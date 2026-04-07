कालाबाजारी Playing 11 पहुंची जेल के डगआउट में, 5 गुना दर से बेच रहे थे टिकट

IPL टिकटों की कालाबाज़ारी के मामले पर, पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने बताया कि ऐसी खबरें मिली थीं कि चल रहे इंडियन प्रीमियर लीग मैचों के दौरान कुछ लोग ऑनलाइन ब्लैक मार्केट में मैच के टिकट बेच रहे हैं। उनके अनुसार, इन जानकारियों पर कार्रवाई करते हुए, सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) ने एक गुप्त ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान, अधिकारियों ने टिकटों की अवैध बिक्री में शामिल 11 लोगों को गिरफ्तार किया और 28 टिकट बरामद किए, जिन्हें ब्लैक मार्केट में बहुत ज़्यादा कीमतों पर बेचा जा रहा था।इस सीज़न की शुरुआत में भी, CCB के जासूसों ने इसी तरह के अभियान चलाए थे और ज़्यादा मांग वाले मैचों से पहले एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर टिकटों की कालाबाज़ारी में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया था। ऐसे मामलों में, लगभग 1,000 से 1,500 रुपये की मूल कीमत वाले टिकटों को कथित तौर पर मूल कीमत से कई गुना ज़्यादा कीमत पर बेचा जा रहा था; कुछ मामलों में तो मांग के आधार पर कीमतें 5,000 से 7,000 रुपये तक पहुंच गई थीं।पुलिस ने बताया कि कुछ आरोपी छोटे-छोटे ग्रुप बनाकर काम कर रहे थे और सीधे पकड़े जाने से बचने के लिए बिचौलियों का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि कुछ मामलों में, टिकट कथित तौर पर अंदरूनी सूत्रों या थोक आवंटन के ज़रिए हासिल किए गए थे और फिर उन्हें ब्लैक मार्केट में भेज दिया गया था।अधिकारियों ने आगे बताया कि लोकप्रिय टीमों वाले बड़े मैचों के दौरान कालाबाज़ारी बढ़ जाती है, जिससे असली प्रशंसकों के लिए टिकटों की कमी हो जाती है और ऑफ़लाइन नेटवर्क के साथ-साथ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए भी बढ़ी हुई कीमतों पर टिकटों की दोबारा बिक्री को बढ़ावा मिलता है।इस रैकेट में शामिल बड़े नेटवर्क की पहचान करने और टूर्नामेंट के बाकी बचे मैचों के दौरान ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए आगे की जांच जारी है।