वर्ग में न्यूजीलैंड की कप्तान अमेलिया केर, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज बेथ मूनी और दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज अयाबोंगा खाका इस दौड़ में शामिल हैं।

CSK की 7वीं लगातार हार, Thala For a Reason टीम को हुआ क्या?चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी लागातार सातवीं हार झेलनी पड़ी। पिछले सत्र के 4 और इस सत्र चेन्नई लगातार 3 मैच हार चुकी है। ऐसे में पिछली बार की तरह इस बार भी चेन्नई के 10वें स्थान की तैयारी के लिए खिलाड़ियों ने मंच बिछा दिया है।

बिना हाथ पांव के पायल ने शीतल को हराकर उलटफेर करते हुए स्वर्ण जीता, भारत बैंकॉक पैरा तीरंदाजी में शीर्ष परदोनों हाथ और दोनों पैर गंवा चुकी युवा तीरंदाज पायल नाग ने यहां विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में बड़ा उलटफेर करते हुए हमवतन और दुनिया की नंबर एक तीरंदाज शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक जीता और भारत के शानदार प्रदर्शन की अगुआई की जिसमें देश ने कुल सात स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया।

मुझसे जलते हैं, एजेंडा है : अंजिक्य रहाणे का जोरदार जवाब, आंकड़े देख सोच में पड़ जाएंगे आप भीअंजिक्य रहाणे का जवाब: आलोचकों को चेतावनी, रिकॉर्ड और स्ट्राइक रेट की कहानी

मरियम पर तंज कसना भारी पड़ा नसीम को, 72 हजार डॉलर का लगा जुर्मानापाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने सोमवार को तेज गेंदबाज नसीम शाह पर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए दो करोड़ पाकिस्तानी रुपये (72,000 डॉलर) का भारी जुर्माना लगाया लेकिन अब इस पोस्ट को हटा दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com