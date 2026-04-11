दिल्ली ने चेपॉक पर टॉस जीतकर चेन्नई के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)

CSKvsDC दिल्ली कैपिटल्स ने चेपॉक के मैदान पर टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली की टीम गुजरात से हारकर आ रही है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को जीत का खाता खोलना है।
टीम इस प्रकार है
- इंम्पैक्ट प्लेयर और एकादश मिलाकर
चेन्नई सुपर किंग्स :
रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, एमएस धोनी, उर्विल पटेल, संजू सैमसन, शिवम दुबे, आयुष म्हात्रे, खलील अहमद, नाथन एलिस, गुरजापनीत सिंह, नूर अहमद, अकील होसेन, प्रशांत वीर, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर, जैकरी फॉल्क्स, रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, श्रेयस गोपाल, अंशुल कम्बोज। दिल्ली कैपिटल्स:
अभिषेक पोरेल, करुण नायर, केएल राहुल, नितीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, त्रिपुराना विजय, डेविड मिलर, बेन डकेट, औकिब नबी डार, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, पृथ्वी साव, काइल जैमीसन, अजय जादव मंडल, माधव तिवारी, टी नटराजन, साहिल पारख.