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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : रविवार, 17 मई 2026 (19:13 IST)

दिल्ली ने टॉस जीतकर राजस्थान के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)

Delhi Capitals
DCvsRR दिल्ली कैपिटल्स ने अरुण जेटली स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। दोनों ही टीम की तरफ से एक एक खिलाड़ी आज फ्रैंचाइजी के लिए डेब्यू करेंगें। प्लेऑफ समीकरण के लिहाज से यह मैच दोनों ही टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
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कोहली और वैंकटेश के अर्धशतकों ने बैंगलूरू को पंजाब के खिलाफ पहुंचाया 222 रनों तक

कोहली और वैंकटेश के अर्धशतकों ने बैंगलूरू को पंजाब के खिलाफ पहुंचाया 222 रनों तकPBKSvsRCB वेंकटेश अय्यर (नाबाद 73) और विराट कोहली (58) के शानदार अर्धशतकों से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स के खिलाफ रविवार को आईपीएल मुकाबले में चार विकेट पर 222 रन का मजबूत स्कोर बनाया। देवदत्त पड़िक्कल ने 45 और टिम डेविड ने 28 रन का योगदान दिया।

कोलकाता को पथिराना की एक गेंद पड़ी 2.5 करोड़ रुपए की, 1 ओवर के बाद हुए चोटिल

कोलकाता को पथिराना की एक गेंद पड़ी 2.5 करोड़ रुपए की, 1 ओवर के बाद हुए चोटिललंबे समय से आईपीएल में वापसी का इंतजार कर रहे तेज़ गेंदबाज़ मतीशा पथिराना का IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए डेब्यू सिर्फ़ आठ गेंदों तक ही सीमित रहा। अगर यह मान लिया जाए कि अब वह आगे नहीं खेलेंगे तो उस हिसाब से आईपीएल नीलामी में 18 करोड़ रुपए में खरीदे गए महीश पथिराना की एक गेंद कोलकाता नाईट राइडर्स को 2.5 करोड़ रुपए की पड़ी।

जितेश को मिली बैंगलूरू की कप्तानी, पंजाब ने चुनी गेंदबाजी (Video)

जितेश को मिली बैंगलूरू की कप्तानी, पंजाब ने चुनी गेंदबाजी (Video)PBKSvsRCB जितेश शर्मा को रजत पाटीदार की जगह पर आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू की कप्तानी करने का मौका मिला। हालांकि पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोनों ही टीमों में 2-2 बदलाव है।बरार और लॉकी आज खेल रहे हैं।सुयश ने रजत की जगह ली है और रोमारियो ने डफी की जगह ली है।

चोटिल और धारहीन गेंदबाजों के बावजूद भी कोलकाता गुजरात के खिलाफ 247 रनों को बचाने में कामयाब

चोटिल और धारहीन गेंदबाजों के बावजूद भी कोलकाता गुजरात के खिलाफ 247 रनों को बचाने में कामयाबGTvsKKR न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने शुरूआत में मिले दो जीवनदान का फायदा उठाते हुए 35 गेंद में 93 रन की विस्फोटकीय पारी खेली जिसकी बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मैच में गुजरात टाइटन्स के खराब क्षेत्ररक्षण का फायदा उठाते हुए 29 रन से जीत हासिल कर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीद जीवंत रखा।

कोलकाता ने गुजरात के खिलाफ ईडन में खड़ा किया रनों का पहाड़

कोलकाता ने गुजरात के खिलाफ ईडन में खड़ा किया रनों का पहाड़GTvsKKR फिन एलेन (93), अंगकृष रघुवंशी (82) और कैमरन ग्रीन (52) के आतिशी अर्धशतकों से कोलकाता नाईट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ शनिवार को ईडन गार्डन्स में आईपीएल मुकाबले में दो विकेट पर 247 रन का विशाल स्कोर बना लिया।

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CSK की 7वीं लगातार हार, Thala For a Reason टीम को हुआ क्या?चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी लागातार सातवीं हार झेलनी पड़ी। पिछले सत्र के 4 और इस सत्र चेन्नई लगातार 3 मैच हार चुकी है। ऐसे में पिछली बार की तरह इस बार भी चेन्नई के 10वें स्थान की तैयारी के लिए खिलाड़ियों ने मंच बिछा दिया है।

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मरियम पर तंज कसना भारी पड़ा नसीम को, 72 हजार डॉलर का लगा जुर्मानापाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने सोमवार को तेज गेंदबाज नसीम शाह पर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए दो करोड़ पाकिस्तानी रुपये (72,000 डॉलर) का भारी जुर्माना लगाया लेकिन अब इस पोस्ट को हटा दिया गया है।
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