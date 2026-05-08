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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : शुक्रवार, 8 मई 2026 (23:19 IST)

फिन एलेन के धुआंधार शतक की बदौलत कोलकाता ने दिल्ली को 8 विकेटों से रौंदा

Pthum Nissanka
DCvsKKRफिन एलेन के 47 गेंद में नाबाद शतक और अनुभवी स्पिनर सुनील नारायण की अगुवाई में अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल में ‘करो या मरो’ के मुकाबले में शुक्रवार को दिल्ली कैपिटल्स को आठ विकेट से हराकर प्लेआफ की उम्मीदें कायम रखी है।

पहले गेंदबाजी करते हुए केकेआर ने दिल्ली को आठ विकेट पर 142 रन पर रोक दिया था। जवाब में जीत का लक्ष्य 14.2 ओवर में दो विकेट खोकर हासिल कर लिया जिसमें ‘इंपैक्ट सब ’ एलेन ने 47 गेंद में पांच चौकों और दस छक्कों की मदद से नाबाद सौ रन बनाये । एलेन ने मुकेश कुमार को छक्का लगाकर तिहरे अंक को छुआ और टीम को जीत भी दिलाई।

इस जीत के बाद केकेआर दस मैचों में नौ अंक लेकर सातवें स्थान पर पहुंच गई है जबकि दिल्ली 11 मैचों में आठ अंक लेकर आठवें स्थान पर है और प्लेआफ की दौड़ से लगभग बाहर है। पहले बल्लेबाजी के लिये भेजी गई दिल्ली के बल्लेबाजों ने एक बार फिर निराश किया और पाथुम निसांका (29 गेंद में 50 रन) तथा सातवें नंबर पर उतरे आशुतोष शर्मा (28 गेंद में 39) को छोड़कर कोई टिककर नहीं खेल सका। बीच के ओवरों में एक बार छह ओवर से अधिक कोई बाउंड्री नहीं लगी और आखिरी ओवर में भी तीन ही रन बने।
केकेआर के लिये नारायण ने चार ओवर में 17 रन देकर एक विकेट लिया । वरूण चक्रवर्ती ने चार ओवर में 28 रन दिये जबकि अनुकूल रॉय ने 31 रन देकर दो विकेट चटकाये। तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने चार ओवर में 25 रन देकर दो विकेट लिये।

केकेआर की शुरूआत भी अच्छी नहीं रही और तीसरे ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से रन आउट हो गए। मिचेल स्टार्क की इनस्विंग यॉर्कर पर एलेन ने स्ट्रेट शॉट खेला और गेंदबाज के हाथ से टकराकर गेंद स्टम्प पर चली गई जब रहाणे क्रीज से बाहर थे। अगले ओवर में अंगकृष रघुवंशी को अक्षर पटेल ने बोल्ड कर दिया। पावरप्ले में केकेआर का स्कोर दो विकेट पर 43 रन था।

एलेन ने सातवें ओवर में विपराज निगम को चौका और स्ट्रेट में 92 मीटर का छक्का लगाया। खराब फॉर्म से जूझ रहे स्पिनर कुलदीप यादव आठवें ओवर में आये जिन्हें एलेन ने एक छक्का और एक चौका जड़ा। उन्होंने स्टार्क को छक्का लगाकर अपना अर्धशतक 32 गेंद में पूरा किया।

कुलदीप को 12वें ओवर में एलेन और कैमरन ग्रीन ने डीप मिडविकेट पर छक्के लगाये। अगले ओवर में निगम को लगातार तीन छक्के लगाकर एलेन ने शतक की ओर कदम रख दिया। 


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