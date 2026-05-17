दिल्ली ने टॉस जीतकर राजस्थान के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)
DCvsRR दिल्ली कैपिटल्स ने अरुण जेटली स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। दोनों ही टीम की तरफ से एक एक खिलाड़ी आज फ्रैंचाइजी के लिए डेब्यू करेंगें। प्लेऑफ समीकरण के लिहाज से यह मैच दोनों ही टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
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