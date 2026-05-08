प्लेऑफ में पहुंचने के लिए गुजरात को देनी होगी राजस्थान को पटखनी

GTvsRR टीनएज बैटिंग के कमाल के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर राजस्थान रॉयल्स की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर उठाएंगे, जब शनिवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले आईपीएल 2026 के एक अहम मुकाबले में उनका सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। दोनों टीमें प्लेऑफ़ में जगह बनाने के लिए ज़ोरदार टक्कर दे रही हैं। 15 साल के इस सनसनीखेज़ खिलाड़ी ने इस सीजन की सबसे बड़ी कहानी लिख दी है, और राजस्थान रॉयल्स को इस टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक बैटिंग यूनिट में से एक बना दिया है।10 पारियों में 404 रन और 237.65 के ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ, सूर्यवंशी ने अपनी कम उम्र के बावजूद आईपीएल 2026 के सबसे उभरते सितारों में से एक के तौर पर अपनी पहचान बना ली है। शनिवार का यह मुकाबला टूर्नामेंट के एक बहुत ही अहम मोड़ पर हो रहा है। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स, दोनों ही 10 मैचों में 12-12 अंकों पर बराबरी पर हैं, हालाँकि रॉयल्स का नेट रन रेट अभी बेहतर है।लीग के कुछ ही मैच बाकी होने की वजह से, एक और हार किसी भी टीम के प्लेऑफ़ में पहुँचने की उम्मीदों को बड़ा झटका दे सकती है।राजस्थान के लिए दबाव और भी ज़्यादा है, क्योंकि इस सीजन में अपने घरेलू मैदान पर उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है।टूर्नामेंट की शुरुआत लगातार चार जीत के साथ ज़ोरदार तरीके से करने के बावजूद, राजस्थान ने हैरानी की बात है कि जयपुर में अपने दोनों मैच गंवा दिए हैं। अब टीम के सामने टॉप-2 में जगह न बना पाने का खतरा मंडरा रहा है, जब तक कि वे सवाई मानसिंह स्टेडियम में अपनी पुरानी धाक वापस न जमा लें। इस ज़िम्मेदारी का ज़्यादातर बोझ सूर्यवंशी के कंधों पर है, जिनकी निडर बैटिंग ने फैंस और एक्सपर्ट्स, दोनों को ही अपना दीवाना बना लिया है।इस सीजन की शुरुआत में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सिर्फ़ 37 गेंदों में बनाए गए उनके शानदार 103 रन, इस टूर्नामेंट की सबसे यादगार पारियों में से एक हैं। टॉप ऑर्डर में उनकी आक्रामक शुरुआत की वजह से राजस्थान लगातार बड़े स्कोर बनाने या उनका पीछा करने में कामयाब रहा है। इस युवा खिलाड़ी को यशस्वी जायसवाल का भी ज़ोरदार साथ मिला है, जिन्होंने इस सीज़न में चुपचाप 300 से ज़्यादा रन बना लिए हैं।वहीं, विकेटकीपर-बल्लेबाज़ ध्रुव जुरेल ने, पूर्व कप्तान संजू सैमसन के टीम से जाने के बाद, बैटिंग में अपनी बढ़ी हुई भूमिका में शानदार प्रदर्शन किया है। कप्तान रियान पराग भी पिछले मैच में 90 रनों की तूफानी पारी खेलकर अपनी पुरानी लय में लौट आए हैं, जिससे इस सीज़न में उनके उतार-चढ़ाव भरे प्रदर्शन को लेकर उठ रही चिंताएँ भी दूर हो गई हैं। राजस्थान की बैटिंग डेप्थ, डोनोवन फरेरा की निचले क्रम में विस्फोटक फिनिशिंग क्षमताओं के साथ और भी मज़बूत हो गई है।उनका बॉलिंग अटैक, जिसकी अगुवाई इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर कर रहे हैं, ने भी अहम भूमिका निभाई है। आर्चर ने इस सीज़न में 15 विकेट लिए हैं और उन्हें दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ नांद्रे बर्गर से मज़बूत साथ मिला है। रवींद्र जडेजा और रवि बिश्नोई की स्पिन जोड़ी ने बीच के ओवरों में टीम को संतुलन दिया है। हालांकि, गुजरात भी उतने ही मज़बूत दावेदार के तौर पर मैदान में उतर रही है। अपने शुरुआती दो मैच हारने के बाद, उन्होंने अगले आठ में से छह मैच जीतकर शानदार वापसी की है।कप्तान शुभमन गिल ने आगे बढ़कर टीम की अगुवाई की है, जबकि साई सुदर्शन फ्रेंचाइज़ी के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज़ जोस बटलर ने भी ऊपरी क्रम में टीम को मजबूती दी है। गुजरात के पास टूर्नामेंट के सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक्स में से एक है। दक्षिण अफ्रीका के तेज़ गेंदबाज़ कगिसो रबाडा ने 16 विकेट लिए हैं, जबकि मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने नई गेंद से लगातार टीम को सफलता दिलाई है।ऐतिहासिक रूप से, गुजरात का इस मुकाबले में दबदबा रहा है; दोनों टीमों के बीच हुए नौ मैचों में से छह में गुजरात ने जीत हासिल की है, जिसमें आईपीएल 2022 का फाइनल भी शामिल है। हालांकि, इस सीजन में पिछली बार जब दोनों टीमें भिड़ी थीं, तो राजस्थान ने छह रनों से करीबी जीत हासिल की थी, जिससे शनिवार के मुकाबले को लेकर रोमांच और भी बढ़ गया है।जयपुर की पिच पर आईपीएल 2026 के दौरान अब तक हाई-स्कोरिंग मैच देखने को मिले हैं, जिसमें पहली पारी का औसत स्कोर 226 रहा है। इस सीज़न में इस मैदान पर खेले गए दोनों मैचों में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों ने जीत हासिल की है, जिससे टॉस एक बार फिर निर्णायक साबित हो सकता है।प्लेऑफ का दबाव बढ़ने और एक टीनएज सुपरस्टार के लगातार राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरने के बीच, अब सभी की निगाहें ‘सूर्यवंशी’ पर टिकी होंगी, क्योंकि राजस्थान अपने सबसे कड़े प्रतिद्वंद्वियों में से एक के खिलाफ अपने घरेलू अभियान को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करेगा।रियान पराग (कप्तान), अमन राव, शुभम दुबे, शिमरोन हेटमायर, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रवि सिंह, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, ब्रिजेश शर्मा, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, क्वेना मफाका, एडम मिल्ने, सुशांत मिश्रा, विग्नेश पुथुर, रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा, कुलदीप सेन, यशराज पुंजा, युद्धवीर सिंह।शुभमन गिल (कप्तान), अनुज रावत, जोस बटलर (विकेटकीपर), कॉनर एस्टरहुइज़न, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), बी साई सुदर्शन, एम शाहरुख खान, जेसन होल्डर, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, निशांत सिद्धू, मानव सुथार, राहुल तेवतिया, वाशिंगटन सुंदर, अरशद खान, अशोक शर्मा, गुरनूर बराड़, कुलवंत खेजरोलिया, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कैगिसो रबाडा, आर साई किशोर, ईशांत शर्मा, ल्यूक वुड, जयंत यादव।शाम 7:30 बजे