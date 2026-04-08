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Written By WD Sports Desk
Last Updated : बुधवार, 8 अप्रैल 2026 (21:45 IST)

शुभमन की धमाकेदार वापसी, कप्तानी पारी से पहुंचाया गुजरात को दिल्ली के खिलाफ 210 रनों तक

Shubhman Gill
DCvsGT गुजरात टाइटंस ने इंडियन प्रीमियर लीग में बुधवार को यहां दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ चार विकेट पर 210 रन बनाए।गुजरात की तरफ से कप्तान शुभमन गिल ने 70, वाशिंगटन सुंदर ने 55 जबकि जोस बटलर ने 52 रन बनाए।दिल्ली की ओर से मुकेश कुमार ने दो विकेट चटकाए।
दोनों टीमें इस प्रकार है:-

दिल्ली कैपिटल्स (एकादश):- केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), विप्रज निगम, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन और मुकेश कुमार।

गुजरात टाइटंस (एकादश):- शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जॉस बटलर (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगीसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और अशोक शर्मा।
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दिल्ली ने टॉस जीतकर लखनऊ के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)

दिल्ली ने टॉस जीतकर लखनऊ के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)DCvsGTदिल्ली कैपिटल्स ने बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026 के 14वें मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहले गेंदबाजी करन का फैसला किया।आज दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस के बाद अक्षर ने कहा हमने पिछले दो मैचों में चेज़ करते हुए अच्छा प्रदर्शन किया है और यह एक ताजा विकेट है। बारिश हुई है; इसलिए विकेट में थोड़ी नमी हो सकती है।

कोलकाता कर रही है यह बड़ी गलती, सौरव गांगुली ने मैनेजमेंट को किया इशारा

कोलकाता कर रही है यह बड़ी गलती, सौरव गांगुली ने मैनेजमेंट को किया इशाराभारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने कहा कि कोलकाता नाईट राइडर्स एक मूलभूत त्रुटि दोहरा रही है जिससे टीम लगातार मैच हार रही है।भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का मानना ​​है कि कोलकाता नाइट राइडर्स को मौजूदा आईपीएल 2026 में टीम की बल्लेबाजी की परेशानियों को कम करने के लिए उप कप्तान रिंकू सिंह को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजना चाहिए।

शुभमन गिल हुए फिट, जोड़ीदार साई सुदर्शन के संग करेंगे सलामी बल्लेबाजी

शुभमन गिल हुए फिट, जोड़ीदार साई सुदर्शन के संग करेंगे सलामी बल्लेबाजीगुजरात टाइटन्स के कप्तान शुभमन गिल मांसपेशियों में जकड़न से उबर गए हैं और बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे।पिछले मैच से बाहर रहे गिल के सलामी जोड़ीदार साई सुदर्शन ने इस बात की पुष्टि की कि वह खेलने के लिए पूरी तरह फिट हैं।

जसप्रीत बुमराह पर 3 गेंदों में 2 छक्के मारने वाले वैभव के मुरीद हुए जायसवाल और हार्दिक (Video)

जसप्रीत बुमराह पर 3 गेंदों में 2 छक्के मारने वाले वैभव के मुरीद हुए जायसवाल और हार्दिक (Video)वैभव सूर्यवंशी ने पहले ओवर में जिस सहजता से जसप्रीत बुमराह का सामना किया उससे राजस्थान रॉयल्स के उनके साथी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी हैरान थे और उन्होंने कहा कि इससे उन पर दबाव कम हो गया था।

दिल्ली कैपिटल्स की हैट्रिक रोककर पहली जीत की तलाश में गुजरात

दिल्ली कैपिटल्स की हैट्रिक रोककर पहली जीत की तलाश में गुजरातIPL 2026 के बुधवार के मुक़ाबले में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) का सामना गुजरात टाइटंस (जीटी) से दिल्ली में होगा। जहां डीसी को अपने शुरुआती दो मैचों में जीत मिली है, वहीं जीटी को अभी भी अपनी पहली जीत का इंतज़ार है।

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