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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: शनिवार, 25 अप्रैल 2026 (15:30 IST)

गुजरात के खिलाफ संजू सैमसन पर अति आत्मनिर्भर होने से बचना चाहेगी चेन्नई

GTvsCSK
अलग-अलग ताकतों पर आधारित एक महा मुकाबला होने वाला है, जब चेन्नई सुपर किंग्स रविवारको एमए चिदंबरम स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में गुजरात टाइटन्स से भिड़ेगी; इस मैच का नतीजा शायद इन-फॉर्म खिलाड़ियों और टीम के संतुलन से तय होगा।

चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले में सीजन की खराब शुरुआत के बाद ज़ोरदार वापसी करके उतर रही है। इस बदलाव के केंद्र में संजू सैमसन रहे हैं, जिनके कप्तान रुतुराज गायकवाड़ के साथ ओपनिंग करने की उम्मीद है।

सैमसन के आक्रामक स्ट्रोकप्ले ने सीएसके को टॉप ऑर्डर में गति दी है, जबकि गायकवाड़ अब तक भले ही औसत प्रदर्शन कर रहे हों, फिर भी पारी को संभाले हुए हैं। मध्य क्रम, जिसमें सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस और शिवम दुबे शामिल हैं, स्थिरता और ताकत का मिश्रण पेश करता है; जरूरत पड़ने पर हर कोई रन बनाने की गति बढ़ा सकता है।

एमएस धोनी के संभावित शामिल होने से अनुभव और मैच खत्म करने की ताकत जुड़ती है, जबकि कार्तिक शर्मा विकेटकीपिंग के लिए एक वैकल्पिक विकल्प बने हुए हैं।

ऑल-राउंड गहराई को जेमी ओवर्टन ने और मजबूत किया है, जिनकी दोहरी भूमिका टीम की लाइनअप में लचीलापन लाती है। गेंदबाज़ी यूनिट में नूर अहमद की स्पिन, अंशुल कंबोज की निरंतरता और गुरजपनीत सिंह व मुकेश चौधरी के तेज़ गेंदबाज़ी के विकल्प शामिल हैं। अकील हुसैन से एक ‘इम्पैक्ट प्लेयर’ के तौर पर अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है, खासकर ऐसी पिच पर जो स्पिन गेंदबाज़ों के लिए मददगार हो; वहीं, हाल ही में चोट के कारण हुए बदलावों के बाद आकाश मधवाल टीम को और गहराई देते हैं।

दूसरी ओर, गुजरात टाइटन्स अपने ज़बरदस्त टॉप ऑर्डर पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, जिसमें साई सुदर्शन, कप्तान शुभमन गिल और जोस बटलर शामिल हैं। इस तिकड़ी ने इस सीजन में टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं; सुदर्शन ने हाल ही में एक शतक जड़ा है, जबकि गिल टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं।

बटलर की मौजूदगी टीम में विस्फोटक क्षमता जोड़ती है, हालांकि उनकी निरंतरता में कमी अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। ग्लेन फिलिप्स मध्य क्रम में अतिरिक्त आक्रामक क्षमता प्रदान करते हैं, जिन्हें वॉशिंगटन सुंदर और शाहरुख खान का साथ मिलता है; हालांकि, इन दोनों का योगदान अब तक अनियमित रहा है। राहुल तेवतिया के एक ‘इम्पैक्ट प्लेयर’ के तौर पर खेलने की उम्मीद है, जो मैच खत्म करने की क्षमता और रणनीतिक लचीलापन टीम में लाएंगे।

टाइटन्स का गेंदबाज़ी आक्रमण उनकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक बना हुआ है। चेन्नई के हालात में राशिद खान की स्पिन गेंदबाज़ी अहम साबित हो सकती है, जबकि कगिसो रबाडा और प्रसिद्ध कृष्णा अपनी विकेट लेने की क्षमता के साथ तेज गेंदबाज़ी की कमान संभालेंगे। मोहम्मद सिराज और अशोक शर्मा इस यूनिट को और मजबूत बनाते हैं, और जेसन होल्डर तेज गेंदबाज़ी का एक अतिरिक्त विकल्प देने के साथ-साथ निचले क्रम में बल्लेबाज़ी की गहराई भी देते हैं।

ऐतिहासिक रूप से, दोनों टीमों के बीच मुकाबला बराबरी का रहा है, लेकिन गुजरात टाइटन्स अभी तक चेपॉक में कोई जीत हासिल नहीं कर पाई है, जिससे चेन्नई को अपने घरेलू मैदान पर एक साफ़ मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल है। मौसम गर्म और उमस भरा रहने की उम्मीद है और बारिश का कोई अनुमान नहीं है। पिच – जो कभी स्पिनरों के लिए मददगार मानी जाती थी – इस सीज़न में बड़े स्कोर वाले मैच दे रही है, जिसमें पहली पारी का औसत स्कोर 200 से ज़्यादा रहा है।

रणनीतिक लड़ाई टॉस के इर्द-गिर्द घूम सकती है, क्योंकि इस मैदान पर टीमें आम तौर पर पहले गेंदबाज़ी करना पसंद करती हैं। हालाँकि, मुख्य सवाल यह बना हुआ है कि क्या चेन्नई की सामूहिक वापसी – जो सैमसन की शानदार फॉर्म और कंबोज, ओवर्टन, होसेन और नूर अहमद जैसे गेंदबाज़ों से सजी एक संतुलित गेंदबाज़ी आक्रमण पर आधारित है – जारी रह पाएगी? या फिर गुजरात की गिल, सुदर्शन और बटलर जैसे शीर्ष क्रम के बल्लेबाज़ों पर ज़्यादा निर्भर रहने वाली टीम सामूहिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करके अपनी इस निर्भरता को दूर कर पाएगी?

सभी प्रमुख खिलाड़ियों पर नज़र रहेगी – सैमसन, गायकवाड़, सरफ़राज़, ब्रेविस, दुबे और धोनी से लेकर गिल, सुदर्शन, बटलर, फ़िलिप्स और तेवतिया तक; साथ ही रबाडा, राशिद खान, प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज, कंबोज और ओवर्टन जैसे गेंदबाज़ों पर भी। चेपॉक का यह मुकाबला एक निर्णायक भिड़ंत साबित होने का वादा करता है, जिसका नतीजा खिलाड़ियों की फॉर्म, टीम के संतुलन और रणनीति के सही क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।

टीम इस प्रकार हैं:

गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), शाहरुख खान, अनुज रावत, जोस बटलर, कुमार कुशाग्र, टॉम बैंटन, ग्लेन फिलिप्स, जेसन होल्डर, निशांत सिंधु, राहुल तेवतिया, वॉशिंगटन सुंदर, साई किशोर, जयंत यादव, अरशद खान, शाहरुख खान, मानव सुथार, राशिद खान, मोहम्मद सिराज, कागिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा।

चेन्नई सुपर किंग्स: रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), एमएस धोनी (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), कार्तिक शर्मा (विकेटकीपर), डेवाल्ड ब्रेविस, सरफराज खान, उर्विल पटेल (विकेटकीपर), अमन खान, शिवम दुबे, जैक फॉल्केस, रामकृष्ण घोष, अंशुल कंबोज, जेमी ओवरटन, मैथ्यू शॉर्ट, प्रशांत वीर, राहुल चाहर, श्रेयस गोपाल, गुरजापनीत सिंह, मैट हेनरी, अकील हुसैन, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, नूर अहमद।

 समय: दोपहर 3:30 बजे
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