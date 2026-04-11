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Written By WD News Desk
Last Modified: शनिवार, 11 अप्रैल 2026 (16:24 IST)

हारा हुआ मैच जीतने वाली गुजरात और लखनऊ के बीच हो सकता है कांटे का मुकाबला

GTvsLSG
GTvsLSG आखिरी ओवर के तनाव से लेकर उभरते सितारों तक, लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) रविवार को अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2026 के 19वें मैच में गुजरात टाइटन्स (GT) के खिलाफ एक बड़े दांव वाले दिन के मैच में, पिछले मैच के रोमांचक अंत की लहर पर सवार होकर उतरेगी। सभी की नजरें युवा मुकुल चौधरी पर टिकी हैं, जिन्होंने दबाव में 27 गेंदों पर निडर होकर नाबाद 54 रन बनाकर पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ तीन विकेट से शानदार जीत दिलाई थी।

आखिरी दो ओवरों में जब 30 रनों की ज़रूरत थी, तब इस 21 वर्षीय खिलाड़ी ने जबरदस्त संयम और साफ़-सुथरी हिटिंग का प्रदर्शन करते हुए इस सीजन के सबसे रोमांचक फिनिश में से एक को अंजाम दिया। उनके इस शानदार प्रदर्शन को इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट आयुष बडोनी के 34 गेंदों पर बनाए गए स्थिर 54 रनों ने और मज़बूत किया, जिसने लखनऊ को तब भी मैच में बनाए रखा जब जीत हाथ से फिसलती हुई लग रही थी। इस जीत ने ऋषभ पंत की अगुवाई वाली टीम में एक नया आत्मविश्वास भर दिया है, जो अब लगातार तीसरी जीत की तलाश में है।

लखनऊ को गुजरात पर अपनी हालिया बढ़त से भी आत्मविश्वास मिलेगा, क्योंकि उसने दोनों टीमों के बीच हुए पिछले तीन मुकाबले जीते हैं। उनकी पिछली भिड़ंत में एक ज़बरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला था, जिसमें एक तूफ़ानी शतक भी शामिल था जिसने उन्हें आसानी से जीत दिलाई थी, जबकि निकोलस पूरन ने गुजरात के खिलाफ लगातार अहम पारियां खेलकर टीम में योगदान दिया है।

हालांकि, गुजरात भी अपनी एक अलग कहानी के साथ मैदान में उतर रही है - एक ऐसी कहानी जिसमें वापसी और नई लय शामिल है। शुभमन गिल की अगुवाई में, जीटी ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एक ठोस जीत के साथ सीजन की मुश्किल शुरुआत को पीछे छोड़ दिया है; इसका श्रेय काफी हद तक उनके टॉप-ऑर्डर के बल्लेबाजों को जाता है जिन्होंने आखिरकार एक साथ मिलकर शानदार प्रदर्शन किया है।

गिल के शानदार 70 रनों ने मैच की लय तय की, जबकि साई सुदर्शन ने भी अपने लगातार अच्छे प्रदर्शन को जारी रखा। टॉप-ऑर्डर में जोस बटलर के शामिल होने से टीम की बल्लेबाज़ी में और भी धार आ गई है, जो उनके तेज़ अर्धशतक से साफ़ ज़ाहिर होता है; वहीं वाशिंगटन सुंदर के पहले आईपीएल अर्धशतक ने टीम के मध्यक्रम को और भी मज़बूत बनाया है। ग्लेन फिलिप्स और शाहरुख खान जैसे पावर-हिटर बल्लेबाजों के साथ-साथ राहुल तेवतिया की मैच खत्म करने की काबिलियत को देखते हुए, गुजरात की बल्लेबाज़ी यूनिट सही समय पर अपना संतुलन हासिल करती हुई नजर आ रही है।

राशिद खान की अगुवाई वाली उनकी गेंदबाज़ी, स्पिन के लिए मददगार एकाना की पिच पर एक निर्णायक फ़ैक्टर साबित हो सकती है। तेज गेंदबाज़ों कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज के साथ-साथ फ़ॉर्म में चल रहे प्रसिद्ध कृष्णा और स्पिनर आर साई किशोर के सहयोग से, जीटी के पास लखनऊ की आत्मविश्वास से भरी टीम को चुनौती देने के लिए जरूरी हथियार मौजूद हैं।

जहां एक तरफ़ लखनऊ एक रोमांचक जीत की लय पर सवार है, वहीं दूसरी तरफ़ गुजरात अपनी वापसी को निरंतरता में बदलने की कोशिश में है; ऐसे में रविवार का यह मुक़ाबला एक जबरदस्त जंग का मंच तैयार करता है - एक ऐसी जंग जिसकी पहचान उभरते हुए मैच-विनर्स, फ़ॉर्म में चल रहे कप्तानों और उन बारीक फ़र्कों से होती है जो अक्सर टी 20 क्रिकेट का नतीजा तय करते हैं।

टीम इस प्रकार हैं:

लखनऊ सुपर जायंट्स: ऋषभ पंत (कप्तान), मिचेल मार्श, एडन मार्क्रम, हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, शाहबाज़ अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, आयुष बडोनी, मोहम्मद शमी, अवेश खान, एम सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, एनरिक नोर्किया, नमन तिवारी, मयंक यादव, मोहसिन खान।

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), अनुज रावत, जोस बटलर, कुमार कुशाग्र, शाहरुख खान, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, मानव सुथार, निशांत सिंधु, राहुल तेवतिया, वॉशिंगटन सुंदर, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कैगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, जयंत यादव, ईशांत शर्मा, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, पृथ्वी राज येरा, ल्यूक वुड, साई सुदर्शन, अरशद खान।

मैच शुरू होने का समय: दोपहर 3.30 बजे।
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