शनिवार, 11 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. आईपीएल 2026
  3. आईपीएल 2026 न्यूज़
  Delhi Capitals wins the toss and puts Chennai Super Kings into bat
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : शनिवार, 11 अप्रैल 2026 (19:18 IST)

दिल्ली ने चेपॉक पर टॉस जीतकर चेन्नई के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)

Chennai Super Kings vs Delhi Capitals
CSKvsDC दिल्ली कैपिटल्स ने चेपॉक के मैदान पर टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली की टीम गुजरात से हारकर आ रही है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को जीत का खाता खोलना है।
टीम इस प्रकार है - इंम्पैक्ट प्लेयर और एकादश मिलाकर

चेन्नई सुपर किंग्स : रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, एमएस धोनी, उर्विल पटेल, संजू सैमसन, शिवम दुबे, आयुष म्हात्रे, खलील अहमद, नाथन एलिस, गुरजापनीत सिंह, नूर अहमद, अकील होसेन, प्रशांत वीर, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर, जैकरी फॉल्क्स, रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, श्रेयस गोपाल, अंशुल कम्बोज।

दिल्ली कैपिटल्स: अभिषेक पोरेल, करुण नायर, केएल राहुल, नितीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, त्रिपुराना विजय, डेविड मिलर, बेन डकेट, औकिब नबी डार, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, पृथ्वी साव, काइल जैमीसन, अजय जादव मंडल, माधव तिवारी, टी नटराजन, साहिल पारख.
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अभिषेक ट्रेविस के धमाल से हैदराबाद पंजाब के खिलाफ बना पाई 219 रनPBKSvsSRH अभिषेक शर्मा के विस्फोटक 76 रनों की पारी के साथ ट्रेविस हेड के साथ 110 रनों की सलामी साझेदारी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने मुल्लनपुर ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 4 विकेट के नुकसान पर 220 रन पार कर लिए हैं।

हारा हुआ मैच जीतने वाली गुजरात और लखनऊ के बीच हो सकता है कांटे का मुकाबलाGTvsLSG आखिरी ओवर के तनाव से लेकर उभरते सितारों तक, लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) रविवार को अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2026 के 19वें मैच में गुजरात टाइटन्स (GT) के खिलाफ एक बड़े दांव वाले दिन के मैच में, पिछले मैच के रोमांचक अंत की लहर पर सवार होकर उतरेगी।

पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)PBKSvsSRH पंजाब किंग्स ने न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पंजाब किंग्स अभी तक इस टूर्नामेंट में अविजित है और हैदराबाद को सिर्फ कोलकाता के खिलाफ ही जीत मिली है।

15 साल का सफर तय किया रोहित ने, हार्दिक ने दिया यह तोहफाकुछ सालों से खराब फॉर्म से गुजर रहे मुंबई इंडियन्स के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने आज इस फ्रैंचाइजी में 15 साल पूरे कर लिये। कभी रोहित शर्मा डेक्कन चार्जर्स का हिस्सा हुआ करते थे और उन्होंने मुंबई इंडियन्स के खिलाफ ही हैट्रिक ली। तब किसी ने सोचा नहीं होगा कि रोहित शर्मा इस फ्रैंचाइजी को सर्वाधिक 5 बार आईपीेल जिताएगा।

बुमराह-हेजलवुड, किसी को नहीं बख्शा वैभव ने! विराट ने दिया स्पेशल गिफ्ट… टीम इंडिया एंट्री पर कुंबले का बड़ा हिंट [VIDEO]गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेले गए IPL 2026 के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से हर किसी को हैरान कर दिया। 202 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की टीम दबाव में थी, लेकिन 15 साल के इस बल्लेबाज ने 26 गेंदों में 78 रनों की तूफानी पारी खेलकर मैच का रुख बदल दिया। उनकी इस पारी में 8 चौके और 7 छक्के शामिल रहे और टीम ने मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। इस दौरान उनका Strike Rate 300 था।

और भी वीडियो देखें

T-20I WorldCup के मैन ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के मैन ऑफ द मैच के बीच छिड़ी एक दिलचस्प जंगभारतीय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज कॉनर एस्टरहुइज़न को मार्च 2026 के लिए आईसीसी पुरुष 'प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। वहीं महिला वर्ग में न्यूजीलैंड की कप्तान अमेलिया केर, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज बेथ मूनी और दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज अयाबोंगा खाका इस दौड़ में शामिल हैं।

CSK की 7वीं लगातार हार, Thala For a Reason टीम को हुआ क्या?चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी लागातार सातवीं हार झेलनी पड़ी। पिछले सत्र के 4 और इस सत्र चेन्नई लगातार 3 मैच हार चुकी है। ऐसे में पिछली बार की तरह इस बार भी चेन्नई के 10वें स्थान की तैयारी के लिए खिलाड़ियों ने मंच बिछा दिया है।

बिना हाथ पांव के पायल ने शीतल को हराकर उलटफेर करते हुए स्वर्ण जीता, भारत बैंकॉक पैरा तीरंदाजी में शीर्ष परदोनों हाथ और दोनों पैर गंवा चुकी युवा तीरंदाज पायल नाग ने यहां विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में बड़ा उलटफेर करते हुए हमवतन और दुनिया की नंबर एक तीरंदाज शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक जीता और भारत के शानदार प्रदर्शन की अगुआई की जिसमें देश ने कुल सात स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया।

मुझसे जलते हैं, एजेंडा है : अंजिक्य रहाणे का जोरदार जवाब, आंकड़े देख सोच में पड़ जाएंगे आप भीअंजिक्य रहाणे का जवाब: आलोचकों को चेतावनी, रिकॉर्ड और स्ट्राइक रेट की कहानी

मरियम पर तंज कसना भारी पड़ा नसीम को, 72 हजार डॉलर का लगा जुर्मानापाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने सोमवार को तेज गेंदबाज नसीम शाह पर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए दो करोड़ पाकिस्तानी रुपये (72,000 डॉलर) का भारी जुर्माना लगाया लेकिन अब इस पोस्ट को हटा दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com